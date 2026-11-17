مجلس الأمن يطالب بفتح المعابر فوراً لمنع الكارثة الإنسانية في غزة. دول غربية تحذر من تدهور الوضع في ظل الفيضانات والأحوال الجوية القاسية وتأثيرها على المدنيين.

أصدرت المملكة المتحدة و أستراليا و كندا و إيطاليا بياناً مشتركاً حثّت فيه إسرائيل على السماح بوصول المساعدات الإنسانية فوراً وبسرعة ومن دون عوائق إلى جميع أنحاء غزة. وصفت الدول الأربع الوضع الميداني بأنه بالغ السوء، محذرة من تداعيات الفيضانات الأخيرة التي تسببت في مزيد من المعاناة للسكان في القطاع الذي مزّقته الحرب.

تحذيرات دبلوماسية مشتركة لمواجهة الكارثة

وحذّر وزراء خارجية الدول الأربع من أن الفيضانات الأخيرة تسببت في مزيد من المعاناة في القطاع الذي مزّقته الحرب، والذي شهد مؤخراً أول عاصفة شتوية له هذا الموسم. وأشارت الدول الأربع إلى أن الوضع يمكن تغييره بالكامل، ولا يزال هناك وقت للتحرّك قبل أن يحل الشتاء بكامل قوته، مؤكدة ضرورة فتح المعابر والسماح بإدخال الخيام والمواد ذات الاستخدام المزدوج اللازمة للعمليات الإنسانية والتعافي المبكر.

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تداعيات الفيضانات والأحوال الجوية القاسية

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية إن الفيضانات الواسعة النطاق وانهياراً أرضياً أدّيا إلى سقوط عدد من القتلى، وتضرر آلاف المآوي، وتعليق خدمات أساسية. وأكد البيان الغربي أن هذه الكوارث الطبيعية تفاقم الأزمة الإنسانية القائمة، مما يتطلب تدخلاً عاجلاً من الجهات المختصة لضمان سلامة المدنيين وحمايتهم من المخاطر الصحية والجسدية المتزايدة.

تصريحات إسرائيل والأطراف الدولية المعنية

وقالت الهيئة العسكرية الإسرائيلية التي تتحكّم في معابر غزة إنها تنسّق مع مجلس السلام الذي تقوده الولايات المتحدة والأمم المتحدة بشأن خطة لفصل الشتاء. وأوضحت إسرائيل أن 93 ألف خيمة و8600 شاحنة مساعدات محمّلة بمستلزمات الشتاء دخلت القطاع بالفعل، مما يشير إلى جهود مستمرة رغم الانتقادات الموجهة لها من قبل المجتمع الدولي والممثلين الغربيين.

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موقف الاتحاد الأوروبي والخلفية التاريخية

وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً مماثلاً السبت، مجدداً الإعراب عن قلقه البالغ إزاء ما وصفه بالأزمة الإنسانية المستمرة والمدمرة. وحثّ الاتحاد الأوروبي إسرائيل أيضاً على الالتزام بالقانون الدولي، في خطوة تعكس توحداً في المواقف بين الدول الغربية حول ضرورة تحسين الوضع الإنساني. واندلعت الحرب في غزة إثر الهجوم الذي قادته حماس على جنوب إسرائيل في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، والذي قُتل فيه نحو 1200 شخص واحتُجز خلاله 251 آخرون رهائن.

تطورات الوضع الميداني والأرقام الرسمية

وردّت إسرائيل بشن حملة عسكرية في غزة، قُتل خلالها أكثر من 74,690 شخصاً، وفقاً لوزارة الصحة في القطاع التي تديرها حماس، والتي تعتبر الأمم المتحدة أرقامها موثوقة. واستمرت الغارات الجوية الإسرائيلية وغيرها من الهجمات بصورة شبه يومية، رغم اتفاق وقف إطلاق النار الذي جرى التوصّل إليه في أكتوبر/تشرين الأول من العام الماضي. وتظل الدعوات الدولية موجهة لإسرائيل لضمان وصول المساعدات بشكل كامل ومنع تفاقم الكارثة الإنسانية التي يعاني منها المدنيون.