تتأثر سلسلة إصابات بلاعبين فازوا بجائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا، حيث تعرض ديزيري دوي لإصابة قوية بعد تتويجه باللقب في 2025.

تعرض ديزيري دوي ، نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، لإصابة خطيرة في الرباط الصليبي خلال عام 2026، ليصبح أحدث لاعب يندرج تحت لواء ما يُعرف بـ "لعنة" جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتشير التقارير الصادرة عن صحيفة "فوت ميركاتو" الفرنسية إلى تحول هذه الجائزة الشخصية المرموقة إلى مصدر قلق صحي غامض، حيث تعرض جميع الحائزين عليها خلال السنوات السبع الماضية لإصابات قوية تعطل مسيراتهم immediately بعد تتويجهم.

تاريخ من الإصابات المصاحبة للجائزة

بدأت هذه السلسلة المقلقة من الإصابات مع الهولندي فيرجيل فان دايك، الذي حصل على جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2019، قبل أن يتعرض لقطع في الرباط الصليبي عام 2020. وفي العام الذي يليه، تحوّل الفرحة إلى ألم للفرنسي كينغسلي كومان، الذي توج مع بايرن ميونج الألماني بأفضل لاعب في نهائي 2020، ثم عانى من إصابة عضلية في الفخذ خلال نفس العام.

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استمرت الدائرة المفرغة في عام 2021، حيث توج الفرنسي نغولو كانتي بالجائزة بعد تتويج نادي تشيلسي باللقب، لكنه تعرض لاحقاً لإصابة في العضلات الخلفية للفخذ خلال عام 2022. ولم يسلم الحراس من هذه المعاناة، إذ حصد البلجيكي تيبو كورتوا، حارس مرمى نادي ريال مدريد، الجائزة عام 2022، ثم أصيب بقطع في الرباط الصليبي خلال عام 2023.

استمرار نمط الإصابات مع أبرز النجوم

شهد عام 2023 تتويج النجم الإسباني رودري بأفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا بعد تتويج نادي مانشستر سيتي الإنجليزي باللقب، وسرعان ما تكرر السينيو المألوف عندما أصيب رودري بقطع في الرباط الصليبي خلال عام 2024. ولم يكن الوضع أفضل لحارس مرمى ليفربول السابق داني كارفاخال، قائد نادي ريال مدريد الإسباني، الذي نال الجائزة عام 2024 ثم تعرض لنفس الإصابة خلال العام نفسه.

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وبذلك، أصبح ديزيري دوي، أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا لعام 2025، آخر ضحايا هذه السلسلة المتواصلة من الإصابات الخطيرة، حيث تعرض لقطع في الرباط الصليبي خلال عام 2026. وتشير البيانات المتاحة إلى تكرار نمط دقيق يتوقع فيه الخبراء أو المحللون الصحيون تأثيراً مماثلاً على اللاعبين الفائزين بالجائزة الشخصية.

تأثير العينة على اللاعبين والفرق

يثير هذا التكرار الدرامي لأسلوب الإصابات تساؤلات حول الطبيعة الفيزيولوجية أو النفسية التي قد تؤدي إلى هذا النمط الخاص بين الحائزين على جائزة أفضل لاعب في نهائي دوري أبطال أوروبا. وتشير التقارير إلى أن هذه الإصابات ليست عشوائية، بل تتبع نمطاً زمنياً دقيقاً يرتبط بفترات التعافي والتأقلم بعد الذروة الرياضية الكبرى في حياة اللاعب.

وتعد هذه المعلومات ذات أهمية بالغة لأندية الدوري الفرنسي وأوروبا، حيث يعتمدون على تحليلات أداء نجومهم وتاريخ إصابتهم في وضع خطط التدريب والاحتياطي. ويبحث مسؤولو الأندية باستمرار عن طرق لتجنب هذه الكارثية المحتملة، خاصة مع تزايد الضغط النفسي والجسدي على اللاعبين بعد تحقيق أعلى إنجازات الكره القدم الأوروبية.