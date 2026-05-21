حالة من القلق تسود قرى سهل الغاب في محافظة حماة السورية عقب ظهور أعداد كبيرة من أفاعي العربيد الأسود داخل المنازل، وسط تباين بين مخاوف الأهالي وتطمين الخبراء بأنها غير سامة.

عاشت منطقة سهل الغاب في محافظة حماة السورية حالة من التوتر الشديد والقلق البالغ بين صفوف السكان المحليين في الآونة الأخيرة، حيث استيقظ عدد من القاطنين في القرى والبلدات على مفاجأة صادمة تمثلت في العثور على أعداد كبيرة من الأفاعي من نوع العربيد الأسود تتسلل إلى داخل منازلهم وغرف معيشتهم.

هذا المشهد غير المألوف أدى إلى حالة من الذعر الجماعي، حيث تسابق الأهالي في إطلاق صرخات الاستغاثة وطلب التدخل العاجل من فرق الدفاع المدني السوري التي هرعت إلى المواقع المتضررة لمحاولة السيطرة على الوضع وإخراج هذه الزواحف من البيوت لضمان سلامة الأطفال والنساء وكبار السن. وقد تزايدت حدة القلق بعد انتشار مقطع فيديو عبر منصات التواصل الاجتماعي يظهر أحد الأشخاص وهو يمسك بكمية كبيرة من الأفاعي، حيث زعم أنه تمكن من قتل نحو خمس عشرة أفعى داخل منزل واحد فقط، وهو أمر وصفه الكثيرون بأنه كارثي وغير مسبوق في تاريخ المنطقة، مما جعل الفيديو ينتشر كالنار في الهشيم، مثيراً موجات من الرعب والتساؤلات حول أسباب هذا الظهور المفاجئ والكثيف.

من جانب آخر، بدأت النقاشات تتركز حول الأسباب الكامنة وراء هذه الظاهرة، حيث ربط الكثير من سكان سهل الغاب، الذي يتميز بطبيعته الخضراء الخصبة ومساحاته الزراعية الشاسعة، بين هذا التوغل للأفاعي وبين التغيرات المناخية الحادة التي يشهدها العالم والمنطقة بشكل خاص. ويرى السكان أن الارتفاع الملحوظ في درجات الحرارة، خاصة مع اقتراب فصل الصيف، قد دفع هذه الكائنات للبحث عن أماكن أكثر برودة ورطوبة، وهو ما وجدته في أساسات المنازل والشقوق الجدارية، مما جعل البيوت البشرية ملاذاً مؤقتاً لهذه الزواحف.

كما أشار البعض إلى أن الجفاف الذي أصاب بعض المناطق المجاورة قد يكون قد أجبر الحيوانات البرية على الهجرة نحو المناطق السكنية بحثاً عن الغذاء أو الماء، مما خلق تداخلاً خطيراً بين البيئة البرية والبيئة العمرانية، الأمر الذي يزيد من فرص الاحتكاك المباشر بين الإنسان وهذه الكائنات. وفي مقابل حالة الهلع هذه، خرج عدد من الخبراء الزراعيين والمتخصصين في علم الحيوان لتهدئة الرأي العام، موضحين حقائق علمية هامة حول نوع العربيد الأسود أو ما يعرف محلياً بالحنش الأسود.

وأكد هؤلاء الخبراء أن هذا النوع من الأفاعي غير سام على الإطلاق ولا يشكل أي خطر حقيقي على حياة الإنسان، بل على العكس من ذلك، يعتبر العربيد الأسود صديقاً للمزارعين وعنصراً حيوياً في التوازن البيئي، وذلك لقدرته الفائقة على اصطياد القوارض والفئران التي تهاجم المحاصيل الزراعية وتسبب خسائر مادية كبيرة للمزارعين. وأوضح المختصون أن الفترة الزمنية الحالية تتزامن مع موسم التكاثر الطبيعي لهذا النوع من الزواحف، وهو ما يفسر ظهورها بأعداد أكبر من المعتاد وفي أماكن متنوعة، مشيرين إلى أن الخوف المنتشر هو نتيجة نقص في الوعي البيئي وعدم معرفة الناس بالفرق بين الأفاعي السامة وتلك غير المؤذية.

إن هذه الحادثة تسلط الضوء على أهمية التوعية البيئية في المناطق الريفية، حيث يميل الناس غالباً إلى ردود الفعل العاطفية القائمة على الخوف عند مواجهة كائنات غريبة. إن الحاجة ملحة اليوم لإقامة ورشات عمل أو حملات توعوية بسيطة تشرح للسكان كيفية التعامل مع الزواحف بطريقة آمنة دون اللجوء إلى القتل العشوائي، خاصة تلك الأنواع التي تفيد البيئة.

كما أن التغيرات المناخية التي أشار إليها السكان ليست مجرد تخمينات، بل هي واقع ملموس يتطلب من الجميع التكيف معه وفهم كيفية تأثيره على سلوك الحيوانات. وفي الختام، يبقى سهل الغاب رمزاً للخصوبة والعطاء في سوريا، لكنه يتطلب من قاطنيه فهماً أعمق للطبيعة المحيطة بهم لضمان تعايش سلمي وآمن مع كافة الكائنات التي تشاركهم هذه الأرض، بعيداً عن الذعر والتهويل الذي تفرضه أحياناً مقاطع الفيديو السريعة على شبكات التواصل الاجتماعي





