دليل صرف منحة التموين الإضافية وآليات الاستعلام عن المستحقين

تقرير مفصل حول استمرار صرف المنحة التموينية الإضافية، ومواعيد الصرف، وقائمة السلع المدعمة وطرق الاستعلام عبر الخط الساخن والرسائل النصية.

في إطار الجهود المستمرة التي تبذلها الدولة المصرية لتعزيز شبكات الحماية الاجتماعية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، خاصة الفئات الأكثر احتياجاً، أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية استمرار العمل بقرار صرف ال منحة التموين ية الإضافية على بطاقات التموين، وذلك لقطع الطريق أمام الشائعات التي تداولت مؤخراً حول احتمالية وقف هذه المنحة.

وأوضحت الوزارة أن القرار الوزاري المنظم لعملية الصرف لا يزال سارياً وبكامل قوته، ولم يصدر أي قرار رسمي يلغي أو يوقف هذا الدعم، حيث تهدف الدولة من خلال هذه الخطوات إلى تخفيف الأعباء المعيشية المتزايدة عن كاهل الأسر المصرية وتوفير السلع الأساسية بأسعار مدعمة تضمن الحد الأدنى من الأمن الغذائي لجميع المستحقين. وقد بدأت عملية صرف هذه المنحة الإضافية منذ شهر رمضان المبارك، وذلك تماشياً مع العادات المصرية في دعم الأسر خلال الشهر الفضيل، ومن المقرر أن تستمر عملية الصرف حتى شهر يوليو المقبل.

وتأتي هذه المنحة بناءً على تعليمات مشددة وجهتها الشركة القابضة للصناعات الغذائية، وهي الجهة المسؤولة عن إدارة وتوريد السلع التموينية، إلى كافة أصحاب منافذ التموين والبقالين في مختلف المحافظات، لضمان ضخ الكميات اللازمة من السلع وتوفيرها للمواطنين دون أي عوائق. وتستهدف المنحة شريحة محددة من بطاقات التموين التي تنطبق عليها شروط الاستحقاق، والتي يتم تحديدها بدقة عبر قواعد بيانات الدعم الرسمية لضمان وصول الدعم إلى مستحقيه الفعليين ومنع تسربه لغير المستحقين.

ومن أجل تسهيل عملية الاستعلام للمواطنين، وفرت وزارة التموين عدة طرق تقنية ومباشرة للتأكد من الاستفادة من المنحة. حيث يمكن للمواطن الاتصال بالخط الساخن المخصص للوزارة على الرقم 19959، ومن ثم تزويد الموظف المختص ببيانات البطاقة التموينية للتحقق من حالة الاستحقاق. كما تعتمد الوزارة على نظام الرسائل النصية القصيرة التي تصل إلى رقم الهاتف المسجل رسمياً على البطاقة التموينية لإخطار المستفيدين.

وبالإضافة إلى ذلك، يمكن للمواطنين مراجعة بون صرف الخبز المدعم، حيث تظهر عليه بعض الإشارات أو البيانات التي توضح حالة المنحة الإضافية، مما يقلل من التكدس أمام المكاتب الإدارية ويسهل الوصول للمعلومة بسرعة وشفافية. أما فيما يخص تفاصيل السلع المتاحة ضمن هذه المنحة، فقد تم تحديد كميات وسلع استراتيجية تلبي الاحتياجات الأساسية للمنزل، حيث تشمل المنحة صرف 4 كيلوجرامات من السكر، وقد تم تحديد السعر الرسمي لهذا الصنف بمبلغ 28 جنيهاً للكيلوجرام الواحد لضمان عدم استغلال بعض التجار.

كما تتضمن المنحة صرف 3 زجاجات من الزيت، بوزن 700 مللي للزجاجة الواحدة، وبسعر رسمي يبلغ 54 جنيهاً للزجاجة. وتؤكد الوزارة أن هذه الأسعار ملزمة لجميع المنافذ، وأن أي تلاعب في الأسعار سيعرض صاحب المنفذ للمساءلة القانونية الصارمة، وذلك في إطار رقابة الدولة على الأسواق لضمان استقرار الأسعار.

وفي سياق متصل بالتوجه العام للدولة نحو التطوير الشامل، أشار وزير التعليم إلى أن عملية تطوير المنظومة التعليمية والخدمية في مصر ليست مسؤولية جهة واحدة، بل هي مسؤولية تشاركية تتقاسمها الدولة مع القطاع الخاص، مؤكداً أن التكامل بين القطاعين هو السبيل الوحيد لتحقيق نهضة حقيقية ومستدامة. وفي إطار التحديثات الإدارية والمالية لبعض الخدمات السياحية، تم الإعلان عن تعديل أسعار عروض الصوت والضوء في المناطق الأثرية الكبرى مثل الكرنك وفيلة وأبوسمبل، على أن يبدأ تطبيق هذه الأسعار الجديدة اعتباراً من شهر يوليو المقبل، وهو ما يعكس رؤية الدولة في تحديث قيمة الخدمات المقدمة بما يتناسب مع تكاليف التشغيل والصيانة لضمان تقديم تجربة سياحية تليق بمكانة مصر العالمية





