دونالد ترامب يعلن تعيين آرون لوكاس لقائد الاستخبارات الوطنية بالإنابة بعد مغادرة تولسي جابارد

بعد مغادرة تولسي جابارد منصب قائد الاستخبارات الوطنية الأميركية لأسباب عائلية، أعلن الرئيس دونالد ترمب تعيين آرون لوكاس مساعدته بالإنابة في ذلك المنصب اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل. وقد شغل لوكاس العديد من المناصب الاستراتيجية خلال ولايتهما الأخيرة وهو النائب الرئيسي لمدير الاستخبارات الوطنية منذ عام 2025.

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب أن آرون لوكاس نائب مديرة الاستخبارات الوطنية سيتولى منصب مدير الاستخبارات الوطنية بالإنابة اعتبارًا من الأول من يوليو المقبل، وذلك عقب دخول استقالة تولسي جابارد حيز التنفيذ في 30 يونيو.

وجاء الإعلان بعد ساعات من تأكيد جابارد مغادرتها المنصب لأسباب عائلية مرتبطة بالحالة الصحية لزوجها. وقد تولى لوكاس العديد من المناصب الاستراتيجية خلال ولايتهما الأخيرة، كما يشغل منصب النائب الرئيسي لمدير الاستخبارات الوطنية منذ عام 2025. ويعد اختيار لوكاس علامة على رغبة البيت الأبيض في الحفاظ على الاستقرار داخل المؤسسة الاستخباراتية خلال المرحلة الانتقالية وتقديم المرشح الدائم للإشراف على 18 وكالة ومؤسسة استخباراتية تشكل العمود الفقري لمنظومة الأمن القومي الأميركي





