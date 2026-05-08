دمياط تحتفل بعيدها القومي وتعلن عن مشروعات تنموية شاملة

أكد محافظ دمياط أن احتفال المحافظة بعيدها القومي في 8 مايو يحمل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، حيث يخلد ذكرى تصدي الأهالي للحملة الصليبية. وتزامنت الاحتفالات مع افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، بما في ذلك التعليم، الصحة، الطرق، الكهرباء، المساجد، الشباب والرياضة، وتطوير المداخل الرئيسية للمحافظة. وشملت المشروعات تطوير الطرق الرئيسية، الكورنيش، ومناطق استراتيجية عديدة، بما يعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن رؤية الدولة للتطوير الشامل. كما أكدت دمياط تعزيز مكانتها كقلعة لصناعة الأثاث في مصر، من خلال دعم الحرفيين وأصحاب الورش، وتنظيم معارض متخصصة داخل وخارج المحافظة، إلى جانب تطوير مدينة دمياط للأثاث كأحد أكبر المشروعات الصناعية المتخصصة. وتولي المحافظة اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الصناعات التراثية مثل الأثاث اليدوي والأعمال الفنية الدقيقة، مع تشجيع الأجيال الجديدة على استكمال هذه الحرف. كما شدد المحافظ على أن الدولة تقدم دعمًا متكاملًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط عبر التمويل، ولكن أيضًا من خلال دراسات الجدوى والتوجيه المستمر لضمان نجاح المشروعات واستدامتها. وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تحولًا كبيرًا في قرى المحافظة، خاصة في مركز كفر سعد، عبر تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن الريفي. واختتم المحافظ بالإشارة إلى استمرار التوسع في تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما في ذلك ملاعب السكواش وحمامات السباحة، بهدف استثمار طاقات الشباب وتوفير بيئة صحية وتنموية متكاملة لهم.

أكد الدكتور حسام الدين فوزي محافظ دمياط ، أن احتفال دمياط بعيدها القومي في 8 مايو يحمل قيمة تاريخية ووطنية كبيرة، كونه يخلد ذكرى تصدي أهالي المحافظة للحملة الصليبية، مشيرًا إلى أن المناسبة أصبحت رمزًا للعمل والبناء وال تنمية المستمرة.

وأوضح فوزي خلال برنامج صباح الخير يا مصر، أن الاحتفالات هذا العام تتزامن مع افتتاح عدد كبير من المشروعات الخدمية والتنموية في مختلف القطاعات، تشمل التعليم، الصحة، الطرق، الكهرباء، المساجد، الشباب والرياضة، وتطوير المداخل الرئيسية للمحافظة. وأضاف المحافظ أن أبرز المشروعات تتضمن تطوير الطرق الرئيسية، الكورنيش، ومناطق استراتيجية عديدة، بما يعكس حجم الطفرة التنموية التي تشهدها المحافظة ضمن رؤية الدولة للتطوير الشامل.

وأشار فوزي إلى أن دمياط تواصل تعزيز مكانتها كقلعة لصناعة الأثاث في مصر، من خلال دعم الحرفيين وأصحاب الورش، وتنظيم معارض متخصصة داخل وخارج المحافظة، إلى جانب تطوير مدينة دمياط للأثاث كأحد أكبر المشروعات الصناعية المتخصصة. وأكد أن المحافظة تولي اهتمامًا خاصًا بالحفاظ على الصناعات التراثية مثل الأثاث اليدوي والأعمال الفنية الدقيقة، مع تشجيع الأجيال الجديدة على استكمال هذه الحرف.

وشدد المحافظ على أن الدولة تقدم دعمًا متكاملًا لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ليس فقط عبر التمويل، ولكن أيضًا من خلال دراسات الجدوى والتوجيه المستمر لضمان نجاح المشروعات واستدامتها. وأوضح أن المبادرة الرئاسية حياة كريمة أحدثت تحولًا كبيرًا في قرى المحافظة، خاصة في مركز كفر سعد، عبر تطوير شامل للبنية الأساسية والخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية، بما يضمن تحسين جودة الحياة للمواطن الريفي.

واختتم فوزي بالتأكيد على استمرار التوسع في تطوير مراكز الشباب والمنشآت الرياضية، بما في ذلك ملاعب السكواش وحمامات السباحة، بهدف استثمار طاقات الشباب وتوفير بيئة صحية وتنموية متكاملة لهم. كما أجرى المحافظ جولة تفقدية بعدد من المناطق بمدينة رأس البر، حيث تم تنظيم قافلة طبية بالبصارطة للكشف على المرضى مجانًا، مما يعكس جهود المحافظة في تقديم الخدمات الصحية المجانية للمواطنين.

وأكد المحافظ أن دمياط تسعى جاهدة لتحقيق التنمية الشاملة في جميع المجالات، من خلال تنفيذ مشروعات تنموية متكاملة، وتوفير فرص عمل جديدة، وتعزيز مكانة المحافظة كمركز صناعي وتجاري مهم في مصر. وأشار إلى أن المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية، بما في ذلك الطرق والمباني الحكومية، بهدف تحسين جودة الحياة للمواطنين وتعزيز جاذبيتها للاستثمار.

وأضاف فوزي أن دمياط تسعى أيضًا إلى تعزيز مكانتها الثقافية والسياحية، من خلال تنظيم فعاليات ومهرجانات متنوعة، وتطوير المعالم التاريخية والسياحية، بهدف جذب السياح المحليين والأجانب. وأكد المحافظ أن دمياط تسعى جاهدة لتحقيق التنمية المستدامة، من خلال تنفيذ مشروعات صديقة للبيئة، وتعزيز الوعي البيئي بين المواطنين، بهدف الحفاظ على البيئة الطبيعية للمحافظة.

