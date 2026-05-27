ديزني تستعد لإطلاق النسخة الحية من فيلم موانا في يوليو المقبل

شركة ديزني تعلن عن فيلم موانا الحي مع كاثرين لاجايا ودواين جونسون، بعد نجاح الجزء الثاني الذي تجاوز المليار دولار.

أعلنت شركة والت ديزني عن خططها لإطلاق النسخة الحية من فيلمها الشهير موانا يوم 10 يوليو المقبل، في خطوة تهدف إلى إعادة إحياء واحدة من أنجح قصصها الكرتونية الحديثة.

يأتي هذا القرار بعد النجاح الساحق الذي حققه الفيلم الأصلي الذي صدر في عام 2016، وحقق إيرادات تجاوزت 700 مليون دولار عالمياً، بالإضافة إلى الإشادة النقدية الواسعة التي حصل عليها. تعتمد النسخة الجديدة على نفس القصة الملحمية المستوحاة من الأساطير البولينيزية، والتي تتبع رحلة الفتاة الشجاعة موانا، ابنة زعيم قبيلة الملاحين، التي تقرر عبور المحيط الشاسع لإنقاذ شعبها من خطر داهم بمساعدة نصف الإله ماوي.

يشارك في البطولة كل من الممثلة الشابة كاثرين لاجايا التي تجسد دور موانا، والممثل العالمي دواين جونسون الذي يعيد تقديم شخصية ماوي بعد أن أدى صوته في النسخة الأصلية. ويخرج العمل توماس كايل، المعروف بإخراجه لفيلم الأغنياء المجانين الآسيويين، مما يثير توقعات عالية حول الجودة الفنية للفيلم. ومن المقرر أن يبدأ التصوير الشهر المقبل في مواقع متعددة، بين استوديوهات هوليوود وجزر المحيط الهادئ، لإضفاء الواقعية على المغامرة البحرية.

في سياق متصل، حقق الجزء الثاني من الفيلم، موانا 2، الذي صدر في نوفمبر 2024، إنجازاً كبيراً بتجاوزه حاجز المليار دولار في شباك التذاكر العالمي بحلول يناير 2025، مما يجعله واحداً من أنجح أفلام الرسوم المتحركة في التاريخ. تدور أحداث الجزء الثاني حول تطور قدرات موانا في البحث عن جزر مجهولة، ولم شمل المحيطين بأسرتها وقبيلتها في مواجهة قوى شريرة تهدد عالمها.

وقد حظي الفيلم بإقبال جماهيري هائل، واستمر في الصدارة في دور العرض لعدة أسابيع، مما دفع ديزني إلى تسريع عملية إنتاج النسخة الحية التي قد تصبح فرصة ذهبية لتكرار النجاح أو تجاوزه. يُذكر أن الفيلم الأصلي أعاد تعريف أفلام الأميرات لدى ديزني، حيث قدمت شخصية موانا كفتاة مستقلة وقوية، لا تحتاج إلى إنقاذ، بل تكون هي المنقذة.

وقد أثنى النقاد على الطابع النسوي الملهم للفيلم، بالإضافة إلى الموسيقى التصويرية الخلابة التي ألفها لين مانويل ميراندا، والتي تضمنت أغنية How Far I'll Go التي حازت على جائزة الأوسكار لأفضل أغنية أصلية. تُظهر هذه الأفلام التزام ديزني بتقديم محتوى متنوع يعكس ثقافات مختلفة، حيث استشارت الشركة خبراء في الثقافة البولينيزية أثناء إنتاج الفيلم لضمان الدقة والاحترام في تصوير التقاليد والأساطير. من المتوقع أن تحافظ النسخة الحية على هذه القيم مع إضافة لمسات بصرية حديثة وتقنيات سينمائية متطورة.

يشارك في النسخة الجديدة أيضاً نخبة من الممثلين منهم جيمني كليمنت ومغنية البوب نيكول شرزينغر، مما يعزز من قوة الطاقم التمثيلي. كما أن الفيلم سيشهد موسيقى جديدة من تأليف ميراندا أيضاً، التي قد تتمكن من بلوغ نفس مستوى النجاح السابق. مع الإعلان عن موعد الإصدار، بدأت التوقعات ترتفع بين جمهور ديزني الذين ينتظرون بفارغ الصبر رؤية هذه القصة العريقة بأبعاد جديدة.

سيكون فيلم موانا النسخة الحية إضافة مميزة لسلسلة أفلام ديزني الحية مثل سندريلا والجميلة والوحش وأسد الملك، والتي حققت جميعها نجاحات كبيرة. ويبدو أن ديزني تعول على هذا المشروع لتعزيز مكانتها في السوق السينمائي، خاصة مع المنافسة الشديدة من شركات الإنتاج الأخرى. سيتم عرض الفيلم بالتوازي في صالات السينما ومنصة ديزني بلس، مما يضمن وصوله إلى أكبر شريحة ممكنة من المشاهدين حول العالم.

وفي الختام، يمكن القول إن فيلم موانا ليس مجرد قصة مغامرة، بل هو احتفاء بالتراث البولينيزي ورسالة أمل وشجاعة للأجيال الجديدة. مع استمرار ديزني في إعادة إحياء كلاسيكياتها، تبقى هذه النسخة الحية واحدة من أكثر الأعمال المنتظرة هذا العام





ديزني موانا نسخة حية دواين جونسون ثقافة بولينيزيا

