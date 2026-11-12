دليل مراكز تطعيمات فاكسيرا في مصر بالكامل والعناوين ومواعيد العمل

دليل شامل ومحدث لجميع مراكز تطعيمات فاكسيرا في القاهرة والجيزة والإسكندرية وكفر الشيخ وأسيوط وبني سويف، يتضمن العناوين الدقيقة، مواعيد العمل، وأرقام التواصل للاستفسار.

تتواصل شركة فاكسيرا "المصل واللقاح" في تقديم خدماتها الحيوية للمواطنين من خلال شبكة واسعة من المراكز الصحية المنتشرة عبر عدة محافظات مصرية، بما في ذلك القاهرة ، و الجيزة ، و الإسكندرية ، وكفر الشيخ، وأسيوط، وبني سويف. وتحرص الشركة على تسهيل وصول المواطنين إلى التطعيمات المتنوعة عبر توفير مواقع متعددة تشمل الفروع الرئيسية، والمستشفيات، والأندية، والمراكز الطبية المتخصصة، مع الالتزام التام بتحديد مواعيد العمل الرسمية وأرقام خطوط التواصل لضمان سهولة الاستفسار والحجز المسبق.

العنوان الرئيسي لمراكز التطعيمات بفاكسيرا

يقع المقر الرئيسي لمركز تطعيمات شركة فاكسيرا في العنوان المحدد: رقم 51 شارع وزارة الزراعة، حي العجوزة، محافظة الجيزة، ويمكن لعملاء الشركة التواصل مع الإدارة الرئيسية عبر رقم الهاتف 02/37611111، داخلي 1010، للتحقق من تفاصيل الخدمات أو الاستفسار عن أي مستجدات تتعلق بالبرنامج التطعيمي الوطني.

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مراكز التطعيمات في محافظة القاهرة

تضم محافظة القاهرة عددًا كبيرًا من مراكز التطعيمات الموزعة في مناطق حيوية مختلفة، حيث يوفر مبنى الركاب (1)، صالة السفر رقم (1)، خدمة التطعيم يوميًا من الساعة 10 صباحًا حتى 4 مساءً، مع استثناء يوم الجمعة الذي يُعد إجازة رسمية. أما في نادي قضاة مجلس الدولة، المتوفر للأعضاء فقط، فيكون العنوان في شارع عبد العزيز آل سعود، أمام استقبال مستشفى القصر العيني، وتكون المواعيد السبت، والثلاثاء، والخميس من 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

في التوفيقية، يقع المركز الطبي الخاص بالهيئات القضائية ويخدم العملاء الأحد، والاثنين، والخميس من 12 ظهرًا حتى 4 مساءً. بينما تعمل مستشفى نور الشروق في المنطقة الخامسة، الحي الثامن، يوميًا من 10 صباحًا حتى 4 مساءً، مع إجازة الجمعة، ويُراعى أن آخر موعد للتعامل مع الجمهور هو الساعة 3:30 مساءً. كما تتوفر خدمات التطعيم في بوابة الاستاد بشارع فريد سميكة، وبوابة رقم 3 في شارع النادي، يوميًا من 10 صباحًا حتى 4 مساءً، مع استثناء الجمعة والإجازات الرسمية.

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تقدم نادي الزهور في مدينة نصر (شارع يوسف عباس، بوابة رقم 10) خدمة التطعيم يوميًا من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، ومن 10 صباحًا حتى 4 مساءً يوم الجمعة، مع استثناء الإجازات الرسمية. وفي التجمع الخامس، يعمل مركز نادي الزهور في شارع التسعين الرئيسي خلف جالييريا مول وبجوار الجامعة الأمريكية من السبت إلى الخميس من 9 صباحًا حتى 7:30 مساءً. كما يوجد مركز طبي آخر في عيادة رقم 117، الدور الأول، خلف منطقة البنوك، يعمل يوميًا من 9 صباحًا حتى 8 مساءً مع إجازة الجمعة.

يخدم نادي القطامية الرياضي بتروسبورت في شارع التسعين الشمالي، خلف المستشفى الجوي التخصصي، العملاء يوميًا من 9 صباحًا حتى 8 مساءً، باستثناء الجمعة والإجازات الرسمية. كما يوجد مركز في 14 شارع أحمد فؤاد، سانت فاتيما، مصر الجديدة، يعمل يوميًا من 10 صباحًا حتى 4 مساءً. ويوفر O1 مول الطبي (أكسا التجمع) في محور محمد نجيب القاهرة الجديدة خدمة التطعيم من السبت إلى الخميس، بينما يعمل مركز آخر في 6 شارع بغداد، الكورية، مصر الجديدة، وعيادات وان هيث في المعادي، وعيادات في الزمالك بجوار دار الأوبرا المصرية، والنادي الأهلي في مدينة نصر والتجمع الخامس بمواعيد محددة يوميًا أو أيام أسبوعية معينة من 10 صباحًا حتى 4 مساءً أو حتى 8 مساءً.

فروع الجيزة، كفر الشيخ، أسيوط، وبني سويف

تتواجد أربع مراكز رئيسية لخدمة محافظة الجيزة، حيث تعمل عيادات جو كلينيك في الكيلو 28 طريق مصر الإسكندرية الصحراوي، السبت والخميس من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ومن الأحد إلى الأربعاء من 2 ظهرًا حتى 8 مساءً، مع إجازة الجمعة. ويخدم النادي الأهلي في الشيخ زايد (3 شارع النزهة، بعد كومباوند الربوة) العملاء من السبت إلى الخميس من 10 صباحًا حتى 8 مساءً، ويوم الجمعة من 10 صباحًا حتى 4 مساءً.

تعمل مستشفى الوادي بجوار الحصري يوميًا من 9 صباحًا حتى 3 مساءً مع إجازة الجمعة. كما يخدم المركز في 17 شارع البستان بجوار كابيتال بيزنس بارك العملاء من السبت إلى الأربعاء من 9 صباحًا حتى 3 مساءً، والخميس من 9 صباحًا حتى 5 مساءً. ويتواجد فرع لوران في مول الوطنية، شارع شعراوي، عماره 3، الدور الأول، ويعمل يوميًا من 10 صباحًا حتى 4 مساءً مع إجازة الجمعة. وتعمل عيادات وان هيلث في 345 سابا باشا على البحر، أمام نادي المحامين وبجوار مدينة الأحلام للألعاب، السبت، والأحد، والأربعاء من 2 ظهرًا حتى 8 مساءً.

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في محافظة كفر الشيخ، يوفر مستشفى كفرشيخ العام (شارع الدستور، باب الاستقبال) خدمة التطعيم يوميًا من 8 صباحًا حتى 2 ظهرًا مع إجازة الجمعة. وتعمل محافظة أسيوط من خلال مستشفى السلامة التخصصي في الدور الأول، و57 ميدان تقسيم الحقوقيين أمام مديرية الشؤون الصحية، خلف مطعم أراپيانا، وتكون المواعيد من السبت إلى الخميس وفق البيانات المعلنة، مع اعتبار الجمعة والسبت والإجازات الرسمية إجازات.

أخيرًا، في محافظة بني سويف، يوجد مركز تطعيمات المصل واللقاح في فرع مستشفيات بني سويف، بجوار بنك الإمارات دبي الوطني، لتقديم الخدمات المطلوبة للمواطنين في تلك المنطقة.

تعليمات هامة قبل التوجه للمراكز

تؤكد فاكسيرا على ضرورة الالتزام بتعليمات محددة قبل التوجه إلى أي من مراكزها، حيث يحدد آخر موعد لتسجيل العملاء بمراكز التطعيمات قبل موعد الإغلاق بنصف ساعة فقط، مما يستلزم التوجه المبكر للمراكز لضمان الحصول على الخدمة. يُنصح بشدة بالاتصال مسبقًا بالمراكز التي توفر أرقامًا للحجز والاستفسار، خاصة مراكز أكسا التي خصصت الرقم 15292 للتواصل المباشر، لتجنب أي عوائق أو إهدار للوقت، ולה التأكد من جاهزية المراكز لاستقبال العملاء في المواعيد المحددة.