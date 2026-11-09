ذكرى ميلاد الفنان حمدي أحمد: رواد الواقعية ورحلته الفنية النادرة

في ذكرى ميلاده يوم 9 نوفمبر، نتذكر الفنان حمدي أحمد الذي وُلد عام 1937، وتركت أعماله الفنية والإذاعية أثرًا عميقًا في السينما والمسرح المصري.

تحتفل الساحة الفنية والثقافية المصرية اليوم بالذكرى السنوية لميلاد الفنان الراحل حمدي أحمد ، الذي يُصنف ضمن رواد مدرسة الواقعية في التمثيل المصري. وُلد حمدي أحمد في التاسع من نوفمبر لعام ألف وثمانمائة وسبعة وتسعين (1937) في القاهرة، ليبدأ رحلة فنية استمرت لعقود خلدت اسمه في ذاكرة الأجيال.

جمع الفنان الراحل بين موهبة التمثيل، والعمل الصحفي، والمشاركة في الشأن السياسي، مما منح أدواره طابعًا عميقًا ومتميزًا. اختار حمدي أحمد بعد دراسته في كلية التجارة التفرغ تمامًا لدراسة التمثيل في معهد الفنون المسرحية، حيث تخرج منه في عام 1961.

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البداية المهنية والمسار التمثيلي الفريد

بدأت رحلة حمدي أحمد الاحترافية عام 1956 بفرقة المسرح القومي، التي كانت نقطة الانطلاق الحقيقية لمسيرته الفنية قبل أن ينتقل للعمل مع فرقة التليفزيون المسرحية في العام الذي تخرج فيه المعهد. ورغم قلة عدد الأفلام السينمائية التي قدمها، إلا أن معظمها احتل مكانة خاصة في قلوب المشاهدين بسبب جودة الأدوار.

يُعد دور "محجوب عبد الدايم" في فيلم القاهرة 30 من أبرز أدواره، حيث جسّد صراعًا إنسانيًا معقدًا بين المبادئ الرفيعة والواقع القاسي للفقر. كما ترك بصمته في فيلم ملحمة الأرض مع المخرج الراحل يوسف شاهين، ليثبت قدرته على التميز في الأدوار الصعبة والمركبة.

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إنجازات فنية ضخمة في المسرح والسينما

ترك الفنان الراحل رصيدًا فنيًا هائلًا ومتنوعًا يغطي جميع فنون الأداء، حيث شارك في أكثر من ثلاثين مسرحية، وواست二十五 فيلمًا سينمائيًا، وثمانية وتسعين مسلسلًا تليفزيونيًا، بالإضافة إلى ثلاثين فيلمًا تليفزيونيًا آخر.

إلى جانب الأعمال السمعية والبصرية، أسهم حمدي أحمد بشكل كبير في الإذاعة المصرية بسخاء فني تجاوز ثلاثة آلاف ساعة من البرامج والعروض الإذاعية المتنوعة. تنوعت هذه الأعمال لتشمل الدراما التاريخية والدينية، مثل مسلسل "إمام الدعاة" ومسابقة "فجر الإسلام" التي أضاءت جوانب مهمة من التاريخ الإسلامي أمام جمهور عريض.

مواقف إنسانية ومشاريع لم تكتمل

ترتبط سيرة حمدي أحمد بمواقف إنسانية وفنية لا تنسى، أبرزها مشاركته في مسلسل "صفقة الموت" الذي كان من المفترض أن يمثل عودة قوية للنجم رشدي أباظة. ضم العمل كوكبة من النجوم أمثال صفاء أبو السعود وحسن حسني، لكن الظروف لم تُمهّل للنجم الراحل لاستكمال دوره، مما حال دون ظهور المسلسل للنور.

كما كانت له تجربة مسرحية شهيرة مع العمل الكلاسيكي "ريا وسكينة"، حيث كان من المقرر أن يؤدي دور "عبد العال"، إلا أنه ابتعد عن العمل وتولّت الشخصية فيما بعد الفنان أحمد بدير. واصل حمدي أحمد مسيرته حتى رحيله في الثاني من ديسمبر لعام 2013، عن عمر ناهز السادسة والسبعين عامًا، بعد أزمة صحية مفاجئة في القاهرة.

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تم تشييع جثمان الفنان الراحل من مسجد الحصري بمدينة السادس من أكتوبر، تاركًا وراءه إرثًا فنيًا وإنسانيًا ضخمًا. تُعد ذكرى ميلاده هذا العام فرصة للاحتفاء بواحد من أهم الأسماء التي صنعت تاريخ الدراما والسينما المصرية بأسلوبها الواقعي المتميز.