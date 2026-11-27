برنامج دولة التلاوة يجمع 25 ألف متسابق لاختيار بطلين جديدين في التجويد والترتيل، الفائز يحصل على مليون جنيه وتسجيل المصحف كاملاً.

تستعد القنوات الفضائية المصرية للبث المباشر لحلقة جديدة من برنامج " دولة التلاوة"، الذي يجمع بين قنوات "الحياة" و" CBC" و"الناس" ومنصة " WATCH IT"، بهدف إبراز الكفاءات الشابة في فنون القرآن الكريم. يأتي هذا الحدث الثقافي والديني الكبير كجزء من استراتيجية موسعة لرعاية المواهب القرآنية الجديدة، وتعزيز الصلة بين الأجيال الحديثة والنص الإلهي عبر منافسة شريفة وموضوعية.

آليات المسابقة وفاز مليون جنيه لحجز مكان في التاريخ

يهدف برنامج "دولة التلاوة" إلى اكتشاف المواهب القرآنية الشابة ورعايتها، مع إحياء المدرسة المصرية الأصيلة في تلاوة وترتيل القرآن الكريم وتجويده. تستمر المنافسة عبر فرعين رئيسيين هما الترتيل والتجويد، بما يعزز ارتباط الأجيال الجديدة بكتاب الله ويحافظ على ريادة مصر في فنون التلاوة القرآنية على مستوى العالم.

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لا تقتصر المكافآت في هذه المسابقة على الجوائز المالية فحسب، بل تمتد لتشمل شرفاً دينياً ومهنياً كبيراً، حيث يتم تسجيل المصحف الشريف كاملاً بصوت الفائزين وإذاعته عبر قناة "مصر قرآن كريم". يمنح هذا الإنجاز للمواهب الفائزة فرصة نادرة للوصول إلى جمهور أوسع، وإبراز أصواتهم في خدمة كتاب الله، مما يمثل نقلة نوعية في مسيرتهم الفنية.

أرقام ضخمة وتحديات صعبة امام 32 متسابقاً متأهلاً

كشف الإعلامىة آية عبد الرحمن، مديرة البرنامج، عن تضخم الأرقام المرتبطة بالمشاركة، حيث تقدم لمسابقة "دولة التلاوة" ما يقارب 25 ألف متسابق من مختلف محافظات مصر. نجح عدد قليل جداً من هذه الكتل البشرية الضخمة في اختراق المراحل الأولى، حيث تم تحديد 32 متسابقاً فقط للوصول إلى مرحلة المنافسات النهائية.

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لا تزال الرحلة طويلة أمام المشاركين الـ 32، حيث ينتظرهم طريق شاق يتضمن 6 مراحل متتالية تختبر قوة الصوت، ودقة الأداء الفني، والقدرة على إبهار لجنة التحكيم المحترفة والجمهور العريض من محبي الاستماع إلى التلاوات القرآنية المتقنة.

من بين هؤلاء المتأهلين، سيصعد فقط 5 متسابقين إلى الحلقة الختامية الحاسمة، ليتم اختيار فائزين اثنين فقط، أحدهما يحوز لقب بطل فرع التجويد، والآخر بطل فرع الترتيل. يحصل كل من هذين الفائزين على جائزة مالية قدرها مليون جنيه مصري، وهي قيمة ضخمة تعكس ثمن الجهد والتفاني في هذا المجال.

شريك أساسي في الحكم ودعم المتسابقين عبر التقنية الحديثة

أكدت آية عبد الرحمن أن الجمهور هو شريك أساسي وحقيقي في نجاح المسابقة، ولديه دور فاعل ومؤثر في دعم المتسابقين من خلال التصويت المباشر. يعتمد هذا الدعم التقني على استخدام رمز الاستجابة السريع (QR Code)، مما يسهل على المشاهد التفاعل مع البرنامج ومساعدة نجمه المفضل للانتقال إلى المراحل التالية.

وتُعرض حلقات برنامج "دولة التلاوة" في تمام التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت من كل أسبوع، عبر القنوات المذكورة وقناة "مصر قرآن كريم". تستمر العرض أيضاً عبر منصة "WATCH IT" الرقمية، لضمان وصول المحتوى إلى شريحة عريضة من المتابعين في جميع الأوقات.

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رؤية وزارة الأوقاف لبناء الإنسان ونشر ثقافة التدبر

أكدت وزارة الأوقاف أن هذا البرنامج يأتي ضمن جهودها الحثيثة لاكتشاف المواهب القرآنية ورعايتها، والمساهمة في بناء الإنسان المصري وتعزيز مكانة القرآن الكريم في المجتمع. تسعى الوزارة من خلال هذا المبادرات إلى نشر ثقافة التلاوة المتقنة والتدبر والعمل بآياته، مما يعود بالنفع على الفرد والمجتمع.

افتتحت الإعلامية آية عبد الرحمن أولى الحلقات بتوجيه التحية إلى أهل القرآن وعشاق التلاوة في مصر، التي وصفتها بأرض التلاوة الحاضنة للروحانية. وأكدت أن البلاد هي البلد الذي عاش فيه القرآن في القلوب قبل البيوت، مشيرة إلى انطلاق فصل جديد من البرنامج تحت شعار اسم الله "اللطيف"، في خطوة لتعزيز الروحانيات والارتباط الإلهي.

كما ذكرت آية عبد الرحمن أن الفوز يحمل شرفاً إضافياً يتمثل في إمامة المصلين خلال شهر رمضان المبارك، وهو ما حدث بالفعل مع نجوم الموسم الأول. يساهم ذلك في ترسيخ اسم الفائز في الذاكرة الجماعية، وتوفير منصة حقيقية لخدمة المجتمع من خلال الإمامة والوعظ والإرشاد الديني.