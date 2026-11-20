الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة تشارك في فعاليات COP31 بتركيا وتبحث التعاون الدولي، مع تفعيل خطة التعامل مع الشبورة الكثيفة في مصر.

أطلقت الدكتورة منال عوض ، وزيرة التنمية المحلية و البيئة ، سلسلة من المبادرات والفعاليات الدولية والمحلية التي تعكس التوجه الاستراتيجي للوزارة نحو تعزيز التعاون البيئي العالمي وتحسين الأداء المحلي، وذلك تزامناً مع مشاركات مصرية بارزة في قمم المناخ وتفعيل خطط الطوارئ الجوية.

مشاركة مصرية متميزة في قمة المناخ COP31 بتركيا

شاركت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في فعاليات مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (COP31)، والمنعقد بمدينة أنطاليا بالجمهورية التركية خلال الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، وذلك لتعزيز مكانة مصر الدولية في قضايا المناخ. التقت الوزيرة المصرية مع مراد كوروم، وزير البيئة والتوسع الحضري وتغير المناخ بدولة تركيا، ورئيس مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثين للمناخ، لمناقشة أبرز الملفات المطروحة على جدول أعمال الـ (COP31)، بالإضافة إلى تعزيز سبل التعاون بين الجانبين في عدد من الموضوعات البيئية المهمة ذات الأولوية المشتركة.

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كما تركزت مشاركة الوزيرة على الاجتماع الوزاري رفيع المستوى حول تعزيز تنفيذ نهج الترابط بين المياه والطاقة والغذاء والنظم البيئية (WEFE Nexus) في البيئات الهشة، وذلك بمشاركة المكتب الإقليمي لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) في الشرق الأدنى وشمال أفريقيا (FAO-RNE)، وممثلي دول مصر والعراق والأردن.

في سياق الجهود الدبلوماسية البيئية، ناقشت الدكتورة منال عوض مع السيدة ماريجا فوتشكوفيتش، وزيرة البيئة والتحول الأخضر بجمهورية كرواتيا، سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين، وفي مقدمتها الإدارة المتكاملة للمخلفات، وصون التنوع البيولوجي، ومواجهة آثار التغيرات المناخية والتكيف معها.

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استراتيجيات محلية وتطوير كوادر الإدارة المحلية

أعلنت الدكتورة منال عوض عن انطلاق فعاليات الأسبوع التدريبي الخامس عشر بمركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، وخلال الفترة من 15 وحتى 19 نوفمبر 2026، ضمن الخطة التدريبية للوزارة للعام 2026/2027، والتي تهدف إلى تطوير قدرات العاملين بالإدارة المحلية ومواكبة المتغيرات الحديثة.

تلقت الوزيرة تقريراً حول أبرز جهود وإنجازات الفروع الإقليمية لجهاز شئون البيئة خلال الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر الجارى، والذي عكس اتساع نطاق العمل الميداني والرقابي، وتكثيف المتابعة البيئية بمختلف المحافظات، بالإضافة إلى تعزيز الاستجابة لشكاوى المواطنين.

كما تابعت الدكتورة منال عوض الموقف التنفيذي لأعمال مشروع تطوير منطقة الكوربة بمصر الجديدة بشارع إبراهيم باشا، والذي يتم تمويله بالكامل من موازنة وزارة التنمية المحلية والبيئة، مع التركيز على اعتماد التصميمات والتنسيق الحضاري وأعمال الإنارة وتطوير واجهات العمائر.

تدابير طوارئ للتعامل مع التغيرات الجوية المتوقعة

وجهت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، برفع درجة الاستعداد بالمحافظات واتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة للتعامل مع الظواهر الجوية المتوقعة، وذلك في ضوء بيانات الهيئة العامة للأرصاد الجوية والإدارة العامة للتنبؤات والإنذار المبكر.

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تتوقع الهيئة وجود شبورة مائية كثيفة يوم 15 نوفمبر الجاري اعتباراً من الساعة الثانية فجراً حتى العاشرة صباحاً على مناطق من السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القاهرة ووسط سيناء وشمال الصعيد، قد تصل لحد الضباب وتؤدي إلى انخفاض الرؤية الأفقية لأقل من 1000 متر على بعض الطرق.

مبادرات بيئية ومستدامة وتعزيز الاستدامة الخضراء

أطلقت وزارة التنمية المحلية والبيئة، من خلال مشروع الغردقة الخضراء وبالتعاون مع جامعة الغردقة، مبادرة "من خيال الذكاء الاصطناعي إلى أرض الواقع | Make it Real"، بحضور الدكتور محفوظ عبد الستار رئيس جامعة الغردقة، والأستاذة هدى الشوادفي مساعد الوزيرة.

شهد المؤتمر العالمي للجمعية الدولية للمخلفات الصلبة ISWA، المنعقد في العاصمة البريطانية لندن خلال الفترة من 9 إلى 11 نوفمبر 2026، الإعلان عن حصول مصر على العضوية الوطنية بالجمعية، في خطوة تعكس مكانة مصر المتنامية على خريطة التعاون الدولي في مجال الإدارة المستدامة للمخلفات.