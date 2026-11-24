أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي عن إطلاق مبادرة وطنية لتوحيد مؤسسات الدولة وإنهاء المرحلة الانتقالية، من خلال تشكيل لجنة مشتركة مع المجلس الأعلى للدولة لوضع ترتيبات الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

أعلنت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي ، يوم الاثنين، رسميًا عن إطلاق مبادرة وطنية شاملة تهدف إلى توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي، وذلك دعماً لاستعادة الشرعية السياسية الكاملة. تأتي هذه الخطوة الجريئة في ظل المطالب المتزايدة لحلحلة الوضع الراهن، حيث دعت الهيئة المجلس الأعلى للدولة إلى المشاركة الفعالة عبر تشكيل لجنة مشتركة بين الجانبين.

تفاصيل تشكيل اللجنة المشتركة وآلياتها التنفيذية

تنص المبادرة الصادرة عن رئاسة مجلس النواب الليبي على تشكيل لجنة وزارية مشتركة تضم ممثلين عن كل دائرة انتخابية في كل من المجلسين، وفقاً للتقسيمات المعتمدة لدى كل منهما. وتهدف هذه الآلية إلى وضع الترتيبات السياسية والدستورية والقانونية اللازمة للانتقال إلى مرحلة جديدة، مما يهيئ الظروف المناسبة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل آمن وقبول نتائجها.

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سيترأس هذه اللجنة المشتركة بشكل ثنائي عضوان من هيئتي رئاسة المجلسين، لضمان التوازن في العمل وقراراته. وتكمن الأهمية القصوى لهذا التشكيل في أنه يمثل جسراً للتعاون بين المؤسستين التشريعتين، بهدف معالجة الفجوات القائمة وتحويل التوافقات السياسية السابقة إلى تشريعات وترتيبات قابلة للتنفيذ الفوري، بدلاً من اعتبارها مجرد مسار حوار جديد أو آلية وسيطة.

المرجعية الدستورية والأهداف السياسية للتدخل

أكدت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي أن المرجعية الحاكمة للتوافق الوطني تظل هي الاتفاق السياسي الليبي وتعديلاته، بالإضافة إلى الأحكام المضافة إليه وخارطة الطريق المنبثقة عن ملتقى الحوار السياسي. وأشارت الهيئة إلى أن التطورات السياسية والأمنية الحالية تفرض تطوير ترتيبات المرحلة الانتقالية بما يتناسب مع متطلبات الواقع المتغير، وليس الابتعاد عن الأطر القانونية القائمة.

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وتهدف المبادرة بشكل أساسي إلى تمكين المجلسين من معالجة المسائل العالقة والبناء على التفاهمات السابقة، مع التركيز على حماية سيادة الدولة واستقلال قرارها. وأكد المتحدثون أن هذه الحماية ترتبط ارتباطاً وثيقاً باستعادة وحدة مؤسساتها وتجاوز الانقسام السياسي، مشددين على أن المرحلة الراهنة تتطلب موقفاً قومياً يتجاوز الخلافات الضيقة والحسابات الخاصة لصالح المصلحة العامة.

المهام المحددة للجنة ومستقبل الانتخابات في ليبيا

تتولى اللجنة المشتركة مسؤولية وضع الترتيبات السياسية والدستورية والقانونية اللازمة للانتقال السياسي، وذلك وفق خارطة طريق محددة المراحل والآجال الزمنية. وتشمل هذه المهام توحيد السلطة التنفيذية والمؤسسات السيادية والمالية والرقابية، بالإضافة إلى معالجة المسائل المتعلقة بوحدة السلطة القضائية واستقلالها.

كما تشمل أولويات اللجنة دعم توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية في إطار الدولة الواحدة، واستكمال التشريعات والمتطلبات السياسية والأمنية والفنية اللازمة لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية. يهدف هذا الإجراء إلى ضمان سلامة العملية الانتخابية وقبول نتائجها، مما يجدد شرعية السلطات المنتخبة ويمنحها القدرة على استكمال متطلبات إنهاء المرحلة الانتقالية بشكل نهائي.

الدعوات الرسمية والتعاون الدولي لدعم المبادرة

في هذا الإطار، وجهت هيئة رئاسة مجلس النواب الليبي دعوة رسمية عاجلة إلى رئاسة المجلس الأعلى للدولة للتجاوب مع المبادرة، وتسمية ممثليها في اللجنة المشتركة، وعقد اجتماعها الأول خلال أسبوع في أي مدينة ليبية يتوافق عليها الطرفان. كما دعت الهيئة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إلى دعم تنفيذ الاتفاق السياسي وتعديلاته، ومساندة التوافق بين المجلسين.

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وحثت الهيئة الدول الشقيقة والصديقة والقوى السياسية الليبية على دعم المبادرة وتوحيد الجهود الوطنية والدولية، بما يساعد المؤسسات الليبية على الوفاء بمسؤولياتها وإنجاز تسوية وطنية تحفظ سيادة الدولة. وأكدت رئاسة مجلس النواب استعدادها لأن تكون في مقدمة المؤسسات المبادرة إلى استكمال ترتيبات المرحلة الانتقالية، وتسليم المسؤوليات إلى سلطات تستمد شرعيتها من الإرادة الشعبية.