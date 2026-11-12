دوري الأمم الأوروبية: مانشيني يمازح زيدان بشأن مبابي قبل مواجهة إيطاليا وفرنسا

يمازح روبرتو مانشيني زين الدين زيدان بشأن كيليان مبابي قبل مواجهة إيطاليا وفرنسا في ميلانو ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية، وسط شكوك حول جاهزيته البدنية.

أطلق المدرب الإيطالي روبرتو مانشيني ، مدرب منتخب إيطاليا ، تصريحات مازحة بشأن النجم الفرنسي كيليان مبابي ، نجم ريال مدريد وقائد منتخب فرنسا ، موجّهًا حديثه إلى زين الدين زيدان ، المدير الفني ل منتخب فرنسا. جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مانشيني يوم الأربعاء، قبل المواجهة المرتقبة بين المنتخبين يوم الخميس في مدينة ميلانو ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية.

وطالب مانشيني زيدان بعدم المجازفة بإشراك مبابي في هذه المباراة، في ظل الشكوك المحيطة بجاهزيته البدنية. ويأتي هذا الطلب في سياق الحديث عن ضرورة تعافي اللاعب بشكل كامل قبل خوض استحقاقات أخرى في الموسم.

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تفاصيل تصريحات مانشيني حول جاهزية مبابي

أوضح مانشيني أن نصيحته لزيدان تتمثل في عدم المغامرة بمبابي، إذ يفضّل أن يبقى اللاعب بعيدًا عن المشاركة حتى يتعافى بشكل جيد استعدادًا لدوري أبطال أوروبا. وقدّم المدرب الإيطالي هذا الطرح بأسلوب مازح خلال حديثه أمام الصحفيين.

وفي إشارة إلى وفرة الخيارات الهجومية لدى المنتخب الفرنسي، قال مانشيني إن فرنسا تمتلك عددًا كبيرًا من المهاجمين الموهوبين، وإن تحديد ما إذا كان الأفضل إشراك مبابي أو لاعب آخر، أو الاعتماد على توليفة هجومية مختلفة، أمر صعب. وأضاف أن المنتخب الفرنسي يملك بالفعل خمسة أو ستة مهاجمين، وجميعهم ممتازون.

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كما مازح مانشيني بشأن مايكل أوليسيه، إذ قال إنه إذا أصيب اللاعب بنزلة برد في الليلة نفسها فلا بأس بذلك. ويعكس هذا الحديث حجم المنافسة داخل خط هجوم المنتخب الفرنسي، ومدى العمق الذي يتمتع به الاختيار أمام المدير الفني زيدان.

وضع مبابي الطبي والمشاركة المحتملة أمام إيطاليا

ما تزال مشاركة كيليان مبابي أمام إيطاليا غير محسومة، بعدما خضع قائد منتخب فرنسا للرعاية الطبية قبل المواجهة المرتقبة. ولم تُحسم بعد الصورة النهائية لمشاركته في اللقاء الذي يُقام يوم الخميس.

ويُعد مبابي أحد أبرز العناصر الهجومية في صفوف الديوك، إذ سجّل 67 هدفًا خلال 107 مباريات دولية، ليحتل صدارة الهدافين التاريخيين للمنتخب الفرنسي. وتمنح هذه الأرقام تصريحات مانشيني بعدًا تنافسيًا، لأن منتخب إيطاليا يواجه لاعبًا يمثل المرجع الأول في التهديف لمنتخب بلاده.

وتضع هذه المعطيات الجهازين الفني والطبي الفرنسي أمام قرار دقيق يوازن بين الاستفادة من قدرات أحد أبرز الهدافين في تاريخ المنتخب، والحفاظ على سلامته البدنية قبل الاستحقاقات القارية المقبلة، وهو المحور الذي ركز عليه مانشيني في حديثه المازح.

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مواجهة إيطاليا وفرنسا في ميلانو ضمن دوري الأمم

تجمع المواجهة منتخب إيطاليا بمنتخب فرنسا يوم الخميس بمدينة ميلانو، ضمن منافسات دوري الأمم الأوروبية. وتأتي المباراة وسط ترقب لمدى مشاركة مبابي، بعد التصريحات المازحة التي أدلى بها مانشيني قبل اللقاء بيوم واحد.

وربط مانشيني حديثه عن الجاهزية بالاستعداد لدوري أبطال أوروبا، ما يضع مسألة إدارة الحمل البدني للاعبين في صدارة النقاش الفني قبل المباراة. وهو ما يجعل قرار زيدان بشأن مبابي محط اهتمام المتابعين حتى موعد صافرة البداية.

أما الدلالة الأوسع لتصريحات مانشيني، فهي أن مواجهة منتخبات قوية تضم لاعبين بهذا المستوى من الموهبة تمثل في رأيه جمال كرة القدم. وبين المزاح والجد، تبقى المباراة اختبارًا مباشرًا لقدرة المنتخبين على المنافسة في دوري الأمم الأوروبية بأكمل تشكيلة ممكنة.