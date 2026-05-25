دور رئيس الوزراء في ملف الإصلاح الإداري والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لمتابعة مستجدات ملف الإصلاح الإداري وعدد من ملفات تطوير الأداء بالجهاز الإداري للدولة. أكد رئيس الوزراء على أهمية مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي وقدرة مؤسسات الدولة على مواكبة متطلبات التطوير والتحول الرقمي.

وأكد رئيس الوزراء، خلال اللقاء، أهمية مواصلة جهود تطوير الجهاز الإداري للدولة، ورفع كفاءة العنصر البشري، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين، ويعزز من كفاءة الأداء الحكومي وقدرة مؤسسات الدولة على مواكبة متطلبات التطوير والتحول الرقمي. وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بملف الإصلاح الإداري باعتباره أحد المحاور الرئيسية الداعمة لخطط التنمية الشاملة، مشيرًا إلى أهمية استمرار تطبيق معايير الكفاءة والجدارة والشفافية في مختلف إجراءات العمل داخل الجهاز الإداري للدولة.

خلال اللقاء، استعرض المهندس حاتم نبيل جهود الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة في تنفيذ عدد من مشروعات التطوير المؤسسي، والتوسع في تطبيق أدوات التقييم الإلكتروني، وتطوير آليات العمل والتأهيل، بالتنسيق مع مختلف الجهات المعنية. وأكد استمرار العمل على تنفيذ توجهات الدولة نحو بناء جهاز إداري أكثر كفاءة واحترافية، قادر على مواكبة متطلبات الجمهورية الجديدة ودعم جهود تحسين الأداء الحكومي





