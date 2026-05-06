رؤية مستقبلية لتطوير مصر للطيران: استراتيجية طموحة لتحديث الأسطول وتوسيع الشبكة العالمية

استعرض الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران، ملامح الخطة الاستراتيجية لتطوير أسطول الناقل الوطني للوصول إلى 97 طائرة بحلول عام 2031، مؤكداً على السعي لتعزيز التنافسية العالمية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمسافرين.

في إطار الرؤية الاستراتيجية الشاملة التي تتبناها الدولة المصرية لتطوير قطاع النقل الجوي والارتقاء بمستوى الخدمات اللوجستية، كشف الطيار أحمد عادل، رئيس مجلس إدارة الشركة الوطنية القابضة مصر للطيران ، عن ملامح الخطة الطموحة التي تهدف إلى تحديث أسطول الناقل الوطني بشكل جذري وشامل.

تأتي هذه التحركات تنفيذاً للتوجيهات السامية للدكتور سامح الحفني، وزير الطيران المدني، حيث تسعى الشركة من خلال هذه السياسات الممنهجة إلى تعزيز كفاءة العمليات التشغيلية ورفع القدرة التنافسية للشركة في ظل سوق عالمي يشهد منافسة شرسة بين كبرى شركات الطيران الدولية والإقليمية. وأشار عادل إلى أن الشركة تمتلك الآن خرائط طريق مدروسة بدقة للتوسع في شبكة خطوطها الجوية، بحيث لا تكتفي بالوجهات التقليدية المعروفة، بل تمتد لتشمل مدناً جديدة في مختلف قارات العالم، وذلك ضمن استراتيجية زمنية محددة ومحكمة تستهدف الوصول بإجمالي عدد طائرات الأسطول إلى 97 طائرة بحلول عام 2031، مما يعكس رغبة الدولة في ترسيخ مكانة مصر كمركز عالمي رائد للنقل الجوي يربط الشرق بالغرب.

وفي سياق متصل، أكد رئيس الشركة أن الهدف الأساسي من هذه التحديثات ليس مجرد زيادة عدد الطائرات في الأسطول، بل تقديم تجربة سفر متكاملة تتسم بالرفاهية والأمان التام لجميع فئات المسافرين، سواء كانوا من السائحين القادمين لاستكشاف كنوز مصر الحضارية، أو الوافدين من مختلف الجنسيات، أو المسافرين لأغراض العمل والتجارة. وقد انعكست هذه السياسات التطويرية بشكل ملموس وإيجابي على أداء الرحلات الجوية من حيث المواعيد والجودة، وهو ما تكلل مؤخراً بحصول مصر للطيران على جائزة أفضل شركة طيران في قارة أفريقيا لعام 2025.

واعتبر الطيار أحمد عادل أن هذه الجائزة المرموقة ليست مجرد تكريم شرفي، بل هي شهادة دولية وإشادة كبيرة تعكس مدى التطور النوعي الذي شهدته الشركة في السنوات الأخيرة، وتؤكد أن النهج المتبع في تحسين جودة الخدمات قد بدأ يؤتي ثماره على أرض الواقع، مما يساهم في جذب المزيد من الركاب وزيادة الحصة السوقية للناقل الوطني في السوق الأفريقي والدولي بشكل عام. ولم تتوقف جهود التطوير عند حدود الرحلات الجوية فحسب، بل امتدت لتشمل تطوير منظومة الخدمات الأرضية والخدمات اللوجستية التي تقدمها الشركة ليس فقط لركابها، بل وللشركات الأخرى العاملة في مجال الطيران والتي تعتمد على خبرات مصر للطيران.

وأوضح عادل أن الشركة تولي اهتماماً بالغاً بأعمال الصيانة الدورية والوقائية، حيث تسعى لتحويل مراكز الصيانة التابعة لها إلى مراكز تميز إقليمية تقدم خدمات عالية الجودة وفقاً لأدق المعايير الدولية المعترف بها. وشدد في حديثه على أن العنصر البشري هو حجر الزاوية في هذه المنظومة بأكملها، حيث تضع الشركة تدريب وتأهيل الكوادر البشرية وتطوير مهاراتهم على رأس أولوياتها المطلقة، إيماناً منها بأن التكنولوجيا الحديثة والطائرات المتطورة لا يمكن أن تعمل بكفاءة قصوى دون وجود عقول مدربة ومحترفة تدير هذه المنظومة المعقدة.

إن الاستثمار في البشر هو الذي يضمن استدامة النجاح ويؤدي إلى تقليل الأخطاء التشغيلية ورفع مستوى رضا العملاء إلى أقصى حد ممكن. وبالنظر إلى المستقبل القريب والبعيد، تواصل مصر للطيران رسم ملامح شبكتها الجوية الجديدة، من خلال تدشين خطوط مباشرة إلى وجهات استراتيجية تخدم المصالح الاقتصادية والسياسية والسياحية للدولة المصرية. تهدف هذه الخطة التوسعية إلى تيسير حركة السفر وتقليل زمن الرحلات، مما يساهم في تنشيط حركة السياحة الوافدة ودعم تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى البلاد.

إن الرؤية المتكاملة التي تنتهجها الشركة تسعى إلى خلق توازن دقيق بين التوسع الكمي في عدد الطائرات والوجهات، وبين التطور النوعي في مستوى الخدمة المقدمة على متن الطائرات وفي المطارات. وبذلك، تصبح مصر للطيران ليست مجرد وسيلة للنقل الجوي، بل سفيرة حقيقية للدولة المصرية في جميع أنحاء العالم، تعكس صورة الرقي والاحترافية التي تسعى مصر لتحقيقها في كافة قطاعاتها الخدمية، مما يضمن استمرارية النمو والازدهار في قطاع الطيران المدني المصري لسنوات طويلة قادمة وبما يواكب تطلعات الجمهورية الجديدة





