دولة التلاوة تستعيد ذكرى الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي

برنامج دولة التلاوة يستعرض مسيرة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي القرآنية، من مولده في أسوان 1954 إلى لقبه صوت الجبل، في إطار الموسم الثاني.

استعاد برنامج " دولة التلاوة" السيرة القرآنية للشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، المعروف بـ" صوت الجبل"، عبر تقرير فني إعداد الإعلامية إسعاد يونس ، الذي سلط الضوء على مسيرته الناجحة التي بدأت في صعيد مصر قبل أن ينتشر صوته ليمتد عبر الحدود.

نشأة الشيخ محمود أبو الوفا في أسوان

ولد الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي عام 1954 في قرية كلح الجبل التابعة لمحافظة أسوان، في بيئة أسهمت بشكل كبير في غرس حب القرآن الكريم داخله منذ الصغر، حيث كانت والدته تقوم بتلاوة الآيات القرآنية أثناء فترة حملها به.

Also read ميركل فى مذكراتها: ترامب ذو عقلية تجارية.. وبوتين مستعد دائما للانتقام

بدأ الشيخ مسيرته في تعلم وحفظ القرآن الكريم وهو في الرابعة من عمره، حيث كانت والدته معلمته الأولى التي شجعت على الحفظ والتلاوة، ثم التحق بكتاب القرية ليواصل رحلة تعلمه مع كتاب الله.

بدايات التلاوة ولقب صوت الجبل

يروي التقرير ذكريات من طفولة الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي، حين كان يرافق أصدقاءه لجلب المياه من النهر، مستغلًا تلك الرحلات في تلاوة القرآن الكريم، بينما كان رفاقه يلتفون حوله للاستماع إليه والتقدير لجماله.

Advertisement

ظهرت موهبته في سنواته الأولى، مما بدأ مسيرة قرآنية امتد صداها إلى مختلف أنحاء العالم، مما جعل اسمه يرتبط بلقب "صوت الجبل" تقديرًا لقوة صوته وتميزه الفريد في تلاوة القرآن الكريم.

موسم جديد لبرنامج دولة التلاوة

يُقدم هذا الاستذكار خلال الحلقة الثانية من الموسم الثاني لبرنامج "دولة التلاوة"، الذي انطلقت منافساته في 13 نوفمبر 2026 عبر قنوات الحياة وCBC والناس، بهدف اكتشاف المواهب الجديدة والحفاظ على تراث المدرسة المصرية في التلاوة.

يشارك في الموسم الجديد 32 متسابقًا تم اختيارهم من بين 25 ألف متقدم، ويتنافسون عبر 6 مراحل تنتهي بوصول 5 متسابقين إلى الحلقة النهائية.

الجوائز وطبيعة المسابقة

تستهدف المسابقة اختيار فائزين في فرعي التجويد والترتيل، حيث يحصل كل فائز على مليون جنيه، بالإضافة إلى تسجيل المصحف الشريف وإتاحة فرصة إمامة المصلين خلال شهر رمضان.