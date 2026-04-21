ذكرى ميلاد كيتي: رحلة الراقصة اليونانية التي أسرت قلوب المصريين وأحاطها الغموض

تستعرض المقالة مسيرة الفنانة اليونانية كيتي، بداية من نجوميتها في السينما المصرية، مروراً بشائعات الجاسوسية واختفائها المفاجئ، وصولاً إلى كشف حقيقة وفاتها في السنوات الأخيرة.

تحل اليوم ذكرى ميلاد الفنانة والراقصة اليونانية كيتي، التي تركت بصمة لا تُنسى في ذاكرة السينما المصرية خلال فترة الخمسينيات وحتى منتصف الستينيات. ولدت كاثرين فوتساكي، المعروفة فنياً باسم كيتي، في الحادي والعشرين من فبراير عام 1927 بمحافظة الإسكندرية، ونشأت في بيئة متنوعة الثقافات، مما مهد لها الطريق لدخول عالم الفن من بابه الواسع.

بدأت كيتي مسيرتها الفنية في سن مبكرة، حيث كانت في التاسعة عشرة من عمرها حين شاركت كراقصة في فيلم الغيرة عام 1946 أمام بشارة واكيم، لتتوالى بعدها أعمالها السينمائية التي ميزتها بخفة ظلها وحضورها الطاغي، وكان أبرز محطات شهرتها هو دورها الشهير في فيلم عفريتة إسماعيل ياسين عام 1954، الذي جعلها واحدة من أيقونات الكوميديا الاستعراضية في تلك الحقبة الذهبية. شهدت حياة كيتي الكثير من الغموض والجدل، لا سيما بعد اختفائها المفاجئ عقب مشاركتها في فيلم العقل والمال عام 1965. تزامنت هذه الفترة مع صدور قرارات حكومية تقضي بإلغاء تصاريح العمل للفنانين الأجانب في مصر، مما أجبرها على مغادرة البلاد والعودة إلى اليونان ثم الهجرة نحو الولايات المتحدة وأوروبا. هذا الغياب المفاجئ فتح الباب أمام شائعات عديدة، حيث ربط البعض بين رحيلها وبين اتهامات بالجاسوسية، وهي ادعاءات لم تجد أي دليل حقيقي يدعمها. كما ارتبط اسمها في الأذهان بقصة رفعت الجمال المعروف برأفت الهجان، الذي ذكر في مذكراته قصة عاطفية مع راقصة تدعى كيتي، مما عزز من النظريات والتكهنات حول حياتها الخاصة، رغم أن الحقيقة كانت أكثر بساطة، حيث فضلت كيتي الابتعاد عن أضواء الشهرة والعيش بهدوء بعيداً عن صخب السينما. تعد حقيقة وفاتها من أكثر القصص إثارة في حياتها، فقد ساد اعتقاد لسنوات طويلة بين النقاد والجمهور أنها توفيت في الثمانينيات. إلا أن الكاتب محمد الشماع كشف لاحقاً، من خلال تحقيق استقصائي أجراه، أن الفنانة كانت لا تزال على قيد الحياة وتعيش في هدوء تام، مشيراً إلى أنه تواصل معها لسنوات قبل أن توافيها المنية في نهاية المطاف. لقد كانت كيتي جزءاً لا يتجزأ من نسيج المجتمع الفني المصري، حيث حملت في قلبها حباً كبيراً لمصر حتى لحظاتها الأخيرة. وبعد وفاتها، تم الكشف عن تفاصيل مسيرتها التي تضمنت تأسيس مدارس للرقص في الخارج، مؤكدة أنها لم تكن مجرد راقصة في الأفلام، بل إنسانة عاشت طموحها الفني بصدق، ورحلت مخلفة وراءها إرثاً سينمائياً كلاسيكياً ما زال يحظى بمتابعة الأجيال التي تحن إلى زمن الفن الجميل في مصر





