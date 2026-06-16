دينا الوديدي تروي رحلتها مع الكوابيس والأزمات النفسية وكيف تغلبت عليها بالعمرة

كشفت الإعلامية دينا الوديدي عن معاناتها مع كابوس متكرر استمر لعام كامل، وتأثيره على حالتها النفسية والجسدية، وكيف لجأت إلى الأطباء النفسيين والشيوخ، وأخيرًا وجدت الراحة بعد أداء العمرة مع شقيقها.

كشفت الإعلامية دينا الوديدي عن تفاصيل مرحلة صعبة من حياتها جمعت بين الأزمات النفسية والتجارب الروحية التي غيَّرت نظرتها للحياة. في مقابلة إذاعية مع الكاتب الصحفي أحمد الخطيب مدير مركز أخبار اليوم للدراسات الاستراتيجية على الراديو 9090، تحدثت الوديدي عن فترات مرت بها وتجارب نفسية ومادية أثرت في مسارها، إلى جانب تطور علاقتها بالله عبر السنوات.

وأوضحت أن علاقتها بالله تمر بمراحل من النضج والوعي مع مرور الوقت، مؤكدة أن كل فترة في حياتها تضيف لها شكلًا مختلفًا من القرب والفهم. وأضافت أنها كانت تتأمل معنى الموهبة منذ طفولتها، وتطرح على نفسها أسئلة عن الخبرات والعمر والوعي، وتستعجب من المواهب خاصة الأطفال. وكشفت أنها مرت بفترة مليئة بالأزمات النفسية والمادية، لكنها كانت مؤمنة دائمًا بأن هذه المرحلة ستنتهي، وكانت دائمة الدعاء في تلك المرحلة.

وقالت إنها عانت من حلم مزعج ظل يتكرر لمدة عام، وأثر ذلك بشكل كبير على حالتها النفسية، فكانت تشعر بضيق نفس شديد، وتستيقظ كل يوم تشعر بتعب شديد في جسدها بسبب الكابوس. وأوضحت أنها لجأت إلى طبيب نفسي لمساعدتها في تجاوز تلك المرحلة، وكان الهدف التخلص من الضغط والكابوس المتكرر، ولكن الأمر لم ينتهِ وحاولت البحث عن طرق أخرى للعلاج.

وصفت معاناتها الجسدية والنفسية خلال تلك الفترة، وقالت إنها كانت تستيقظ وهي في حالة إنهاك شديد، وأشارت إلى أن علاقتها مع الله تتطور باستمرار، مؤكدة أن كل فترة تمر بها تشهد نضجًا وعمقًا ووعيًا أكبر، وأنها تصل إلى أشكال مختلفة من القرب من الله عز وجل. روت أن أحد أقاربها عرض عليها الذهاب إلى شيخ، لكن اللقاء لم يكتمل بسبب ظرف مفاجئ أثناء الحديث.

وأكدت أن رحلتها إلى العمرة مع شقيقها كانت مؤثرة جدًا وشعرت خلالها بقرب كبير من الله، وذهبت إلى العمرة ولديها يقين بالله أن الأمر سينتهي تماما بعد تلك الرحلة. قالت الوديدي إن الكابوس الذي كان يطاردها توقف بعد العمرة، ولم يعد يتكرر مرة أخرى بعدها، وذلك بعد أن حلمت بذلك الكابوس داخل مكة، ولكن الأمر اختفى بعد ذلك تماما.

وأكدت أنها كانت تلجأ إلى الدعاء يوميًا في فترات الضيق، وكانت ترى أن الفرج دائمًا يأتي من عند الله، وكان تبكي بشدة في تلك الفترة. هذه التجربة الروحية العميقة أثرت في حياة دينا الوديدي وغيرت نظرتها للصبر واليقين، وأكدت أن الإيمان بالقضاء والقدر كان له دور كبير في تجاوز المحنة. كما شددت على أهمية الدعاء والتوكل على الله في أوقات الشدة، وأن الفرج يأتي من حيث لا يحتسب المرء.

وأعربت عن امتنانها للدعم الذي تلقيته من عائلتها وأصدقائها خلال تلك الفترة الصعبة





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