د. سويلم يعزز الاستعدادات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي

د. هاني سويلم يوجه بتحويل تعهدات مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 إلى إجراءات ملموسة في أبوظبي، مع التركيز على الشراكات الدولية والتمويل المستدام لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

أكد الدكتور هاني سويلم ، خلال اجتماعه لمناقشة الاستعدادات النهائية للمشاركة المصرية في مؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2026، على ضرورة تحويل الالتزامات الدولية إلى نتائج ملموسة وقابلة للقياس في قطاع المياه. وينعقد هذا المؤتمر الكبير في العاصمة الإماراتية أبوظبي خلال شهر ديسمبر من العام 2026، بهدف تعزيز التنسيق الدولي وضمان نجاح فعاليات المؤتمر عبر مبادرات عملية وشراكات استراتيجية.

تحويل التعهدات إلى إجراءات تنفيذية ملموسة

استعرض الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، المحاور الرئيسية للمشاركة المصرية في الجلسات المختلفة للمؤتمر، مشدداً على أهمية متابعة الجهود الدولية لتعزيز العمل المشترك في مجال المياه. وأشار إلى أن المؤتمر الحالي يمثل محطة مهمة ضمن مسار متواصل للعمل الدولي، وليس مجرد حدث منفصل، مما يستدعي ضمان استمرارية الجهود ومتابعة تنفيذ المبادرات خلال السنوات المقبلة لتحقيق أثر حقيقي.

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وأكد الوزير أن المرحلة الحالية تتطلب البناء على الزخم السياسي الذي استعادته أجندة المياه العالمية بفضل مؤتمر عام 2023، وتحويل الطموحات الدولية إلى إجراءات تنفيذية تخدم أهداف التنمية المستدامة. ولفت إلى أن العمل المشترك السابق أسهم في الانتقال من مرحلة تبادل الأفكار النظرية إلى بلورة مبادرات عملية تستند إلى الشراكات والطموح المشترك نحو التنفيذ الفعلي.

التعاون الياباني المصري والرئاسة المشتركة

واستعرض الدكتور هاني سويلم، بوضوح، الجهود المصرية اليابانية المشتركة التي تتم في إطار الرئاسة المشتركة للحوار التفاعلي الثالث بعنوان "المياه من أجل الكوكب". وأشاد بالتعاون المثمر والالتزام المستمر من الجانب الياباني، بالإضافة إلى جهود الشركاء والجهات المنظمة والمؤسسات الدولية والجامعات في تطوير المبادرات الرائدة المنبثقة عن هذا الحوار.

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وأوضح أن هذا التعاون قد ساهم فعلياً في تطوير مبادرات رائدة، مشدداً على ضرورة ألا تقتصر المبادرات المطروحة خلال المؤتمر في أبوظبي على مجرد إعلانات سياسية أو تعهدات وعودية، بل يجب أن تمثل أدوات عملية وفعّالة لتسريع التنفيذ الميداني على أرض الواقع.

حشد التمويل والخبرات لتحقيق الأثر

شدد الدكتور سويلم، خلال الاجتماع، على ضرورة تكثيف التنسيق خلال الفترة المقبلة مع الدول المستضيفة والرؤساء المشاركين في الحوارات التفاعلية الأخرى، لتحديد أوجه التكامل والتآزر بين المبادرات المختلفة. ويهدف هذا التكامل إلى ضمان انعكاس هذه الجهود بصورة فعالة ضمن مخرجات المؤتمر النهائية، بما يدعم توسيع نطاق تنفيذها وتحقيق أثر ملموس يلبي احتياجات الدول والمجتمعات المحلية.

ولفت إلى أن التركيز يجب أن ينصب على حشد الشراكات والخبرات والمعرفة والقدرات والتمويل اللازم لدعم هذه المبادرات، مشدداً على أهمية مواصلة الجهود الدولية المشتركة لتسريع تنفيذ الهدف السادس من أهداف التنمية المستدامة المعني بالمياه. وأكد أن هذه الجهود ستدعم التحضيرات لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه لعام 2028 والمؤتمرات اللاحقة، لتعزيز قدرة المجتمع الدولي على مواجهة التحديات المائية وتحقيق مستقبل مائي أكثر استدامة.