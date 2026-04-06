دينا دياب تكشف عن مخاوفها قبل انتشار مقاطع رقصها: خفت من أحكام الجمهور

في تصريحات حصرية لبرنامج ET بالعربي، تتحدث الفنانة دينا دياب عن تجربتها قبل انتشار مقاطع رقصها، وكيف واجهت مخاوفها من ردود فعل الجمهور، بالإضافة إلى رؤيتها الفنية للرقص الشرقي وتطلعاتها المستقبلية.

صرحت ال فنانة دينا دياب في مقابلة مع برنامج « ET بالعربي » عن مخاوفها التي سبقت انتشار مقاطع الرقص الخاصة بها، مؤكدة أنها كانت تتوجس من أحكام الجمهور المسبقة. ذكرت دينا أنها كانت قلقة من أن يُنظر إليها على أنها مجرد “راقصة”، مشيرة إلى أنها توقعت أن يتساءل البعض باستياء عن ظهورها بهذا الأسلوب، لكنها فوجئت بردود فعل معاكسة تمامًا، حيث استقبل الجمهور عروضها بتقدير واحترام، ورأى فيها تعبيرًا فنيًا بعيدًا عن الابتذال.

وأوضحت أن ما تقدمه ليس مجرد رقص، بل تجسيد فني متكامل يعبر عن مشاعرها وأحاسيسها، معتبرة أن الاستعراض يمكن أن ينقل الجمال والروح مثل أي نوع آخر من الفنون. وشددت على أن هدفها كان إعادة تقديم الرقص الشرقي بصورة رفيعة المستوى تتناسب مع تاريخه، مشيرة إلى أن ملابس الماضي ربما لم تكن شديدة التحفظ، لكنها كانت تتسم بالأناقة والرقي. وأكدت أن الرقص الشرقي يمثل جزءًا أساسيًا من التراث الفني، ولا يجب حصره في صورة سلبية، بل ينبغي النظر إليه كفن له جذور ممتدة عبر عصور طويلة. جاءت هذه التصريحات بعد انتشار مقاطع مصورة لها وهي تقدم رقصات مستوحاة من زمن الفن الجميل، مما أثار إعجابًا كبيرًا عبر منصات التواصل الاجتماعي، وساهم في تصدر اسمها قائمة “التريند”. تُعد دينا دياب من الوجوه الصاعدة بقوة في الساحة الفنية، حيث جذبت الانتباه بتعدد مواهبها وقدرتها على التنقل بين التمثيل والاستعراض بثقة ملحوظة. شاركت دينا في فيلم «السادة الأفاضل» ومسلسل «بيبو»، قبل أن تحقق شهرة أوسع من خلال عروضها في “ستوديو”، حيث قدمت الرقص الشرقي بروح معاصرة تمزج بين الأصالة والتجديد. بالإضافة إلى ذلك، تحدثت دينا عن رؤيتها الفنية للرقص الشرقي، مؤكدة على أهمية الحفاظ على التراث مع إدخال لمسات عصرية. وأشارت إلى أن الرقص الشرقي ليس مجرد حركات جسدية، بل هو تعبير عن الثقافة والتاريخ والمشاعر. كما تحدثت دينا عن تجربتها في العمل مع فريق الإنتاج، مشيدة بالجهود المبذولة لإظهار عروضها بأفضل صورة. وأكدت على أهمية التعاون بين الفنانين والفريق الفني لتحقيق النجاح. وأضافت دينا أنها تسعى دائمًا إلى تطوير مهاراتها الفنية، وأنها تعمل بجد لتقديم أعمال فنية جديدة ومبتكرة. وتطرقت دينا أيضًا إلى التحديات التي تواجه الفنانين في الوقت الحالي، مثل المنافسة الشديدة وتغير أذواق الجمهور. وأعربت عن تفاؤلها بالمستقبل، مؤكدة على أن الفن سيظل دائمًا يلعب دورًا مهمًا في حياة الناس. اختتمت دينا حديثها بالتعبير عن امتنانها للجمهور على دعمه وتشجيعه، مؤكدة على أنها ستواصل العمل بجد لتقديم أعمال فنية تليق بهم. تعتبر دينا دياب فنانة موهوبة ومتألقة، ونتمنى لها مزيدًا من النجاح والتوفيق في مسيرتها الفنية





ElBaladOfficial / 🏆 11. in EG We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

United States Latest News, United States Headlines

