ذكرى وفاة الفنان الكبير حسن حسني

حسناً حسنى، الفنان الكبير الذي يُعتبر من أهم الشخصيات في السينما المصرية، توفي في 15 أكتوبر 1931، في حي القلعة، لأب يعمل مقاولًا. وُلدت والدته في سن مبكرة، وكانت بداية حسن حسني سينمائياً من خلال دور صغير في فيلم الكرنك الذي قدّمه نور الشريف وسعاد حسنى وإخراج علي بدرخان عام 1975.

وفي السنوات التالية، لفت الأنظار كممثل قادر على أداء أدوار الشر في فيلم سواق الأتوبيس إخراج عاطف الطيب، والذي استعان به بعد ذلك في عدد من أفلامه، أبرزها البرىء، البدروم. شارك الفنان حسن حسني في العديد من المسلسلات البارزة مثل رد قلبى، اللص الذى أحبه، أهالينا، والمال والبنون. ومع بداية الألفية، اتجه للأدوار الكوميدية مع الوجوه الشابة، وأبرزها الفنان محمد سعد بداية من فيلم اللمبي الذي عرض عام 2002.

تعرض حسن حسني لصدمة كبري رافقته حتي وافته، وذلك بعد توفيت ابنته رشا حسن حسني في 21 مارس 2013، حيث أصيبت بمرض سرطان الغدد. فقد كانت حالتها حرجة ومتأخرة رغم محاولات حسن حسني لإنقاذها وعلاجها بالخارج لكن محاولاته باءت بالفشل.

بعد وفاة ابنة حسن حسني، عاش فترة طويلة متأثراً بوفاتها، لم تكن صورتها تفارقه حتى وضعها خلفية على هاتفه المحمول، وبعد فترة من وفاتها، شارك حسن حسني في مسلسل مزاج الخير، ولم يكن متهيئاً للتصوير لكنه حاول تجاوز تلك الأزمة بعمله الجديد





