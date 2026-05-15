دور القطاع الخاص في تحقيق التنمية: لقاء بين وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج ورؤساء مجالس إدارات ومديري الشركات الهندية

في إطار دعم العلاقات الاقتصادية والاستثمارية بين مصر والهند، التقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، في نيودلهي، برؤساء مجالس إدارات ومديري عدد من كبرى الشركات الهندية، من بينها «أوكيور للطاقة»، و«تي سي آي سانمار»، و«هندوجا». خلال اللقاءات، تم الحديث عن اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية. كما تم التأكيد على حرص الحكومة على دعم الشركات الأجنبية الجادة، والعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجهها، وتيسير إجراءات عملها في السوق المصرية. وقد تم التطرق إلى مقومات جاذبة للاستثمار في مصر، بما في ذلك موقعها الجغرافي المتميز، وبنية تحتية متطورة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، مما يعزز من فرص التوسع والتصدير. وقد تم التأكيد على اهتمام ممثلي الشركات الهندية بيئة الاستثمار في مصر، معربين عن اهتمامهم بتعظيم استثماراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية. كما تم بحث تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه الأزمة الليبية بين عبد العاطي ونظيره الجزائري.

وفاة مزيفة وأخرى حقيقية وتحويل للتحقيق.. أحوال أهل الفن في 24 ساعةالتقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، اليوم، في نيودلهي، برؤساء مجالس إدارات ومديري عدد من كبرى الشركات الهندية، من بينها «أوكيور للطاقة»، و«تي سي آي سانمار»، و«هندوجا»، في إطار دعم العلاقات ال اقتصاد ية والاستثمارية بين مصر والهند.

خلال اللقاءات اهتمام الدولة المصرية بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية، وتوفير بيئة استثمارية جاذبة وتنافسية، من خلال تطوير الإطار التشريعي والمؤسسي، وتعزيز الشفافية، وتذليل أي معوقات قد تواجه المستثمرين، بما يسهم في تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في تحقيق التنمية. في مختلف القطاعات، خاصة الصناعية منها، بما يتماشى مع أولويات الدولة واحتياجات السوق المصرية، مؤكداً حرص الحكومة على دعم الشركات الأجنبية الجادة، والعمل على سرعة التعامل مع أي تحديات قد تواجهها، وتيسير إجراءات عملها في السوق المصرية.

أشار إلى ما تتمتع به مصر من مقومات جاذبة للاستثمار، تشمل موقعاً جغرافياً متميزاً، وبنية تحتية متطورة، وشبكة واسعة من اتفاقيات التجارة الحرة، بما يتيح النفاذ إلى أسواق إقليمية ودولية، ويعزز من فرص التوسع والتصدير. ومن جانبهم، ثمّن ممثلو الشركات الهندية بيئة الاستثمار في مصر، معربين عن اهتمامهم بتعظيم استثماراتهم والاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المصرية. عبد العاطي ونظيره الجزائري يبحثان تعزيز العلاقات الثنائية وتنسيق المواقف تجاه الأزمة الليبي





ElwatanNews / 🏆 23. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

قطاع الخاص تحقيق التنمية إجراءات عمل مقومات جاذبة للاستثمار بيئة استثمارية جاذبة

United States Latest News, United States Headlines