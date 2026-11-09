رئاسة الجمهورية تكشف عن مؤشرات اقتصادية إيجابية وخطوات لتخفيض الدين العام

رئاسة الجمهورية تستعرض مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي مع التركيز على جذب الاستثمارات وتنويع أدوات التمويل لتخفيض الدين العام وتحسين الخدمات الأساسية.

أعلنت رئاسة الجمهورية عن استعراض أبرز مؤشرات الأداء المالي والاقتصادي خلال اجتماع رسمي، حيث تم التركيز على جهود مواجهة التحديات الجيوسياسية وتطبيقاتها العملية. جاء ذلك في ضوء تأكيد الحكومة على استمرار سلاسل التوريد للتطعيمات الآمنة والفعالة للأطفال مع ضمان جودة حفظها عبر سلسلة التبريد المناسبة.

سياسات مالية لتحفيز النمو وخفض الديون

صرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع ناقش بعمق السياسات المالية الحكومية التي تهدف بالأساس إلى تحفيز النمو الاقتصادي وخفض معدلات الدين العام. أشار وزير المالية إلى أن هذه السياسات تعمل على تعزيز الحماية الاجتماعية وجذب استثمارات جديدة من خلال التسهيلات الضريبية والعقارية والجمركية.

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كما تم التنويه إلى العمل الجاد على تنويع أدوات التمويل والتوسع في الحلول التمويلية المبتكرة. يهدف هذا التوجه إلى توفير بيئة استثمارية أكثر جذبًا للقطاع الخاص، مما يدعم تحقيق نمو اقتصادي مستدام وقوي على المدى الطويل.

أولويات الرئيس حول الإصلاح الاقتصادي

أكد السيد الرئيس خلال الاجتماع على ضرورة المضي قدمًا في تحقيق مستهدفات الإصلاح الاقتصادي بشكل دقيق. شدد على استمرار استهداف جداول زمنية محددة ومؤشرات واضحة لقياس الأداء الحكومي في تنفيذ توصيات الخطط الوطنية التنموية.

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وشدد السيد الرئيس أيضًا على أهمية تنويع مصادر وأدوات التمويل بشكل واسع. تم التأكيد على إتاحة خيارات أكثر مرونة لمساعدة الدولة على جذب شرائح جديدة من المستثمرين الذين يبحثون عن فرص آمنة وناجحة.

مبادرات دعم القطاع الخاص وسندات الدين

أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي، إلى متابعة السيد الرئيس للموقف التنفيذي لمبادرات التمويل ذات العائد المنخفض. تستهدف هذه المبادرات دعم دور القطاع الخاص في عدة قطاعات حيوية للمساعدة في تحقيق أهداف الدولة في مجالي الاستثمار والتشغيل.

في هذا السياق، أشار وزير المالية إلى استهداف الحكومة لجذب عدد أكبر من المستثمرين المهتمين بالسندات طويلة الأجل. أكد أن مبادلة جزء من الديون بالاستثمارات والأصول الجيدة تسهم بشكل مباشر في تخفيف الأعباء التمويلية وتوجيه الموارد نحو أولويات التنمية.

دراسة استثمار فوائض الجهات الحكومية

تم خلال الاجتماع استعراض نتائج دراسة توجيه جزء من فوائض وأموال جهات الدولة لاستثمارها بالأوراق المالية الحكومية. أشار السيد أحمد كجوك إلى أن هذا التوجه يساهم بشكل مباشر في تقليص حاجة الموازنة العامة للاقتراض المحلي والخارجي.

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أوضح السيد أحمد كجوك أن هذا الإجراء يخفف الاعتماد الكلي على أدوات الدين مرتفعة التكلفة من الأسواق الخارجية. الحفاظ على تحقيق الفوائض المالية يدفع مسار تخفيض الدين والعجز، وهما أولوية ملحة من قبل القيادة السياسية والدولة المصرية، مما يخلق حيزًا ماليًا أكبر لتحسين الخدمات الأساسية في الصحة والتعليم.