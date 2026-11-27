تتبنى الحكومة المصرية استراتيجية متكاملة للحماية الاجتماعية وفق توجيهات السيسي، تشمل الدعم النقدي والرعاية الصحية والتعليم لضمان العدالة الاجتماعية ومواجهة التحديات الاقتصادية.

تعمل الحكومة المصرية، تماشياً مع توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على بناء منظومة متكاملة ومتطورة للحماية الاجتماعية تهدف إلى تخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين. تسعى هذه الاستراتيجية الشاملة إلى توسيع مظلة الدعم والرعاية لتشمل الفئات الأولى بالرعاية ، بما يضمن التوازن الدقيق بين مسار الإصلاح الاقتصادي ومتطلبات العدالة الاجتماعية، مع تحميل الدولة العبء الأكبر من تبعات ارتفاع الأسعار العالمية بدلاً من تحميله على كاهل الأسر المصرية.

تطوير منظومة شاملة للحماية الاجتماعية

لم تعد الحماية الاجتماعية في مصر تقتصر على تقديم الدعم النقدي أو السلع التموينية فحسب، بل امتدت لتصبح شبكة أمان شاملة تجمع بين الرعاية الصحية، وتحسين خدمات التعليم، وتطوير الإسكان، وحماية كبار السن، والأطفال، والأشخاص ذوي الإعاقة. كما تشمل المنظومة دعم المرأة والعمالة غير المنتظمة، والتوسع في فرص التمكين الاقتصادي، بمشاركة واسعة من الحكومة، ورئاسة مجلس الوزراء، والوزارات المختلفة، والمحافظات، والمجالس القومية، ومؤسسة الأزهر الشريف، ووزارة الأوقاف، والكنائس المصرية، والجامعات المصرية، ومؤسسات المجتمع المدني وشركاء التنمية.

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تحمل الدولة لأعباء السوق العالمية

يؤكد الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الحماية الاجتماعية أولوية دائمة للدولة، حيث عملت الحكومة على تحمل الجزء الأكبر من الزيادة في الأسعار العالمية للسلع والخدمات حتى لا تنعكس تقلبات الأسواق الدولية على المواطن المصري بشكل مباشر. تجسد هذا الحرص في الحفاظ على الدعم التمويني والخبز، ومواصلة مبادرات خفض أسعار السلع الأساسية، وتوفير احتياطي استراتيجي من السلع، إلى جانب رفع المنح والتعويضات والأجور بما يواكب ارتفاع تكاليف المعيشة.

توجيهات رئاسية لدعم الفئات الأكثر احتياجاً

تتجلى رعاية الرئيس السيسي للفئات الأولى بالرعاية من خلال تكليفات مباشرة تشمل التوسع في مبادرة فرحة مصر لدعم زواج الشباب، ورعاية كبار السن عبر قوافل طبية وفرق رعاية منزلية وإنشاء مجمعات جديدة ودور رعاية مع إصدار بطاقة المسن الأولى بالرعاية. كما شملت التوجيهات الاهتمام برعاية الأطفال والدعم النفسي والاجتماعي، ودراسة التنفيذ التدريجي لقسائم الحضانات لتمكين المرأة المصرية من العمل، والتوسع في خدمات علاج الإدمان بالمجان بجميع المحافظات.

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استراتيجية رئيس الوزراء ومصاحبة الإصلاح

أكد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أن الحماية الاجتماعية مسؤولية أصيلة تستند إلى الدستور والقانون وليست منحة مؤقتة، مشدداً على أن الرؤية الحكومية تتجاوز الدعم المباشر لتشمل الاستثمار في رأس المال البشري. تعمل الحكومة وفق مسارين متكاملين يتمثل الأول في تطوير الاقتصاد وتعزيز القدرات الإنتاجية، والثاني في توسيع مظلة الحماية الاجتماعية، لضمان مصاحبة الإصلاح الاقتصادي بمسار اجتماعي داعم حتى لا يتحمل المواطن أعباء الإصلاح وحده.

مخرجات منتدي مصر 2026 وآليات التنفيذ

يستمر رئيس الوزراء في متابعة ملف الحماية الاجتماعية من خلال اجتماعات دورية مع الوزراء والمسؤولين لمراجعة البرامج القائمة ومتابعة تنفيذ التكليفات الرئاسية ومخرجات منتدي مصر 2026. يحرص مدبولي على وضع آليات تنفيذية ومؤشرات أداء تضمن تحقيق نتائج ملموسة، إلى جانب تعزيز التنسيق بين الوزارات وتحسين كفاءة توجيه الموارد وتطوير قواعد البيانات لضمان وصول الدعم لمستحقيه، مع توجيهات عيد العمال في 30 أبريل 2026 برفع تعويضات الوفاة وإصابات العمل لتوفير حماية مالية أكبر.