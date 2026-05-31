ذبح أكثر من 35 ألف أضحية في المجازر الحكومية خلال عيد الأضحى بإشراف بيطري كامل

في إطار جهود الحكومة للحفاظ على الصحة العامة، شهدت المجازر الحكومية في مصر إقبالاً كبيراً خلال عيد الأضحى، حيث تم ذبح 35,514 أضحية تحت إشراف بيطري مجاناً، مع الكشف على اللحوم وضمان سلامتها، وهو ما يعكس وعي المواطنين بأهمية الذبح الآمن.

تولي الحكومة المصرية تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماماً بالغاً بتوفير بيئة آمنة وصحية للمواطنين خلال موسم الأضحية، من خلال تجهيز المجازر الحكومية على أعلى مستوى وتقديم خدمات الذبح مجاناً تحت إشراف بيطري كامل.

وقد شهدت المجازر الحكومية في جميع محافظات الجمهورية البالغ عددها 27 محافظة إقبالاً كبيراً وغير مسبوق خلال أيام عيد الأضحى المبارك، حيث تم ذبح أكثر من 35 ألف أضحية داخل هذه المنشآت المعتمدة، وهو ما يعكس الوعي المتزايد لدى المواطنين بأهمية الذبح الآمن والصحي والالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية التي تحمي الصحة العامة. أكدت الدكتورة حنان قرني، مدير عام المجازر بالهيئة العامة للخدمات البيطرية، أن إجمالي الأضاحي التي تم ذبحها داخل المجازر الحكومية بلغ 35 ألفًا و514 رأسًا من مختلف أنواع الماشية، شملت الأبقار والجاموس والأغنام والماعز والجمال.

وأشارت إلى أن جميع المجازر على مستوى الجمهورية فتحت أبوابها أمام المواطنين طوال أيام العيد مجاناً، في إطار حرص الدولة على تيسير أداء الشعيرة مع الحفاظ على الصحة العامة. وأضافت أن الذبح داخل المجازر يحقق فوائد صحية وبيئية كبيرة، فهو يحد من انتشار المخلفات والدماء في الشوارع ويقلل من مخاطر انتقال الأمراض والحشرات الضارة، فضلاً عن ضمان خضوع الأضاحي للكشف البيطري الدقيق قبل الذبح للتأكد من خلوها من الأمراض، وبعد الذبح للتأكد من صلاحية اللحوم للاستهلاك الآدمي.

وأوضحت أن اللجان البيطرية تمكنت خلال العيد من رصد بعض الحالات المرضية بين الأضاحي، وتم إعدامها والتخلص منها بالطرق الصحية المعتمدة حفاظاً على صحة المواطنين، مشيدة بتعاون وتفهم أصحاب تلك الأضاحي للإجراءات المتبعة. وفي سياق متصل، شددت الدكتورة حنان قرني على ضرورة اتباع الإرشادات الصحيحة بعد الذبح للحفاظ على جودة اللحوم، ومن أهمها ترك اللحوم لمدة لا تقل عن أربع ساعات في مكان جيد التهوية وبعيداً عن أشعة الشمس المباشرة قبل حفظها أو توزيعها، محذرة من أن تعبئة اللحوم وهي ساخنة قد يؤدي إلى فسادها حتى مع تخزينها داخل الفريزر.

كما أوضحت أن علامات سلامة اللحوم الطازجة تشمل اللون الأحمر الوردي الطبيعي، والملمس المتماسك غير اللزج، والرائحة المقبولة الخالية من أي روائح كريهة، ودعت المواطنين إلى عدم استهلاك اللحوم التي تظهر عليها أي من علامات الفساد مثل التغير في اللون أو الملمس أو الرائحة. من جانبه، أكد الدكتور حامد الأقنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية أن المجازر الحكومية استقبلت في اليوم الرابع من أيام العيد وحده 5,942 أضحية، ليصل إجمالي المذبوحات خلال أيام العيد إلى 35,514 أضحية، وتشمل التفاصيل: 21,278 رأس أبقار، و7,347 رأس أغنام، و5,992 رأس جاموس، و550 رأس ماعز، و347 رأساً من الجمال.

وأشار إلى أن هذا الإقبال الكبير يعكس تنامي وعي المواطنين بأهمية الذبح داخل المجازر الحكومية المعتمدة، لما توفره من رقابة بيطرية متكاملة تضمن سلامة اللحوم وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، فضلاً عن دورها الفعال في الحد من الذبح العشوائي والحفاظ على البيئة ونظافة الشوارع. وأضاف أن أعمال المتابعة والمرور الميداني على المجازر وأسواق الماشية ومنافذ بيع اللحوم مستمرة بالتنسيق مع الجهات المعنية، لضمان الالتزام بالاشتراطات الصحية والبيطرية وحماية صحة المواطنين، وذلك تنفيذاً لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين خلال العيد.

وقد أشاد المواطنون بالخدمات المقدمة في المجازر الحكومية، مؤكدين أن الذبح هناك يوفر عليهم عناء التنظيف والتخلص من المخلفات، كما يضمن لهم لحماً خالياً من الأمراض. وأكدت وزارة الزراعة أن جميع المجازر تعمل وفق أعلى معايير الجودة والنظافة، وأن الأطباء البيطريين يقومون بفحص دقيق لكل أضحية قبل وبعد الذبح، ويتم تسجيل جميع البيانات في سجلات خاصة. كما تم توفير فرق عمل إضافية لاستيعاب الأعداد المتزايدة، وتم توزيع المطويات التوعوية لتثقيف المواطنين حول الطرق الصحيحة للتعامل مع اللحوم.

وفي ختام العيد، وجهت الهيئة الشكر لجميع العاملين والمشاركين في إنجاح هذه المنظومة، مؤكدة استمرار العمل على تطوير المجازر ورفع كفاءتها





