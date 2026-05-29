ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال سفير دولة التلاوة

إحياء لذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال، الذي عُرف بلقب سفير دولة التلاوة، وترك إرثًا كبيرًا في نشر القرآن الكريم وتجويده عبر مشاركات عالمية وتأثير كبير في قلوب المستمعين.

تحل علينا اليوم ذكرى ميلاد القارئ الشيخ سيد عبدالشافي هلال ، الملقب بـ' سفير دولة التلاوة '، الذي كان له دور بارز في نشر ال قرآن الكريم وتجويده داخل مصر وخارجها.

وُلد الشيخ في 29 مايو 1945 بمنطقة دمنهور شبرا الخيمة في محافظة القليوبية، ونشأ في أسرة محبة للعلم والقرآن، فحفظ القرآن في سن مبكرة وأتمه في الثانية عشرة من عمره. ثم تلقى علوم التجويد والقراءات على يد عدد من العلماء، ومن أبرزهم الشيخ محمد عبدالغني الذي وجهه للالتحاق بمعهد القراءات بالأزهر الشريف. برزت موهبته في التلاوة منذ صغره، وشارك في إحياء المناسبات الدينية قبل بلوغه السابعة عشرة، وتميز بصوت قوي وأداء مؤثر جعله من قراء جيل الكبار.

اجتاز اختبارات الإذاعة المصرية عام 1976، وحرص على التميز الشخصي دون تقليد، فترك أثرًا مميزًا لدى المستمعين. مثّل مصر في أكثر من عشرين دولة عربية وأوروبية وأفريقية وأمريكية، وسجل القرآن كاملًا مرتين في الولايات المتحدة وسويسرا، وأسلم على يديه عدد من الأشخاص بعد تأثرهم بتلاوته. تولى منصب نقيب قراء محافظة القليوبية لسنوات طويلة، وعرف بحرصه على توجيه القراء وإتقان أحكام التلاوة. وانتقل إلى رحمة الله في 18 يوليو 2013، تاركًا إرثًا قرآنيًا خالدًا.

تُذكر هذه السيرة الطيبة اليوم كمناسبة لتأمل مسيرته العطرة في خدمة كتاب الله تعالى





