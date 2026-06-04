حضور الدكتور هشام عبد العزيز لفعالية الدائرة المستديرة قدّم رؤى حول دور الأحزاب في بناء الوعي المجتمعي وتعزيز الاستقرار في ظل التحديات الإقليمية والاقتصادية، مع تأكيد على ضرورة تعاون القوى الوطنية.

في إطار احتفال بأهمية دور الأحزاب السياسية في تعزيز الوعي المجتمعي وبناء مسار استقرار البلاد، قام الدكتور هشام عبد العزيز ، رئيس حزب الإصلاح والنهضة ، بحضور فعاليات الدائرة المستديرة لتعزيز الاصطفاف الوطني وبناء الوعي.

نظمت هذه الفعالية مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية بالتزامن مع إطلاق البرنامج الوطني لنموذج محاكاة المجالس المحلية، حيث تواجد نخبة من الخبراء والمتخصصين والقادة الفكرية والسياسية والمجتمعية. قال الدكتور هشام إن المرحلة الحالية تتطلب درجة عالية من الوعي والمسؤولية، وذلك في ظل التحديات الإقليمية والدولية المتسارعة التي تؤثر بشكل مباشر على الدولة والاقتصاد. وأضاف أن الأحزاب السياسية تتحمل مسؤولية رئيسية في تعزيز الوعي المجتمعي، وبناء جسور الثقة، وتقديم رؤى هوامشية تدعم الاستقرار وترسخ قيم المشاركة والمسؤولية الجماعية.

كما طلب تفعيل التعاون بين جميع القوى الوطنية ومؤسسات المجتمع لأن رفع مستوى الإدراك المجتمعي يعد أول خط دفاعي ضد الشائعات والأفكار الهدامة، ثم الحماية من محاولات تقويض الاستقرار. أعرب الدكتور هشام عن سعادته بالانخراط في هذه المبادرة الوطنية الهامة، مسلطاً الضوء على الجهود المبذولة من قبل مؤسسة القادة للعلوم الإدارية والتنمية في نشر الوعي، وتأهيل الشباب، وتدريب الكوادر الوطنية.

موقفه أكد أن مثل هذه المبادرات تمثل نموذجًا واقعيًا للتعاون بين مؤسسات المجتمع في خدمة الوطن ودعم مسيرة التنمية، في إطار بناء جمهورية جديدة، أقيمت على الثقة والحوكمة. كما شدد أن المستقبل يتطلب تعاونًا شفافًا ومتكاملًا بين كل القطاعات، ويجب توحيد الجهود لتحقيق التنمية المستدامة.

مع ذلك، لم يذكر النص تفاصيل محددة حول الأثر التاريخي أو المالي أو السياسي للمبادرة على سوى التزام قيادة حزب الإصلاح والنهضة بالعمل على تعزيز الوعي والشفافية في المؤسسات السياسية، مع التركيز على دور الأحزاب في أرساء قواعد الاندماج الاجتماعي والاستقرار السياسي. كما أخبر المراسلات بالتأكيد على ضرورة دعم هذه المبادرات وتعزيز مشاركتها بين المواطنين.





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