رئيس بعثة الحج الرسمية : لأول مرة .. تسكين بالأرقام في مخيمات منى وحزمة هدايا لضيوف الرحمن بالمشاعر المقدسة - موقع مميز للمخيمات بعرفات ومنى قرب مسجد نمرة وجسر الجمرات - 16 عيادة بمخيمات القرعة بعرفات ومنى لتقديم ال رعاية الطبية للحجاج - رفع قدرات ال تكييفات لمواجهة الارتفاع الشديد في درجات الحرارة - حافلات حديثة ومكيفة لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج - منظومة غذائية كاملة تتضمن وجبات جمبري ولحوم ودواجن ووجبات خفيفة سناكس أعلن اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، الانتهاء من تجهيز مخيمات حجاج القرعة ب منطقة المشاعر المقدسة بمنى وعرفات، استعدادا لتصعيد الحجاج لأداء الركن الأعظم من الحج.

وأوضح - في تصريحات خاصة لموفد وكالة أنباء الشرق الأوسط إلى الأراضي المقدسة اليوم السبت أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه بعثة حج القرعة، برفع درجات الاستعدادات، لتصعيد الحجيج إلى منطقة المشاعر المقدسة، والتأكد من تقديم كافة الخدمات التى تمكنهم من أداء المناسك فى سهولة ويسر. وأضاف أن البعثة نجحت فى الحصول على ذات الموقع المتميز لمخيمات حجاج القرعة بمشعر عرفات، بالقرب من مسجد نمرة، يتوسطه موقف للحافلات لسهولة النفرة إلى المزدلفة.

وأكد أنه تنفيذاً لتوجيهات وزير الداخلية، ونظراً لارتفاع درجات الحرارة هذا العام، فقد تم الاتفاق على تزويد مخيمات الحجاج بمشعري عرفات ومنى، بكمية كبيرة من المراوح، بالإضافة إلى أجهزة التكييف ذات القدرات العالية؛ حيث تم رفع قدراتها من 24 ألف وحدة إلى 30 ألف وحدة، لمواجهة الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال أداء مناسك الحج هذا العام، إضافة إلى التأكيد على تشغيل التكيفات قبل وصول الحجاج بوقت كافي.

وأضاف أنه سيتم مثل الأعوام الماضية، تجهيز مخيمات ضيوف الرحمن بمشعر عرفات بالمنامات (صوفا بيد) داخل الخيام الألماني المكيفة التي تم التعاقد عليها، والتى لا تتأثر بآشعة الشمس، وبالتالي لا تمتص الحرارة، بالإضافة إلى فرش ساحة المخيم بالنجيل الصناعي، وتوفير عدد كاف من المقاعد البلاستيكية والطاولات والمظلات خارج كل مجموعة من الخيام في مشعر عرفات، ليستخدمها الحجاج على مدار اليوم، بدلاً من الجلوس داخل المخيم طوال الوقت، بالإضافة إلى توفير ثلاجات مفتوحة على مدار ال24 ساعة، تحتوي على كميات هائلة من العصائر وزجاجات المياه المعدنية بالمجان للحجاج، لمساعدتهم على تحمل الارتفاع المتوقع فى درجات الحرارة خلال موسم الحج هذا العام، وذلك فضلا عن المشروبات الساخنة المجانية التى ستقدم للحجاج بمنطقة المشاعر المقدسة على مدى الأربع وعشرين ساعة.

وكشف عن قيام بعثة حج القرعة هذا العام، بإهداء الحجاج حقيبة ظهر، ليستخدمها الحجاج خلال تصعيدهم إلى مشعري عرفات ومنى، في حمل الوجبة الجافة التي ستهدى لهم من البعثة لاستخدامها في طعام الإفطار في مشعر منى، وكذلك حمل مستلزماته الشخصية، بالإضافة إلى شمسية لحماية الحجاج من آشعة الشمس، وكذلك حقيبة قماشية صغيرة لتجميع الجمرات بها. ولفت إلى أنه تم لأول مرة وضع شاشات تلفزيونية داخل ساحات مخيمات الحجاج بمشعر عرفات، بالإضافة إلى الإذاعة الداخلية بالمخيمات؛ لمتابعة خطبة وفقة عرفات، والتسهيل عليهم بدلاً من التزاحم لسماعها بمسجد نمرة.

وتابع أنه في إطار استكمال منظومة الرعاية الطبية المقدمة لحجاج بعثة القرعة في الأراضي المقدسة، فتم إنشاء ثمان عيادات بمخيمات حجاج البعثة الثمانية بمشعر عرفات، ومثلها بمخيمات البعثة الثمانية بمشعر منى، وذلك لتقديم كافة أوجه الرعاية الصحية لضيوف الرحمن خلال يوم عرفة وأيام التشريق.

مخيمات القرعة في منى بالقرب من جسر الجمرات وفيما يتعلق باستعدادات بعثة القرعة بمشعر منى، أشار اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، إلى أن بعثة حج القرعة نجحت هذا العام في حجز موقع مميز لمخيم الحجاج، بالقرب من جسر الجمرات، وتعاقدت هذا العام أيضا على مخيمات ألماني مكيفة، سيتم فرشها بالكامل بالسجاد الجديد، والمنامات (الصوفا بيد)، ليستخدمها الحاج كسرير أو كمقعد وفقا لحاجته، بالإضافة إلى إنشاء دورات مياه إضافية، وتخصيص عدد منها للرجال، وعدد آخر للنساء والفصل بينهما ب الجيبسون بورد.

وكشف أنه لأول مرة تم وضع أرقام على مخيمات الحجاج بمشعر منى، وكذلك على ال(صوفا بيد)، وتوزيع كروت على الحجاج برقم مخيم كل حاج ورقم ال(صوفا بيد) الخاصة به داخل المخيم، بالإضافة إلى تمييز طرق المخيمات بألوان مميزة لكل حي من أحياء حجاج القرعة؛ ليميز كل حاج خيمته ولا يضل الطريق إليها، فضلاً عن التعاقد مع شركة حراسة للمخيمات، لضمان عدم دخول غير حجاج القرعة إليها، وكذلك التعاقد مع شركة نظافة للقيام بتنظيف المخيمات على مدار ال24 ساعة.

وأكد اللواء مساعد وزير الداخلية لقطاع الشئون الإدارية رئيس الجهاز التنفيذي للجنة الوزارية للحج، أن بعثة القرعة قامت هذا العام، في إطار التسيير على الحجاج والعمل على راحتهم، بالتعاقد على عدد أكبر من تكييفات الفريون الجديدة، إضافة إلى التكييفات الصحراوية، لضمان راحة الحجاج، في ظل ارتفاع درجات الحرارة خلال موسم الحج الجاري. وحول أوجه التطوير فى منظومة الخدمة الغذائية المقدمة لحجاج بيت الله الحرام، أكد أنه سيتم مثل كل عام، تقديم عدد كافي من الوجبات الجافة والساخنة للحجاج خلال يوم عرفات وأيام التشريق؛ حيث تحتوي تلك الوجبات على كافة العناصر الغذائية التي يحتاج اليها الحاج؛ ومن بينها النشويات أرز، والبروتينات جمبري أو دواجن أو لحوم، بالإضافة إلي الخضروات والفواكه الطازج





