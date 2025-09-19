دويدار ينتقد فوز الأهلي على سيراميكا.. والزمالك يستعد للجونة

انتقد أحمد دويدار نجم الزمالك السابق فوز الأهلي على سيراميكا، بينما يبدأ الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة في الدوري المصري الممتاز.

انتقد أحمد دويدار ، نجم نادي الزمالك السابق، فوز النادي الأهلي على سيراميكا كليوباترا في مباراة ب الدوري المصري الممتاز، معتبراً أن الفوز لم يكن مستحقاً. جاء هذا التعليق عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، حيث أشار دويدار إلى أن الأهلي ، بصفته فريقاً يمتلك إمكانيات مالية ضخمة، لا يحتاج إلى عوامل أخرى لتحقيق الفوز. وقد اعتبر دويدار أن بعض هذه العوامل، مثل أداء الحكام والتعليق التلفزيوني، كانت تميل لصالح الأهلي بشكل مبالغ فيه، مما أثر على نتيجة المباراة.

كما أشار إلى أن الدوري لا يزال في بدايته، وأن الحديث عن المنافسة في هذه المرحلة مبكر جداً. الفوز الذي حققه الأهلي على سيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، جاء بهدف وحيد سجله اللاعب محمود حسن تريزيجيه. هذا الفوز ساهم في استعادة الأهلي لتوازنه بعد فترة من النتائج غير المرضية، ودفعه إلى الأمام في جدول الترتيب. من ناحية أخرى، بدأ نادي الزمالك استعداداته لمواجهة الجونة القادمة، وذلك من خلال برنامج تأهيلي للاعبين الأساسيين. هذا البرنامج يهدف إلى استعادة اللياقة البدنية للاعبين وضمان جاهزيتهم للمباراة المقبلة. كما شهدت التدريبات غياب اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا، الذي حصل على راحة خاصة من الجهاز الفني. في سياق متصل، قام المدير الرياضي لنادي الزمالك بتدشين صفحته الرسمية الوحيدة على موقع فيسبوك، وذلك بهدف التواصل المباشر مع جماهير النادي وتقديم المعلومات الرسمية والأخبار المتعلقة بالفريق. الزمالك يسعى جاهداً لتعزيز صفوفه وتحسين أدائه في الفترة المقبلة، وذلك من خلال اتخاذ قرارات حاسمة على مستوى الإدارة والتدريب. هذا يأتي في إطار سعي النادي لتحقيق أهدافه وطموحات جماهيره. بالإضافة إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أن فوز الأهلي رفع رصيده إلى 9 نقاط في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، ليتقدم إلى المركز العاشر، بينما تجمد رصيد سيراميكا كليوباترا عند 10 نقاط في المركز الثامن. هذا يبرز أهمية كل مباراة في الدوري المصري، والتنافس الشديد بين الأندية لتحقيق النقاط والتقدم في الترتيب.\بعد فوز الأهلي، شهدت الساحة الرياضية جدلاً واسعاً حول أداء الفريق وتحكيم المباراة. انقسمت الآراء بين مؤيد ومعارض، حيث رأى البعض أن الأهلي قدم أداءً جيداً واستحق الفوز، بينما اعتبر آخرون أن هناك عوامل خارجية ساهمت في تحقيق الفوز. انتقادات دويدار كانت بمثابة صرخة في وجه هذا الجدل، حيث عبر عن استيائه من بعض جوانب المباراة التي اعتبرها غير عادلة. تعليقاته أثارت تفاعلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انضم إليه العديد من المشجعين الذين شاركوه وجهة نظره. من ناحية أخرى، يسعى الزمالك جاهداً لتحسين وضعه في الدوري، وتعويض أي تعثرات سابقة. الفريق يعمل على تطوير خططه واستراتيجياته، والبحث عن اللاعبين الذين يمكنهم إضافة قوة للفريق. إدارة النادي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الفريق، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح. التدريبات المكثفة التي يجريها الفريق تعكس مدى جديته في المنافسة. بالإضافة إلى ذلك، شهدت الأيام القليلة الماضية قرارات إدارية هامة في نادي الزمالك، تهدف إلى إعادة هيكلة الفريق وضمان استقراره. هذه القرارات تهدف إلى بناء فريق قوي قادر على المنافسة على جميع البطولات. الجماهير تنتظر بفارغ الصبر رؤية فريقها يحقق الانتصارات ويعود إلى مستواه المعهود. من المتوقع أن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التطورات في نادي الزمالك، مع سعي الإدارة لتحقيق التوازن بين بناء فريق قوي وتحقيق الاستقرار المالي والإداري. هذه الجهود تعكس التزام النادي بتحقيق أهدافه وطموحات جماهيره.\في سياق متصل، يمثل غياب اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا عن تدريبات الزمالك علامة استفهام. لم يتم الإعلان عن سبب غيابه بشكل رسمي، مما أثار تكهنات حول حالته الصحية أو أسباب أخرى. غياب لاعب مؤثر مثل بيزيرا قد يؤثر على خطط المدرب واستراتيجيته للمباريات المقبلة. يجب على الجهاز الفني إيجاد البدائل المناسبة لتعويض غياب اللاعب، وضمان استمرار أداء الفريق على المستوى المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، يعتبر تدشين صفحة المدير الرياضي للزمالك على فيسبوك خطوة هامة في تعزيز التواصل مع الجماهير. هذه الصفحة ستكون بمثابة قناة رسمية لنشر الأخبار والمعلومات المتعلقة بالنادي، والرد على استفسارات الجماهير. من خلال هذه الصفحة، يمكن للمدير الرياضي أن يتواصل مباشرة مع الجماهير، ويستمع إلى آرائهم ومقترحاتهم. هذه الخطوة تعكس اهتمام إدارة النادي بتعزيز العلاقة مع الجماهير، وبناء الثقة المتبادلة. في الوقت نفسه، يواصل نادي سيراميكا كليوباترا جهوده لتحسين أدائه والارتقاء بمستواه في الدوري المصري. الفريق يعمل على تطوير خططه واستراتيجياته، والبحث عن اللاعبين الذين يمكنهم إضافة قوة للفريق. إدارة النادي تسعى جاهدة لتلبية احتياجات الفريق، وتوفير كل ما يلزم لتحقيق النجاح. المنافسة في الدوري المصري تزداد صعوبة وتعقيداً، مما يتطلب من جميع الأندية بذل أقصى جهودها لتحقيق النتائج المرجوة. كل مباراة تمثل تحدياً جديداً، ويتطلب من اللاعبين والجهاز الفني التحلي بالروح القتالية والإصرار لتحقيق الفوز





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG لقد قمنا بتلخيص هذا الخبر حتى تتمكن من قراءته بسرعة. إذا كنت مهتمًا بالأخبار، يمكنك قراءة النص الكامل هنا. اقرأ أكثر:

الأهلي الزمالك الدوري المصري أحمد دويدار سيراميكا كليوباترا خوان بيزيرا الجماهير رياضة

مصر أحدث الأخبار, مصر عناوين