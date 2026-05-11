د. مصطفى مدبولي يزور مصنع "إتش بي فولر" المتخصص في صناعة المواد اللاصقة

رئيس مجلس الوزراء يزور مصنع متخصص في صناعة المواد اللاصقة، يرافقه وزير الصناعة ووزير التنمية المحلية. يرافقه أيضًا المهندس خالد حجازي، مدير المصنع، حيث يتم تفقد توسعات المصنع، إضافة خط إنتاج جديد، خطوط تعبئة وتغليف، وكذا منطقة تخزين.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، توسعات مصنع"إتش بي فولر" المتخصصة في صناعة المواد اللاصقة، وذلك ضمن برنامج زيارته التي يقوم بها اليوم لعدد من المصانع بمدينة السادس من أكتوبر، يرافقه المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، والدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة.

وقال المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، إن زيارة رئيس مجلس الوزراء لمصنع"إتش بي فولر" تأتي عقب تنفيذ توسعات جديدة بالمصنع، شملت إضافة خط إنتاج جديد متخصص في تصنيع المواد اللاصقة، مشيرًا إلى أن الشركة تُعد من الشركات العالمية الرائدة في إنتاج المواد اللاصقة والمنتجات الكيميائية المستخدمة في العديد من الصناعات المختلفة. وأضاف وزير الصناعة أن الشركة تسهم في دعم الصناعات الحديثة من خلال تقديم حلول مبتكرة وعالية الجودة تخدم قطاعات التعبئة والتغليف، والسيارات، والإنشاءات، وغيرها من القطاعات الصناعية المختلفة. بالإنفوجراف..

وللى وصوله إلى المصنع، تفقد رئيس الوزراء منطقة استلام وتحضير الخامات تمهيدًا لبدء العملية الإنتاجية، حيث اطلعه المهندس خالد حجازي، مدير المصنع، على مكونات المصنع والتي تضم خطوط إنتاج المواد اللاصقة، ومنطقة المنتج النهائي، وخطوط التعبئة والتغليف، وكذا منطقة التخزين للتعرف على أحدث نظم وتكنولوجيا التخزين المتبعة بالمصنع. وأشار المهندس خالد حجازي إلى أن عدد العاملين بالمصنع يبلغ 142 عاملًا.

وأوضح"حجازي" أن الطاقة الإنتاجية الإجمالية للمصنع تبلغ 42 ألف طن سنويًا، فيما بلغ حجم الإنتاج الفعلي خلال عام 2025 نحو 25 ألف طن. وأشار إلى أن المصنع يخصص جزء من إنتاجه للتصدير لعدد من الدول في القارة الأوروبية، وأن عائد التصدير يُخصص لشراء مستلزمات الإنتاج المطلوبة للمصنع.

ونوه مدير المصنع إلى أنه تم تصميم موقع القاهرة وفقًا لمعايير LEED، FM Global، ومعايير سلامة الغذاء والنظافة الصحية، مشيرًا إلى أن المصنع حصل على اعتماد الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وأن شركة"اتش بي فولر" حاصلة على شهادات الجودة مثل ISO 9001 – ISO14001 – (FSSC 22000-ISO 45001). وأوضح المهندس خالد حجازي أن شركة"إتش بي فولر" للمواد اللاصقة تأسست في القاهرة باستثمارات بلغت 26 مليون دولار، مشيرًا إلى أن المشروع بدأ في عام 2023 بهدف إنشاء مركز تصديري يخدم أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف أن شركة"إتش بي فولر", الشركة الأم، تُعد شركة أمريكية متعددة الجنسيات متخصصة في صناعة المواد اللاصقة، وتحتل المرتبة الثانية عالميًا في هذا المجال، لافتًا إلى أنها تمتلك خبرة تمتد لأكثر من 135 عامًا، وتخدم ما يزيد على 17 ألف عميل حول العالم، فيما بلغت إيراداتها نحو 3.5 مليار دولار خلال عام 2025





