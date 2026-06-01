دونج فنج 008 موديل 2026 الهجين يصل السوق المصري بمواصفات استثنائية

استقرار سوق السيارات المصري يشهد إطلاق دونج فنج 008 موديل 2026 الهجين، سيارة SUV رياضية تجمع بين الأداء القوي والتقنيات الحديثة، مع محرك 1500 سي سي تيربو وقوة 272 حصان، وبطارية 34.3 كيلووات/ساعة لمدى كهربائي يصل إلى 210 كم، بالإضافة إلى تجهيزات داخلية فاخرة وأنظمة أمان متطورة.

يشهد سوق ال سيارات المصري استقراراً ملحوظاً في الآونة الأخيرة، مما دفع العديد من الشركات إلى طرح طرازات جديدة تلبي احتياجات المستهلكين الذين يبحثون عن ال سيارات المزودة بأحدث التقنيات.

ومن أبرز هذه الإصدارات سيارة دونج فنج 008 موديل 2026 الهجين، التي تنتمي إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV، وتتميز بأبعاد كبيرة توفر مساحة داخلية واسعة. يبلغ طول السيارة 5002 مم، وعرضها 1972 مم، وارتفاعها 1732 مم، مع قاعدة عجلات طولها 3025 مم، مما يمنحها ثباتاً ممتازاً على الطرق المختلفة. وتأتي السيارة بتصميم خارجي جذاب يدمج بين الأناقة والعصرية، مع خطوط انسيابية تعزز من الديناميكية الهوائية.

وتتميز الواجهة الأمامية بشبكة تهوية عريضة ومصابيح LED حادة، بينما تحمل الخلفية لمبات رياضية وجناح خلفي صغير يضفي لمسة رياضية. أما من ناحية الأداء، فقد زودت دونج فنج 008 بمحرك سعة 1500 سي سي تيربو، يولد قوة 272 حصاناً وعزم دوران 340 نيوتن متر، مقترن بعلبة تروس أوتوماتيكية تضمن نقل سلس للقوة. وتستهلك السيارة 4.7 لتر فقط من الوقود لكل 100 كيلومتر، مما يجعلها اقتصادية مقارنة بفئتها.

كما تحتوي على خزان وقود سعة 51 لتراً وبطارية بسعة 34.3 كيلووات/ساعة، مما يمكنها من قطع مسافة تصل إلى 210 كيلومترات بالشحنة الكهربائية الواحدة. ويتميز النظام الهجين بقدرته على التبديل بين الوقود والكهرباء بسلاسة، مما يوفر تجربة قيادة هادئة ونظيفة. وتدعم السيارة أنماط قيادة متعددة: اقتصادي، رياضي، وكهربائي بالكامل، مما يتيح للسائق اختيار الأنسب لظروف القيادة. فيما يتعلق بالتجهيزات والمواصفات الداخلية، تأتي السيارة مجهزة بعدد كبير من التقنيات الحديثة وأنظمة الأمان.

تشمل المواصفات الخارجية جنوطاً رياضية قياس 19 بوصة، مصابيح ضباب أمامية وخلفية، حساسات ركن أمامية وخلفية، كاميرا خلفية عالية الوضوح، ونظام ملاحة GPS. أما داخلياً، فتحتوي على مقاعد كهربائية مكسوة بالجلد الفاخر مع إمكانية التدفئة والتهوية، عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مكسوة بالجلد مع أزرار تحكم، شاشة وسائط تعمل باللمس قياس 12.3 بوصة تدعم آبل كاربلاي وأندرويد أوتو، فتحة سقف بانوراما كبيرة، نظام ترفيه للمقاعد الخلفية بشاشة منفصلة، نظام تكيف أوتوماتيكي ثنائي المنطقة، وريموت كنترول للتحكم عن بعد.

وتشمل أنظمة الأمان: فرامل مانعة للانغلاق ABS، توزيع إلكتروني لقوة الفرامل EBD، نظام الثبات الإلكتروني ESP، وسائد هوائية أمامية وجانبية وستائرية، نظام إيموبليزر ضد السرقة، حساسات ضغط الإطارات، نظام مراقبة ضغط الإطارات، كاميرا 360 درجة، ونظام ركن ذكي يساعد السائق في المواقف الضيقة. كما تدعم السيارة الاتصال عبر البلوتوث ومنافذ USB أمامية وخلفية ومنفذ AUX، ويوجد مدخل شحن لاسلكي للهواتف الذكية.

بالإضافة إلى ذلك، تحتوي السيارة على نوافذ كهربائية مع خاصية الرفع والصيانة، زجاج معتم للحماية من الأشعة فوق البنفسجية، مرايا جانبية كهربائية قابلة للطي، نظام إضاءة داخلي متطور، وحامل أكواب أمامي وخلفي. كما تم تزويدها بنظام صوتي عالي الجودة مع 10 سماعات موزعة في المقصورة لتجربة استماع غامرة. ويوجد أيضاً نظام قفل مركزي للأبواب يعمل باللمس، ونظام دخول وتشغيل بدون مفتاح، مما يضيف مزيداً من الراحة.

أما بالنسبة للسعر، فقد تم طرح دونج فنج 008 موديل 2026 في السوق المصري بسعر مليون و950 ألف جنيه، وهو سعر تنافسي بالنظر إلى المواصفات العالية والتقنيات المتقدمة التي تقدمها. ويعكس هذا السعر جهود الشركة لجعل السيارة في متناول شريحة واسعة من المستهلكين الذين يرغبون في امتلاك سيارة SUV هجينة تجمع بين القوة والاقتصاد في استهلاك الوقود.

ومع استمرار استقرار السوق، من المتوقع أن تحظى هذه السيارة بإقبال كبير من قبل عشاق السيارات الحديثة الذين يبحثون عن الأداء المتميز والتصميم العصري والمواصفات المتكاملة





