انتهى الموسم الثالث من دوري الأئمة النجباء بفوز مديرية أوقاف الغربية بالمركز الأول بـ 453 نقطة، فيما حل الشرقية والثالث بالقاهرة، في احتفال نظمته وزارة الأوقاف.

أعلن وزير الأوقاف الدكتور أسامة الأزهري رسمياً عن اختتام فعاليات الموسم الثالث من مسابقة " دوري الأئمة النجباء"، في خطوة تهدف إلى الارتقاء بالمستوى العلمي والثقافي للأئمة. جاء ذلك خلال الحفل الختامي الذي جمع النخبة من علماء الدين ومديري الأوقاف، لإبراز النماذج المتميزة في مختلف المديريات المصرية. تأتي هذه الخطوة في إطار استراتيجية الوزارة المستمرة لتنمية روح التنافس الإيجابي بين الأئمة، وتعزيز كفاءاتهم في مختلف المجالات.

تركيبة لجنة التحكيم والمعايير العلمية

تولت رئاسة لجنة التحكيم في هذا الموسم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، لضمان أعلى مستويات النزاهة والدقة. ضمت عضوية اللجنة نخبة من العلماء البارزين، بما في ذلك الأستاذ الدكتور شوقي علام، عضو مجلس الشيوخ ومفتي الجمهورية السابق. كما شارك في التحكيم الأستاذ الدكتور يوسف عامر، رئيس اللجنة الدينية بمجلس الشيوخ، ونائب رئيس جامعة الأزهر الأسبق. وأكمل الفريق كل من الأستاذ الدكتور فتحي حجازي، أستاذ البلاغة والنقد المتفرغ بجامعة الأزهر، والأستاذ الدكتور أحمد سعد ناجي، عميد كلية اللغة العربية الأسبق بإيتاي البارود. كانت لجنة التحكيم مسؤولة عن تقييم أداء الفرق المشاركة وفق معايير علمية وتحكيمية صارمة معتمدة لضمان عدالة النتائج.

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نتائج التنافس وحصيلة النقاط

أسفرت المنافسات الكثيفة عن تصدر مديرية أوقاف الغربية للقائمة، حيث حققت المركز الأول بإجمالي درجات بلغ 453 درجة. جاء في المركز الثاني فريق مديرية أوقاف الشرقية، بتجميعه 446 درجة، مما يعكس التنافسية العالية بين المحافظات. وفي المركز الثالث، حصلت مديرية أوقاف القاهرة على 403 درجات، في سابقة تؤكد جودة الإعداد العلمي للفرق المشاركة. شهدت المنافسات مشاركة مكثفة من مديريات أوقاف القاهرة، والشرقية، والغربية، في أجواء اتسمت بالجدية والتنافس الشريف، بعيداً عن الهوى الشخصي أو الإقليمي.

تفاصيل المسابقات وأهداف الوزارة

تُجرى منافسات "دوري الأئمة النجباء" في أحد عشر علماً من العلوم الشرعية والعربية والثقافية، مما يوسع مدارك المشاركين. يهدف هذا العدد الكبير من العلوم إلى تحقيق تكامل البناء العلمي والمعرفي للأئمة، وتطوير ملكاتهم في مختلف فنون المعرفة. تسعى الوزارة من خلال هذه المسابقات إلى تعزيز قدرة الأئمة على الجمع بين التأصيل الشرعي والوعي الثقافي والفكري، مما يؤهلهم للتعامل مع التحديات المعاصرة. تم تصميم المسابقة لتوسيع مدارك الأئمة وتنمية ملكاتهم، مما يضمن تقديم خدمة دينية متكاملة للمجتمع.

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تكريم الفائزين وتوصيات الوزير

في ختام الفعاليات، كرّم الأستاذ الدكتور أسامة الأزهري الفرق المشاركة، وسلّم الدروع التذكارية للفرق الثلاث المتقدمة. كما قام بتسليم كأس الدوري إلى فريق مديرية أوقاف الغربية الفائز بالمركز الأول، تقديراً لجهودهم المتميزة. أشاد الوزير بما أظهره الأئمة المشاركون من مستوى علمي متميز وروح جادة في التحصيل والتنافس الشريف. ووجّه الشكر والتقدير إلى أبناء وزارة الأوقاف على الجهد الكبير والمخلص الذي بذلوه في تنظيم الموسم وإخراجه بهذه الصورة المشرفة.

توجيهات للمستقبل ومواصلة البحث

أوصى وزير الأوقاف الأئمة بضرورة المواظبة على الاطلاع والقراءة والمذاكرة، مؤكدين أن العلم ليس محطة بل رحلة مستمرة. حثّ على ألا تنقطع صلة الأئمة بالعلم وكتب التراث والمعارف المعاصرة، لضمان استمرارية الفهم والإدراك. أكد أن يكون الإمام شعلة متقدة في القراءة والتحصيل والبحث، مع اعتبار طلب العلم نهجاً دائماً في حياته. تأتي هذه التوصيات لتؤهله للقيام برسالته الدعوية والفكرية على الوجه الأكمل، مما يعزز من مكانته كمربي ومرشد للمجتمع في مختلف مناحي الحياة.