رأس السنة الهجرية 1448: استطلاع الهلال اليوم وبداية عام جديد من البركات

تستطلع دار الإفتاء المصرية هلال المحرم لتحديد بداية العام الهجري 1448، مع تصحيح المفاهيم حول ارتباط المحرم بالهجرة النبوية وفضائل الشهر الحرام.

يستعد المسلمون في مصر والعالم الإسلامي لاستقبال العام الهجري الجديد 1448، حيث تترقب دار الإفتاء المصرية مساء اليوم الإثنين التاسع والعشرين من ذي الحجة 1447 هـ رؤية هلال شهر المحرم .

وفي حال ثبوت الرؤية الشرعية، تبدأ ليلة رأس السنة الهجرية من مغرب اليوم وتستمر حتى فجر الغد، ليكون يوم الثلاثاء الموافق 16 يونيو 2026 أول أيام العام الهجري الجديد. ويحتفل المسلمون بهذه المناسبة التي تذكرهم بالهجرة النبوية الشريفة، على الرغم من أن الهجرة الفعلية للنبي صلى الله عليه وسلم حدثت في شهر ربيع الأول وليس المحرم.

إلا أن اختيار المحرم بداية للسنة الهجرية يعود لاجتهاد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، حيث رأى أن هذا الشهر يلي موسم الحج مباشرة، وهو وقت تعود فيه الحجاج وقد غفرت ذنوبهم، لتبدأ حياة جديدة مليئة بالأمل والصدق مع الله. وقد أيد الصحابة هذا الرأي، فأصبح المحرم فاتحة التقويم الهجري.

ويرتبط شهر المحرم بالعديد من المعاني الروحية، فهو شهر حرام من الأشهر الأربعة التي ذكرها الله في القرآن الكريم، قال تعالى: {إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِي كِتَابِ اللَّهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةٌ حُرُمٌ}. وهذه الأشهر هي رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.

وقد كان السلف الصالح يعظمون العشر الأوائل من المحرم كما يعظمون العشر الأوائل من ذي الحجة والعشر الأواخر من رمضان، ويكثرون فيها من الأعمال الصالحة والذكر والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. كما أن في شهر المحرم يوم عاشوراء الذي يصادف العاشر منه، وهو يوم فضيل صامه النبي صلى الله عليه وسلم وأمر بصيامه، ويعقبه يوم تاسوعاء. ويستحب الإكثار من العبادات والطاعات في هذه الأيام المباركة.

ومن الأخطاء الشائعة لدى الكثيرين الاعتقاد بأن الهجرة النبوية وقعت في المحرم، بينما الحقيقة أنها كانت في ربيع الأول. إلا أن المصريين يضمون الهجرة إلى الاحتفالات برأس السنة الهجرية تعظيماً للنبي صلى الله عليه وسلم. ويعود سبب تسمية التقويم بالهجري إلى أن عمر بن الخطاب جعل هجرة النبي من مكة إلى المدينة مرجعاً لأول السنة، وذلك بعد استشارة الصحابة.

وقد عرف النبي صلى الله عليه وسلم بأمر هجرته منذ أول نزول الوحي، حيث بشرته خديجة وورقة بن نوفل بأنه سيواجه أذى قومه ويخرج من مكة. واستمر الإعداد للهجرة سنوات، حتى أذن الله بالخروج إلى المدينة المنورة. وتظل الهجرة النبوية درساً في التضحية والصبر والثقة بالله، وتذكيراً بأن النصر يأتي بعد الشدة. وفي هذه الأيام المباركة، يستحب الدعاء والاستغفار وصلة الأرحام، مع التأكيد على ضرورة تصحيح المفاهيم حول التاريخ الهجري وما يتعلق به من أحداث





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