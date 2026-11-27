أكد د. حسام موافي تفوق الموجات الصوتية بالمنظار في تشخيص التهاب البنكرياس على التحليل المخبري وحده، مع شرح أعراضه الخطيرة.

أكد ال دكتور حسام موافي ، الأستاذ المتخصص في الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، أن أدوات التشخيص الطبي لأمراض البنكرياس شهدت قفزة نوعية في الدقة والوضوح بفضل اعتماد تقنية الموجات الصوتية عبر المنظار. وأوضح خبير الطب أن هذه التقنية المتقدمة تعتبر من أكثر الوسائل الطبية فعالية ودقة في الكشف المبكر عن حالات التهاب البنكرياس ، بالإضافة إلى قدرتها الفائقة على تقييم الحالة العامة للعضو المتأثر بشكل مباشر وواضح.

وخلال مشاركته ببرنامج "رب زدني علما" المذاع على قناة صدى البلد، شرح الدكتور حسام موافي بالتفصيل الآلية التي تتيح لهذه الأجهزة الطبية الحصول على صورة دقيقة وواضحة لمريض البنكرياس، مشيرا إلى أن هذه الأهمية تكمن في إمكانية أخذ عينات نسيجية من العضو المصاب مباشرة أثناء الفحص لإرسالها للتحليل المخبري، وهو ما يسهم بشكل حاسم في الوصول لتشخيص دقيق للغاية وتحديد طبيعة المشكلة الصحية بدقة متناهية.

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تفوق الفحص على تحاليل الإنزيمات التقليدية

بينما أشار الأستاذ في كلية طب قصر العيني إلى أن الفحص بالموجات الصوتية بالمنظار يتفوق بوضوح على اعتماد تحليل إنزيمات البنكرياس المعتمد في بعض الحالات الروتينية، مردفا أن مستوى الإنزيمات في الدم قد يعود بسرعة كبيرة إلى معدلاته الطبيعية حتى بعد ارتفاعه بشكل ملحوظ، وهو ما قد يعيق إمكانية اكتشاف الالتهاب الموجود بشكل موثوق من خلال الاعتماد على التحليل المخبري وحده دون صور تشخيصية.

ولذلك، أوضح دكتور حسام موافي أن الأشعة المقطعية تظل خيارا بديلا مناسبا ومعتمدا لتقييم حالة البنكرياس بدقة، في الحالات التي لا يتوفر فيها تجهيزات أو خبرات إجراء الموجات الصوتية بالمنظار، مؤكدا على أن هذا البديل يحافظ على معايير الدقة المطلوبة لتشخيص الحالة دون الإخلال بخطورة الإجراءات الطبية المتخذة.

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أعراض التهاب البنكرياس التي يجب عدم تجاهلها

وكشف الدكتور حسام موافي عن قائمة بالأعراض السريرية التي قد تشير بشكل قوي إلى الإصابة بالتهاب البنكرياس، حيث يأتي في مقدمتها الشعور بألم شديد ومفاجئ في البطن يمتد ليصل إلى أسفل الظهر، بالإضافة إلى فقدان الوزن المفاجئ وغير المبرر دون اتباع نظام غذائي معين.

وشدد أستاذ الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني بشدة على ضرورة عدم تجاهل هذه العلامات الإنذارية الخطيرة، ودعا المرضى إلى التوجه الفوري إلى الطبيب المختص لإجراء الفحوصات التشخيصية اللازمة، بهدف تحديد التشخيص الدقيق والحصول على العلاج المناسب في الوقت الأمثل لتجنب أي مضاعفات صحية.