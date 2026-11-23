مجلس أمناء دمياط الجديدة يقر إنشاء مأوى للكلاب الضالة ويوقع بروتوكولا للتخلص من المخلفات، مع تصعيد ملف الفحم المخالف لحماية صحة السكان.

عقد مجلس أمناء مدينة دمياط الجديدة برئاسة عبد المنعم قتيلو اجتماعاً موسعاً مع السكان لبحث الملفات الحرجة التي تمس الحياة اليومية، حيث تم الاتفاق على حلول فورية لأزمة الدخان الناتج عن المكامير غير القانونية و الكلاب الضالة ، بالإضافة إلى معالجة ملف النظافة وتأمين مداخل المدينة.

مكافحة الدخان بالفحم المخالف في كفر البطيخ

ناقش الاجتماع الآثار البيئية والصحية الخطيرة للأدخنة المنبعثة من مكامير الفحم المخالفةLocated في مركز كفر البطيخ خارج حدود المدينة، مع التأكيد على ضرورة تصعيد هذا الملف إلى الجهات المختصة لدراسة حلول جذرية سواء بالقضاء عليها تماماً أو بنقلها إلى مواقع بعيدة عن الكتل السكنية لضمان سلامة السكان.

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بروتوكول إسكان ومعالجة المخلفات البلدية

وقعت محافظة دمياط ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ممثلة في جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة بروتوكول تعاون لوضع إطار تنفيذي لاستقبال ومعالجة المخلفات البلدية الصلبة غير الخطرة والقابلة للتدوير، بما يضمن التعامل الأمثل مع النفايات المتولدة.

ينص البروتوكول على نقل المخلفات التي يتم جمعها يومياً من مقلب المخلفات الصلبة جنوب المنطقة الصناعية في المدينة إلى مصنع المعالجة والتخلص الآمن في أبو جريدة التابع لمحافظة دمياط، مما يقلل الضغط على البيئة المحلية.

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وأثنى رئيس الجهاز على دور مجلس أمناء المدينة في الحفاظ على البيئة وصحة المواطنين، خاصة فيما يتعلق بتحمل أعباء أعمال فرد وتسوية ورمي ودمك مقلب المخلفات الصلبة جنوب المدينة وفقاً للمواصفات الفنية المعتمدة تمهيداً لغلقه بالكامل.

إنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة

أعلن رئيس مجلس الأمناء عن التوافق على إنشاء مأوى متكامل للكلاب الضالة على مساحة 2000 متر مربع بجنوب المنطقة الصناعية، باعتباره حلاً منظماً وإنسانياً للتعامل مع الظاهرة، حيث تم اعتماد المخصصات المالية اللازمة والانتهاء من التصميمات الهندسية.

دخل مشروع المأوى حالياً مرحلة الطرح تمهيداً لبدء التنفيذ على أرض الواقع، في خطوة تهدف إلى تنظيم إدارة هذه الحيوانات وحماية السلامة العامة للسكان دون المساس بالمعايير الإنسانية.

تأمين المداخل والتصدي للمشاكل الأمنية

اتفق المشاركون في الاجتماع على الاستعانة بشركة متخصصة لتأمين مداخل ومخارج المدينة، للتعامل مع الظواهر السلبية مثل النباشون، وسيارات النقل الثقيل غير الملتزمة، والباعة الجائلون، وغيرها من المشكلات التي تقع ضمن اختصاص الجهاز.

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وأشاد ممثلو السكان بحفاوة الاستقبال وسعة الصدر من قبل رئيس الجهاز وعبد المنعم قتيلو، مشيدين بالجدية في التعامل مع مطالبهم وتحويلها إلى قرارات وقابلة للتنفيذ مما يعزز الثقة بين المواطنين والمسؤولين.