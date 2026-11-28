أثنى الشيخ طه النعماني على أداء عبد الرحمن أبو فايد في برنامج دولة التلاوة واقترح تسجيل مصحف للأطفال، في حدث يستهدف إحياء المدرسة القرآنية المصرية بجوائز مالية ضخمة.

أشاد الشيخ طه النعماني ، عضو لجنة تحكيم برنامج " دولة التلاوة"، بأداء المتسابق الشاب عبد الرحمن أبو فايد ، المعروف إعلامياً بلقب " الحصري الصغير"، وذلك خلال عرض الحلقة السادسة من المسابقة القرآنية المجددة. وأكد الشيخ النعماني في تصريحاته المباشرة أنه يشعر بحب كبير لهذا الموهوب الشاب، مما عكس التقدير الكبير للجنة التحكيم لمستواه الفني المتميز. كما دعا الله تعالى بأن يفتح على المستفاز عبد الرحمن أبواب العطاء والتوفيق في مسيرته القرآنية المقبلة، مؤكداً على طابعه الروحي الفريد الذي يجمع بين الأصالة والحداثة في الأداء.

مقترح تسجيل مصحف تعليمي للأطفال

وقد تقدم الشيخ طه النعماني بمقترح خلاق ومباشر يتمثل في تسجيل الموهوب عبد الرحمن أبو فايد لمصحف معلم وموجه خصيصاً للأطفال الذين يتعلمون قراءة القرآن الكريم كما أُنزل في الأصل. جاء هذا المقترح كإيمانه العميق بأن صوت الحصري الصغير يمتلك القدرة على التأثير الإيجابي في صغار القراء، وتسهيل عملية الحفظ والتجويد لهم عبر أسلوبه المشوق. ويهدف هذا الاقتراح إلى استغلال الموهبة الكبيرة للمستفاز في خدمة الناشئة، مما يعزز من ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله عبر قنوات حديثة وجذابة تتناسب مع عقولهم.

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إحياء المدرسة القرآنية المصرية الأصيلة

يستهدف برنامج "دولة التلاوة" بشكل رئيسي اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها بفعالية، من خلال إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في فنون تلاوة القرآن الكريم وترتيله وتجويده بعناية فائقة. يعمل المسابقة على تحفيز المنافسة الشريفة بين المتسابقين في فرعي الترتيل والتجويد، مما يسهم بشكل مباشر في تعزيز مكانة مصر كرائدة عالمياً في فنون التلاوة. تهدف هذه الجهود إلى الحفاظ على التراث القرآني الغني للنهوض بجيل جديد قادر على الحفاظ على هذه الفنون ونقلها للأجيال القادمة بأسلوب يجمع بين الأصالة والمعاصرة.

الجوائز المالية والتسجيل الإذاعي للفائزين

تبلغ القيمة الإجمالية للجوائز المقدمة في برنامج "دولة التلاوة" مليوني جنيه مصري، مما يعكس حجم الرعاية والدعم الكبير الذي تحظى به هذه المبادرة القرآنية. يتم توزيع الجوائز على النحو التالي: مليون جنيه للفائز بالمركز الأول في فرع الترتيل، ومليون جنيه آخر للفائز بالمركز الأول في فرع التجويد، لدعم مواهبهم مالياً. كما تشمل المكافآت المادية تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم"، مما يمنح المواهب الفائزة فرصة للوصول إلى جمهور أوسع وإبراز أصواتهم في خدمة كتاب الله.

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مواعيد العرض وقنوات البث الرسمية

تُعرض حلقات برنامج "دولة التلاوة" في تمام الساعة التاسعة مساءً، وذلك يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع عبر مجموعة من القنوات الرسمية والمؤكدة. تشمل قنوات البث قنوات الحياة، وCBC، والناس، وقناة مصر قرآن الكريم، إضافة إلى منصة البث الرقمي "WATCH IT" لضمان وصول البرنامج إلى شريحة واسعة من المشاهدين. وأكدت وزارة الأوقاف أن البرنامج يأتي ضمن جهودها الحثيثة لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمساهمة الفعالة في بناء الإنسان وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع.

أهداف وزارة الأوقاف وبناء الشخصية

تسعى وزارة الأوقاف من خلال هذا البرنامج إلى نشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بالآيات الكريمات، مما يسهم في بناء الشخصية الإسلامية السوية. تأتي هذه المبادرة كجزء من استراتيجية شاملة لتعزيز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله والحفاظ على ريادة مصر في هذا المجال الحيوي. من خلال التركيز على التجويد والترتيل، يعمل البرنامج على صقل مواهب الشباب وتوجيهها نحو خدمة الدين والمجتمع، مما ينعكس إيجاباً على سلوكياتهم وانتمائهم.