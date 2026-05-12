ذكرى وفاة الفنان الكبير استيفان روستي: موهبة فنية استثنائية ورحلة فنية مليئة بالتحديات

تحل ذكرى وفاة الفنان الكبير استيفان روستي، أحد أبرز نجوم الفن في تاريخ السينما المصرية، والذي استطاع بموهبته الفريدة وحضوره الطاغي أن يحجز لنفسه مكانة خاصة في قلوب الجمهور، رغم مرور سنوات طويلة على رحيله. ويُعد استيفان روستي واحدًا من الفنانين الذين امتلكوا شخصية فنية مختلفة، إذ جمع بين التمثيل والإخراج وكتابة السيناريو، ونجح في تقديم أدوار متنوعة ما بين الشر والكوميديا والتراجيديا، ليصبح أحد أهم أعمدة الفن المصري في زمن الأبيض والأسود.

ومنذ سنوات شبابه الأولى، أبدى اهتمامًا كبيرًا بالفن والتمثيل، وهو ما دفعه إلى دراسة الفنون المسرحية والسينمائية، قبل أن يبدأ رحلته داخل عالم السينما في فترة مبكرة من عمر الفن المصري. موهبة استثنائية في أدوار الشر اشتهر استيفان روستي بتقديم أدوار الشر بشكل مختلف ومميز، حيث امتلك قدرة خاصة على تجسيد الشخصيات المركبة والمخادعة، لكنه في الوقت نفسه كان يضيف لمسة كوميدية جعلته قريبًا من الجمهور.

ورغم نجاحه الكبير في أدوار الشر، إلا أن كثيرًا من أعماله تحملت طابعًا إنسانيًا ساخرًا، وهو ما جعله من الفنانين القادرين على الجمع بين الهيبة وخفة الظل في آن واحد. وقدم الفنان الراحل عشرات الأعمال السينمائية التي أصبحت علامات بارزة في تاريخ الفن المصري، وشارك أمام كبار النجوم في زمن الفن الجميل، ليكوّن ثنائيًا ناجحًا مع عدد كبير من الفنانين والمخرجين.

مخرج ومؤلف وصاحب رؤية فنية لم تتوقف موهبة استيفان روستي عند التمثيل فقط، بل اتجه أيضًا إلى الإخراج وكتابة السيناريو، حيث كان يمتلك رؤية فنية متكاملة ساعدته على تقديم أعمال ناجحة ومختلفة. وساهم خلال مسيرته في تطوير شكل الفيلم المصري، خاصة في المراحل الأولى لنشأة السينما، وكان من الفنانين الذين آمنوا بأهمية المزج بين الفن الراقي والجماهيرية.

حياة مليئة بالتحديات ورغم النجاح الكبير الذي حققه، عاش استيفان روستي العديد من الأزمات والصعوبات خلال حياته، سواء على المستوى الشخصي أو المهني، لكنه ظل متمسكًا بحبه للفن حتى آخر سنوات عمره. وعُرف عنه التزامه الشديد داخل مواقع التصوير، إلى جانب شخصيته القوية وثقافته الواسعة، وهو ما جعله يحظى باحترام زملائه وتقدير الجمهور.

رحيل نجم لا يُنسى رحل استيفان روستي عن عالمنا، لكن أعماله ما زالت حاضرة بقوة في ذاكرة المشاهد العربي، حيث يعتبره كثيرون واحدًا من أهم الفنانين الذين ساهموا في صناعة تاريخ السينما المصرية. وفي ذكرى وفاته، يستعيد الجمهور محطات من حياته الفنية والإنسانية، باعتباره نموذجًا للفنان الشامل الذي امتلك موهبة حقيقية وقدرة استثنائية على التأثير، ليظل اسمه خالدًا بين رموز الفن الجميل





