رؤية نقابة المهندسين للمرحلة المقبلة: استقلالية مهنية وتواصل فعال مع مؤسسات الدولة لتحقيق مكتسبات الأعضاء

نقيب المهندسين محمد عبد الغني يضع خطة عمل ترتكز على فصل العمل النقابي عن التجاذبات السياسية، وتعزيز التعاون مع الجهات التشريعية والتنفيذية لمعالجة ملفات الإسكان وممارسة المهنة وبدل التفرغ.

صرح الأستاذ محمد عبدالغني، نقيب المهندسين، برؤية شاملة ومحددة لمستقبل العمل داخل أروقة النقابة، مؤكداً أن النقابة يجب أن تظل دائماً وأبداً ساحة مخصصة للعمل النقابي الصرف، بعيداً عن أي صراعات جانبية أو تجاذبات غير مجدية.

وأوضح أن الهدف الأسمى في المرحلة القادمة هو خلق مساحة مشتركة تجمع كافة المهندسين تحت مظلة واحدة، حيث يتم توجيه كافة الجهود والقدرات نحو خدمة المهندس المصري والارتقاء بالمهنة بشكل عام. وشدد النقيب على ضرورة خلع أي عباءات حزبية أو رايات سياسية عند دخول عتبات النقابة، لأن العمل المهني يتطلب تجرداً تاماً من الانتماءات السياسية لضمان تحقيق العدالة والمساواة بين جميع الأعضاء دون تمييز، وبما ينعكس في النهاية بشكل إيجابي على خدمة الوطن والمساهمة في بناء الدولة المصرية الحديثة من خلال كوادرها الهندسية المؤهلة والمتميزة.

وفي سياق متصل، أشار نقيب المهندسين في منشور مفصل عبر صفحته الرسمية على منصات التواصل الاجتماعي إلى أن النقابة تمثل جزءاً أصيلاً وجوهرياً من مؤسسات الدولة المصرية، كونها تعبيراً حقيقياً عن المجتمع المدني والعمل النقابي المنظم الذي يهدف إلى تطوير القطاعات المهنية. وبناءً على هذه المكانة، فإن المسؤولية الملقاة على عاتق مجلس النقابة تتمثل في فتح قنوات تواصل دائمة وفعالة مع مختلف مؤسسات الدولة، سواء كانت مؤسسات تشريعية ممثلة في مجلس النواب أو مؤسسات تنفيذية ممثلة في الحكومة والوزارات المختصة.

وأكد أن الوصول إلى الغايات المنشودة وتحقيق المطالب المشروعة للمهندسين لا يمكن أن يتم في معزل عن هذا التواصل البناء، بل يتطلب تنسيقاً مستمراً وتبادلاً صريحاً للآراء وعرضاً دقيقاً للمشكلات التي تواجه المهندسين في مواقع عملهم. وأضاف أن النقابة في أسابيعها الأولى من العمل حالياً تقوم ببلورة خطط استراتيجية وصياغة مسار واضح للتحرك، مع التأكيد على مد يد التعاون مع الجميع دون استثناء، طالما كان الهدف هو مصلحة المهنة والمهندس والارتقاء بمستوى المعيشة والعمل.

كما كشف النقيب عن أجندة عمل مكثفة للفترة المقبلة، حيث ستشهد النقابة سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع عدد من الوزراء والنواب، الذين سيتم دعوتهم لزيارة مقر النقابة لبحث السبل الكفيلة بتطوير الوضع المهني وتذليل العقبات. وأوضح أن هناك جلسات تنسيقية ستعقد مع مختلف القوى والكيانات التي تملك تمثيلاً برلمانياً، وذلك للتحضير لاجتماعات موسعة تضم نخبة من أعضاء مجلس النواب، وبشكل خاص المهندسين منهم، وذلك بهدف توحيد الرؤى وتنسيق الجهود المشتركة.

وتهدف هذه التحركات إلى دعم مجموعة من الملفات الحيوية التي تؤرق المهندس المصري، وعلى رأسها مراجعة وتعديل قوانين النقابة لضمان مواكبتها للعصر، ومناقشة ملف بدل التفرغ، وحل مشكلات الإسكان المخصصة للمهندسين والتي تمثل تحدياً كبيراً خاصة للشباب من حديثي التخرج، وتنظيم ممارسة المهنة بما يضمن الحقوق ويمنع التجاوزات ويضمن أن يتم تنفيذ المشروعات القومية بواسطة متخصصين مؤهلين، بالإضافة إلى مواجهة كافة التحديات المهنية الأخرى، بما يضمن تحقيق طموحاتهم والحفاظ على مكانة النقابة المرموقة ودورها الوطني والمهني الرائد. وفي ختام تصريحاته، شدد محمد عبدالغني على أن النقابة ستظل منفتحة على جميع الآراء والمقترحات التي تخدم الصالح العام، مؤكداً أن الأولويات القصوى للمرحلة القادمة ستتركز في الدفاع المستميت عن مصالح المهندسين المادية والمعنوية.

كما أشار إلى أن هناك خطة طموحة لتطوير الخدمات المقدمة للأعضاء في مختلف القطاعات، سواء الصحية أو الاجتماعية أو المهنية، لضمان حياة كريمة للمهندس المصري. وأكد أن استقلالية قرار النقابة هي خط أحمر لا يمكن تجاوزه، وأن هذا القرار يجب أن ينبع من داخل مقر النقابة في شارع رمسيس، بعيداً عن أي ضغوط خارجية أو تدخلات سياسية، لتبقى النقابة هي الحصن المنيع والبيت الكبير الذي يجمع كل المهندسين على اختلاف توجهاتهم، بما يعزز من دور النقابة المهني والمجتمعي في دفع عجلة التنمية الشاملة في البلاد، مع تفعيل لجان تخصصية تدرس كل ملف على حدة وتقدم حلولاً علمية وعملية لضمان الشفافية المطلقة أمام الجمعية العمومية





نقابة المهندسين استقلالية النقابة حقوق المهندسين العمل النقابي تطوير الخدمات

