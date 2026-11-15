دي سي يونايتد يعين باريخا مدرباً جديداً بعد فشل التأهل 7 مواسم

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي تعيين الكولومبي أوسكار باريغا مدرباً للفريق بعقد متعدد السنوات لاستعادة المنافسة في الدوري الأمريكي لكرة القدم.

أعلن نادي دي سي يونايتد الأمريكي رسمياً عن التعاقد مع المدرب الكولومبي أوسكار باريغا ليكون المدير الفني الجديد للفريق. يأتي هذا القرار بموجب عقد يمتد لعدة سنوات في خطوة تهدف إلى استعادة النادي لحضوره القوي والمنافسة بجدية في الدوري الأمريكي لكرة القدم خلال المرحلة المقبلة. ويأتي تعيين باريغا مباشرة بعد رحيل المدرب السويسري رينيه فايلر ، الذي انتهت مسؤوليته عقب نهاية موسم 2026.

تغيير المدرب بعد فشل التأهل الإقصائي

تزامن إعلان تعيين أوسكار باريغا مع قرار النادي بإعادة بناء الفريق بالكامل لتحسين نتائجه المتواضعة. وكان نادي دي سي يونايتد قد فشل في التأهل إلى الأدوار الإقصائية للموسم السابع على التوالي، وهو أمر دفع الإدارة لاتخاذ قرار سريع بتركيز القيادة الفنية على مدرب ذي خبرة. وكان رينيه فايلر قد تقاعد أو غادر الفريق بعد انتهاء موسم 2026، مما فتح المجال أمام جيل جديد من التدريب لإحياء آمال الجماهير.

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سجل أوسكار باريغا الحافل في الدوري الأمريكي

يتمتع المدرب الكولومبي أوسكار باريغا بخبرة واسعة ومضمونة في منافسات الدوري الأمريكي لكرة القدم، حيث سبق له قيادة فرق كبرى مثل كولورادو رابيدز ودالاس وأورلاندو سيتي. وقد نجح باريغا في ترك بصمة واضحة خلال تجاربه المختلفة، وكان أبرزها مع فريق دالاس، حيث قاد الفريق للتتويج بدرع المشجعين وكأس الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2016. وقد حصل أوسكار باريغا على جائزة أفضل مدرب في الدوري الأمريكي خلال العام نفسه 2016، تقديرًا للنتائج الاستثنائية التي حققها مع دالاس.

إنجازات باريغا مع أورلاندو سيتي والنجاح المستمر

بعد نجاحه المبكر، خاض أوسكار باريغا تجربة تدريبية أخرى مع أورلاندو سيتي استمرت لستة مواسم متتالية. وخلال هذه الفترة الطويلة، قاد الفريق إلى التأهل للأدوار الإقصائية في جميع المواسم الستة، مما يدل على استقراره القيادي وقدرته على بناء فرق متسقة. كما توج أوسكار باريغا مع أورلاندو سيتي بلقب كأس الولايات المتحدة المفتوحة في عام 2022، مما عزز سجله التدريبي الغني في الكرة الأمريكية وأثبت كفاءته في قيادة الفرق نحو الألقاب.

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مراوحة دي سي يونايتد على الخبرة لإعادة المنافسة

يضع نادي دي سي يونايتد كل آماله الآن في خبرات أوسكار باريغا لإعادة الفريق إلى دائرة المنافسة الحقيقية في الدوري. وبالنظر إلى السجل الحافل للمدرب الكولومبي في تحقيق الإنجازات والتأهل للمنافسات، فإن التعاقد معه يمثل خطوة استراتيجية مدروسة لتجنب مزيد من الفشل. ومن المتوقع أن يبدأ باريغا في تطبيق رؤيته التكتيكية والفنية على اللاعبين في القريب العاجل.

التحديات المقبلة والمسار الجديد للفريق

يواجه دي سي يونايتد الآن تحديًا كبيرًا في تحويل الخبرة التدريبية لأوسكار باريغا إلى نتائج ملموسة على أرض الملعب. يجب على المدرب الجديد تحقيق تأهل سريع للأدوار الإقصائية لكسر سلسلة الفشل التي استمرت سبع سنوات. ويعتمد النادي بشكل كلي على قدرة باريغا على دمج خبرته في دالاس وأورلاندو سيتي لخلق كيمياء جديدة داخل خندق الفريق الأمريكي.