دولة التلاوة ينطلق بموسمه الثاني وطه النعماني يفتتح الحلقة الأولى بسورة يوسف

ينطلق الموسم الثاني من برنامج دولة التلاوة عبر قنوات الحياة وCBC والناس ومنصة WATCH IT، وتفتتح الحلقة الأولى بتلاوة طه النعماني من سورة يوسف.

يفتتح الشيخ طه النعماني الحلقة الأولى من الموسم الثاني لبرنامج دولة التلاوة بتلاوة من سورة يوسف ، فيما وجهت الإعلامية آية عبد الرحمن ، مقدمة البرنامج، رسالة إلى محبي القرآن الكريم وعشاق التلاوة مع انطلاق هذا الفصل الجديد. ويُذاع البرنامج عبر قنوات الحياة وCBC والناس، كما تُعرض الحلقة في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً عبر منصة WATCH IT.

وتأتي هذه الانطلاقة لتجدد مع الجمهور موعدًا مع فن الترتيل والتلاوة المتقنة، إذ يحتفي البرنامج بأصحاب الأصوات القرآنية المتميزة ويسعى إلى اكتشاف المواهب في هذا المجال. وتحدد المصادر أن الموسم الثاني يبدأ بحلقة تحمل توقيع تلاوة طه النعماني، وهو ما يضع الحلقة الأولى في صدارة الاهتمام لدى المتابعين.

Also read مواعيد عرض الحلقة العاشرة من مسلسل حكيم باشا

رسالة آية عبد الرحمن تفتح الفصل الجديد

وجهت آية عبد الرحمن رسالة مباشرة إلى جمهور البرنامج، خاطبت فيها أهل القرآن وعشاق التلاوة، وقالت إن الفصل الجديد من دولة التلاوة يُكتب من مصر، أرض التلاوة، ومن البلد الذي عشق القرآن وسكن القلوب. وبهذه العبارات حددت المقدمة الإطار الذي ينطلق منه الموسم الجديد، وهو الاحتفاء بالتلاوة بوصفها تجربة وجدانية قبل أن تكون مسابقة.

وتعكس كلمات آية عبد الرحمن مكانة مصر باعتبارها من أبرز منارات تلاوة القرآن الكريم، كما تعكس حرص البرنامج على إحياء فنون الترتيل. ويقدم دولة التلاوة من خلال هذا الموسم جيلًا جديدًا من أصحاب الأصوات المتميزة، في محاولة لربط الجمهور بالقرآن الكريم عبر الصوت والأداء.

Advertisement

طه النعماني يفتتح الحلقة الأولى بسورة يوسف

يفتتح طه النعماني الحلقة الأولى بتلاوة من سورة يوسف، وهي الافتتاحية التي يبدأ بها الموسم الثاني من البرنامج. ويمثل هذا الاختيار بداية عملية للموسم، إذ تنتقل الحلقة من رسالة المقدمة إلى الأداء القرآني المباشر أمام الجمهور.

وتشير المعلومات المتاحة إلى أن الحلقة تُعرض عبر منصة WATCH IT في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، بالتوازي مع البث التلفزيوني على قنوات الحياة وCBC والناس. وبهذا يتيح البرنامج لمتابعيه أكثر من وسيلة للمشاهدة، سواء عبر القنوات أو عبر المنصة الرقمية.

مشاهدة الموسم الثاني عبر القنوات والمنصة

يتوفر الموسم الثاني من دولة التلاوة للجمهور عبر قنوات الحياة وCBC والناس، وتُعرض الحلقة الأولى على منصة WATCH IT في الساعة الحادية عشرة مساءً. ويعني ذلك أن المتابعين يمكنهم الوصول إلى الحلقة الافتتاحية في الموعد المحدد نفسه، مع إمكانية متابعتها عبر المنصة.

ويستمر البرنامج في تقديم فنون الترتيل ومتابعة الأصوات القرآنية المتميزة، بما يخدم هدفه المعلن في اكتشاف المواهب وتقديم جيل جديد من قراء القرآن الكريم إلى الجمهور العربي.