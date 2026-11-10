ذكرى ميلاد صباح: سيرة شحرورة الفن العربي ومسيرة حياتها الحافلة

في ذكرى ميلاد صباح، نستعرض مسيرتها الفنية التي امتدت من الأربعينيات، و83 فيلماً، و3000 أغنية، وعلاقاتها الـ9 التي شكلت جزءاً من أسطورتها الفنية.

تحل اليوم الثلاثاء 10 نوفمبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة صباح ، التي لقبت بالشحرورة وتعد أيقونة من أعظم الفنانات في تاريخ الفن العربي. كانت الفنانة صباح واحدة من نجمات السينما المصرية، وعلامة بارزة من علامات الموضة والجمال في العالم العربي، كما أنها مغنية وممثلة شهيرة ذات بصمة فنية لا تمحى.

ولدت صباح بالاسم الحقيقي جانيت فغالى، وفي ظل نشأتها في وادى شحرور وهو إحدى قرى لبنان، أصبح اسمها الأول جانيت الشحرورة ثم تم تبسيطه ليصبح صباح. انتقلت مع أسرتها إلى مصر، حيث تبنتها المنتجة المشهورة آسيا داغر، لتبدأ رحلة فنية منحتها مكانة خاصة في قلوب الجماهير عبر الزمن.

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مسيرة فنية حافلة بالأعمال الخالدة

امتدت الحياة المهنية للفنانة صباح من منتصف العقد 1940 حتى عقد 2000، مما جعلها من القلائل اللواتي تركن أثراً عميقاً في أكثر من عقد من الزمان. خلال هذه الفترة الطويلة، قدمت صباح أعمالاً وأغاني مهمة لا تزال مرتبطة ببصمة كبيرة مع الجمهور حتى وقتنا هذا، مؤكدةً على عبقريتها الفنية.

أثرت السينما بـ 83 فيلماً في مصر ولبنان، كما سجلت رقماً قياسياً بـ 3000 أغنية، متجاوزة بذلك حدود التمثيل لتنفتح على عالم الغناء والإلقاء. قضت صباح حياتها ما بين التمثيل في السينما والمسرح، والغناء على أشهر المسارح العالمية، لتترك خلفها إرثاً فنياً تليفزيونياً وسينمائياً ومسرحياً كبيراً خلدها كأسطورة في الفن.

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حياة شخصية مليئة بالزيجات والعلاقات

اشتهرت صباح بجمالها وأناقتها وجرأتها في حياتها الشخصية، حيث عُرفت بحياتها الاجتماعية المليئة بالزيجات والعلاقات التي كانت دائماً محط اهتمام وسائل الإعلام. تزوجت صباح نحو 9 مرات، وبعضها كان لأسباب عاطفية والبعض الآخر لحماية نفسها ودعم فنّها، ورغم التحديات التي واجهتها، ظلت محبوبه من الجمهور.

تزوجت من نجيب شماس طبيب يعيش في الولايات المتحدة وهو والد ابنها، وعازف الكمان أنور حسن والد ابنتها هويدا، والمذيع أحمد فراج، والنائب السابق يوسف حمود، والفنان الراحل وسيم طبارة، والفنان فادي لبنان، وعمر محيو ملك جمال لبنان، ثم جوزيف غريب. كما كانت تجربة الزواج من الفنان رشدي أباظة مميزة حيث دام زواجهما 24 ساعة فقط، لكنها اعتبرته الزوج الأفضل في حياتها.

أحداث محورية وموت مؤثر للفنانة

كان أول زواج للفنانة صباح في عمر 19 سنة عندما تزوجت من نجيب شماس والد ابنها، وانفصلت عنه لرفضها الانصياع لأمره بعدم السفر لمصر. في حين أصرت هي على السفر لتصوير فيلم سيبوني أحب، وهو قرار عكس استقلاليتها الفنية وشغفها بالتمثيل منذ بداية مسيرتها.

توفيت صباح في نوفمبر 2014 عن عمر ناهز 87 عاماً، بعد مسيرة فنية استمرت لعدة عقود. كان رحيلها صدمة لعشاقها، وأقيمت لها جنازة مهيبة في لبنان شارك فيها الآلاف تعبيراً عن حبهم وتقديرهم لأسطورة فنية تركت بصمة لا تُنسى، وقضت سنواتها الأخيرة في لبنان مع ابنتها هويدا.