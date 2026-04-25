ذكرى تحرير سيناء: بطولات منظمة سيناء العربية وتأكيدات مصرية على الأمن الإقليمي وتحذيرات إيرانية

استعراض لبطولات منظمة سيناء العربية في ذكرى تحرير سيناء، وتأكيد مصر على ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج، وتحذيرات إيرانية من أي مغامرة جديدة.

في ذكرى تحرير سيناء ، تستعرض الشروق بطولات منظمة سيناء العربية، أول حركة مقاومة مصرية ضد الاحتلال الإسرائيلي. تأسست المنظمة في ديسمبر 1968، بالتزامن مع حرب الاستنزاف، بهدف تنفيذ مهام استطلاع وعمليات نوعية خلف خطوط العدو.

أشرف على تشكيلها اللواء عادل فؤاد من المخابرات الحربية، وجند 670 من أبناء سيناء و100 من أهالي القناة. نفذت المنظمة 30 عملية متنوعة خلال أربعة أشهر، شملت تخريب خطوط الاتصال وزرع الألغام. وشنت أول عبور لقناة السويس منذ حرب 1967، حيث أسفر كمين نصبته في أبو رديس عن مقتل 8 جنود إسرائيليين وأسر آخرين وتدمير دبابتين.

كما قصفت معسكر بالوظة بقذائف الهاون، وانتقمت من عملية الإنزال الإسرائيلي على جزيرة شدوان بقصف قاعدة للطائرات المروحية بصواريخ الكاتيوشا، مما أدى إلى تدمير 11 طائرة ومقتل 20 جنديا إسرائيليا. لعبت المنظمة دورا حاسما في إيقاع عملاء الاحتلال وتسليمهم للمخابرات المصرية، حيث أحبطت محاولة تخريب خط سكك حديد السويس. وحصلت على لقب 'الأشباح' من رئيس الوزراء الإسرائيلي الأسبق موشيه ديان، نظرا لخطورة نشاطها.

اختتمت المنظمة بطولاتها بالمشاركة في معركة السويس، حيث أطلق أحد أفرادها القذيفة الأولى على رتل إسرائيلي، مما أدى إلى تعطله ومقتل جنود. انتهى دور المنظمة عام 1974 بعد وقف إطلاق النار، ومنح أفرادها أنواط الشجاعة. في سياق آخر، أكد وزير الخارجية المصري لنظيره الكويتي ضرورة مراعاة الشواغل الأمنية لدول الخليج. يأتي هذا التأكيد في ظل التوترات الإقليمية المتصاعدة، ويهدف إلى تعزيز التعاون الأمني بين مصر ودول الخليج.

وتؤكد مصر على أهمية الحفاظ على الأمن والاستقرار في المنطقة، وتدعو إلى حل الخلافات بالطرق السلمية. كما شدد الوزير المصري على موقف بلاده الثابت تجاه الأمن القومي العربي، وأهمية التضامن بين الدول العربية في مواجهة التحديات المشتركة. وتأتي هذه التصريحات في إطار الجهود المصرية المستمرة لتعزيز دورها الإقليمي، والمساهمة في تحقيق السلام والاستقرار في المنطقة. من جهة أخرى، حذرت القيادة الإيرانية من أي مغامرة جديدة، مؤكدة أن قدراتها الصاروخية لم تستنفد بعد، وأن أي عمل عدائي سيواجه بردع أشد وأقوى.

يأتي هذا التحذير في ظل تصاعد التوتر بين إيران والدول الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بشأن برنامجها النووي. وتتهم إيران الدول الغربية بمحاولة تقويض أمنها واستقرارها، وتؤكد على حقها في الدفاع عن نفسها. كما تدعو إيران إلى الحوار والتفاوض لحل الخلافات، وتشدد على أهمية احترام سيادتها واستقلالها. وتعتبر إيران من القوى الإقليمية المؤثرة، ولها دور كبير في التطورات السياسية والأمنية في المنطقة.

وتدعو إيران إلى بناء علاقات تعاونية مع جميع الدول، على أساس الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة





