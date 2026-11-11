دوري الأمم الأوروبية: فرنسا وإيطاليا تتصدران الجدول قبل مواجهات حاسمة

تتصدر فرنسا وإيطاليا جدول المجموعات في دوري الأمم الأوروبي مع اقتراب مباريات الجولة الخامسة، بينما تسعى إسبانيا والبرتغال للحفاظ على صدارة مجموعتيهما.

تدخل منافسات دوري الأمم الأوروبية مرحلة جديدة من الإثارة مع اقتراب انطلاق مباريات الجولة الخامسة، التي تحمل مواجهات مهمة للمنتخبات المشاركة في المستوى الأول. وتشهد هذه المرحلة اختبارات مصيرية للمنتخبات سواء على صعيد المنافسة على صدارة المجموعات أو تحسين المراكز قبل الوصول إلى الأدوار الإقصائية النهائية.

تحليل ترتيب المنتخبات في المجموعات الأربع

تشهد المجموعة الأولى منافسة قوية بين فرنسا وإيطاليا وبلجيكا وتركيا، حيث تتصدر فرنسا المشهد برصيد 10 نقاط، وتلاحقها إيطاليا بـ7 نقاط، ثم بلجيكا في المركز الثالث بـ6 نقاط، بينما لم تحصد تركيا أي نقاط حتى الآن. وفي المجموعة الثانية، تتساوى هولندا واليونان في رصيد 8 نقاط لكل منهما، وتأتي ألمانيا خلفهما برصيد 5 نقاط، فيما تحتل صربيا المركز الرابع دون نقاط.

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وتبدو إسبانيا في موقف متقدم بالمجموعة الثالثة بعدما جمعت 12 نقطة، متفوقة على إنجلترا صاحبة المركز الثاني برصيد 9 نقاط، بينما تمتلك كرواتيا 3 نقاط، وتأتي التشيك في المركز الأخير دون رصيد. أما المجموعة الرابعة، فتشهد تصدر البرتغال برصيد 12 نقطة، تليها الدنمارك بـ6 نقاط، بينما تتساوى النرويج وويلز برصيد 3 نقاط لكل منهما.

مواعيد المباريات الهامة وآلية التأهل

تقام مباراة إنجلترا أمام كرواتيا في التاسعة و45 دقيقة مساءً، كما تقام المباراة بين البرتغال والدنمارك في نفس الموعد. تعتمد البطولة التي ينظمها الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" على نظام المجموعات، بمشاركة 55 منتخبًا، موزعة على مستويات مختلفة، بهدف توفير مواجهات تنافسية منتظمة بين المنتخبات الأوروبية.

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وفي المستوى الأول، تمنح اللائحة بطاقات التأهل إلى ربع النهائي لصاحبي المركزين الأول والثاني في كل مجموعة، على أن تقام مباريات هذا الدور بنظام الذهاب والإياب خلال مارس 2027. تنتقل المنتخبات الأربعة التي تنجح في تجاوز ربع النهائي إلى المرحلة النهائية المقررة في يونيو 2027، حيث تتنافس على لقب دوري الأمم الأوروبية.

مصير المنتخبات المتعثرة وهبوط الدرجات

لا تقتصر أهمية ترتيب المجموعات على المنافسة على التأهل، بل تمتد أيضًا إلى تحديد مصير المنتخبات التي تحتل المراكز الأخيرة. وتنص لوائح البطولة على تعرض بعض المنتخبات للهبوط إلى المستوى الأدنى، سواء بصورة مباشرة أو من خلال مباريات الملحق، وفقًا للقواعد المنظمة للمسابقة.

وبالنسبة للمستوى الأول، تخضع المنتخبات الأربعة التي تنهي مجموعاتها في المركز الثالث للمقارنة، إذ يضمن أفضل منتخبين الاستمرار في المستوى نفسه، بينما يخوض المنتخبان الآخران مواجهات فاصلة لتحديد مصيرهما في البطولة. وهذا النظام يضمن استمرار التنافسية ويمنع استقرار الفرق في أدنى المستويات لفترات طويلة.

تطورات كرة القدم المصرية ودعم الجهاز الفني

أعرب هاني أبوريدة، رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، عن سعادته بالأجواء التي شهدها مركز المنتخبات الوطنية، بعد حضور لاعبي منتخبي الشباب والناشئين مواليد 2007 و2009 لمتابعة تدريبات المنتخب الأول. وأكد أبوريدة أن هذا المشهد يمثل أحد الأهداف الرئيسية لمشروع مركز المنتخبات الوطنية، والذي يستهدف توفير بيئة رياضية متكاملة تجمع مختلف المراحل السنية.

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وأشار رئيس اتحاد الكرة إلى أن تواجد لاعبي منتخبات الشباب والناشئين وسط نجوم المنتخب الأول يعكس روح الانتماء والترابط بين الأجيال المختلفة، ويساعد على إعداد عناصر جديدة قادرة على تمثيل الكرة المصرية مستقبلًا. وفي سياق آخر، شدد أبوريدة على ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر بقيادة علي ماهر، مؤكدًا مساندة اتحاد الكرة للجهاز الفني خلال المرحلة المقبلة.

أكد هاني أبوريدة ثقته الكبيرة في الجهاز الفني الجديد لمنتخب مصر الأول بقيادة علي ماهر، مشددًا على دعم مجلس إدارة الاتحاد للمدير الفني خلال المرحلة المقبلة، رغم ضيق الوقت وكثرة التحديات المنتظرة. ووجه أبوريدة الشكر إلى حسام حسن وإبراهيم حسن وجميع أفراد الجهاز الفني والإداري السابق، تقديرًا لما قدموه خلال فترة توليهم المسؤولية.

وقال رئيس اتحاد الكرة إن الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر يواجه تحديًا كبيرًا بسبب ضيق الوقت، خاصة أن المنتخب لديه مباراتان خلال أقل من أسبوعين، متمنيًا له ولجهازه المعاون التوفيق والنجاح في مهمتهم المقبلة. وأضاف أن الاتحاد يضع ثقته الكاملة في الجهاز الفني الجديد، ويسعى إلى توفير الأجواء المناسبة لمساعدته على تحقيق أهداف المنتخب الوطني.