في الحلقة الثالثة من الموسم الثاني، تصدر فياض أحمد قائمة المتسابقين برصيد 274 درجة، متقدمًا على ربيع إسماعيل بخطوة، بينما غادر أحمد حسام الدين المسابقة.

شهدت الحلقة الثالثة من المسابقة القرآنية دولة التلاوة ، والمقدّمة في موسمها الثاني، منافسة شرسة تجمع بين نخبة من القراء المجيدين، حيث تباينت أداءاتهم بين صوت رخيم وتقنية عالية في التجويد، مما خلق حالة من التشويق الشديد بين الجمهور والمتابعين. وبرز في هذه الحلقة تقارب ملحوظ في الدرجات التي منحها لجنة التحكيم للمتسابقين، مما جعل النتائج حاسمة ودقيقة للغاية، ولم يترك مجالًا للفارق الكبير بين الأوائل.

تصدر فياض أحمد النتائج بفارق دقيق

أظهرت النتائج النهائية للحلقة تصدر المتسابق فياض أحمد فياض القائمة العليا، حيث جمع رصيدًا من 274 درجة، ليحتل الصدارة بحكم فردي في هذه المرحلة. وحلّ في المرتبة الثانية المتسابق ربيع إسماعيل خطاب، الذي جمع 273 درجة، بفارق درجة واحدة فقط تفصله عن المركز الأول، مما يعكس مدى القرب الشديد في المستويات الفنية للقراء.

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وجاء في المرتبة الثالثة مجموعة من المتسابقين الذين جمعوا رصيدًا متساويًا، حيث حصل كل من محمد محمود خليفة، وأحمد أشرف، ومصطفى حمودة، على 272 درجة لكل منهم. هذا التقارب الكبير في النقاط بين المتقدمين للمراكز الأولى يدل على الجودة العالية للإعداد والتمارين التي خضعوا لها، وصعوبة مهمة لجنة التحكيم في التمييز بينهم دون تفضيل واضح.

منافسة فاصلة لحسم بطاقة الاستمرار

في جانب آخر من المسابقة، شهد البرنامج منافسة حاسمة ومصيرية بين المتسابقين محمد محمود الخولي، وأحمد حسام الدين، على بقاء أحدهما في المسابقة وذهاب الآخر، حيث لم يعد هناك مجال للتساوي في النقاط أو الاحتفاظ بكليهما.

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وبعد تقييم دقيق للأداء المقدم من كلا المتسابقين، قرّرت لجنة التحكيم منح بطاقة الاستمرار لـ محمد محمود الخولي، ليواصل رحلته في المسابقة ويخوض تحديات الحلقات القادمة. وفي المقابل، تغادر نجمة الحلقة أحمد حسام الدين البرنامج، وذلك وفقًا لقرار التصفية الرسمي الذي اعتمدته اللجان المختصة.

تألق صوتي ومستويات فنية متميزة

على الرغم من الخروج، أبدى المتسابق أحمد حسام الدين تألقًا واضحًا في أدائه خلال الحلقة، حيث قدم مقامات قرآنية متعددة ومتنوعة، وأبدى صوتًا مميزًا استطاع أن يأسر انتباه الجمهور والحكام في آن واحد. وكان أداءه يجمع بين العفوية والاحترافية، مما جعل قرار إقصائه قرارًا صعبًا وغير سهل على اللجان.

وتعكس نتائج هذه الحلقة استمرارية المنافسة الشرسة بين المشاركين في الموسم الثاني، حيث لا يوجد فروقات كبيرة تفصل بين الأسماء العشرة الأولى، وهو ما يضفي مزيدًا من الحماس والإثارة على سير المسابقة، ويجعل كل حلقة قادمة تحتمل مفاجآت غير متوقعة.

ترقب الجمهور للتلاوات القادمة

يزيد هذا التقارب الشديد في الدرجات من ترقب الجمهور لما ستحمله الحلقات المقبلة من تلاوات جديدة ومسابقات ملحمية، حيث سيواجه القراء الباقون تحديات أكبر في كل مرة لمحاولة رفع رصيدهم النقطي. وتتوقع إدارة المسابقة أن تستمر روح التنافس الإيجابي، حيث يسعى كل قارئ لإبراز أفضل ما لديه في الجانب الصوتي والتقني.

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وتستمر المشاهدة بكثافة من قبل المهتمين بالشأن الديني والفني، الذين يحرصون على متابعة كل خطوة من خطوات هذه المسابقة التي تجمع بين الأصالة والمعاصرة في تقديم القرآن الكريم. وتظل النتائج الحالية مؤشرًا قويًا على جودة الموسم الحالي مقارنة بالسنوات الماضية، من حيث كثافة المنافسة وتنوع الأساليب التقديمية.