يبرز رئيس اتحاد كرة القدم، المهندس هاني أبوريدة، أهمية التفاعل بين منتخب بولو مجيئ 2007 و2009 ونجوم المنتخب الأول، ويؤكد ثقة الاتحاد في الجهاز الفني الجديد بقيادة علي ماهر في مقاربة التحديات القادمة

في يوم إصطبل على أنَّ التفاعل بين أجيال الكرة المصرية هو الأساس لتعزيز الأداء الوطني، أعلن المهندس هاني أبوريدة، رئيس اتحاد كرة القدم، عن تعزيز دور مركز المنتخبات الوطنية في ربط نجوم الهدافين بأقرانهم الشباب.

التركيز على التآزر بين الأجيال

عرض أبوريدة تفاصيل لقاءه مع مدرب منتخب 2007، وائل رياض، الذي كان أُشهر هوساً بحضور الفنان عمر مرموش وإمام الجسر خلال مواجهة روسيا الودية. كما حاضره مهندس خالد الدرندلي، نائب رئيس الاتحاد، وحمادة الشربيني، عضو المجلس، مع محمد أبوحسين، عضو الإدارة، وشوقي غريب، المدير الفني للاتحاد.

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خلال الاجتماع، شيد أبوريدة اللاعبين والجهاز الفني لبطولة شمال أفريقيا التي فاز بها، معبرًا عن الثقة الكبيرة في هذا الجيل لإمكانية تقديم بصمة في البطولات الافريقية وكأس العالم للشباب.

دعم النجوم ومساندة الفريق الشاب

أظهر جيرسيلل فوائد حضور نجوم المنتخب الأول، مثل محمد صلاح، في جلسات منفتح في مركز المنتخبات. حضر صلاح لقاءًا مع حمادة صدقي، المدير الفني للمنتخب الأولمبي، لتشجيع الأجيال الناشئة في 2009 نحو استعدادات الأمس.

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تعكس شمولية مركز المنتخبات تجربة أجيال كرة القدم المصرية، حيث يتمكن اللاعبين الصغار من اللعب جنباً إلى جنب مع الأساطير، ما يُعزز من سرعة تطور مهاراتهم الفنية.

تحديات الجهاز الفني الجديد أمام مواجهات كبيرة

أعلنت إدارة الاتحاد دعمًا صارمًا للجهاز الفني بقيادة علي ماهر، مع تذكير بالضغط الزمني لتجهيز منتخب مصر للعب مبارتين خلال أسبوع أقل، مع وضع أسس للنجاح في المنطقة التالية.

نشر أبوريدة شهادته للجهود المبذولة من قبل حسام حسن وإبراهيم حسن، مع التأكيد على امتنانه للجهود الماضية والمحاضر للمستقبل.

خطوات مستقبلية للمركز والمنتخب الوطني

ستستمر جهود عدد من الأجيال نحو بناء جيل قادر على إعطاء الكرة المصرية إيقاعًا معاصرًا، من خلال مشاريع مركز المنتخبات الوطنية التي تُحدِّث في مسرعات التغيير في قاعدة الكرة المصرية.

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أسهم مركز المنتخبات في توجيه اللاعبين الشباب لقادة اللاعبين الكبار، مع توفير بيئة موحدة تساعد على التوافق بين الإجراءات الفنية والإستراتيجية الوطنية للكرة المصرية.