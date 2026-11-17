أشرف نصار يؤكد تمسك البنك الأهلي بالثنائي الجزار وحمدي، ويوضح عدم وجود مفاوضات بيع مع أي أندية، مشدداً على الاستقرار الإداري واستكمال المشاريع لتطوير الفريق.

أكد أشرف نصار ، رئيس مجلس إدارة نادي البنك الأهلي ، بشكل قاطع أن الإدارة العليا للنادي ملتزمة تماماً بالحفاظ على الهيكل الأساسي للفريق الأول لكرة القدم، مشيراً إلى أن هناك حالة من الاستقرار الكامل تسود داخل منظومة النادي. وأوضح نصار أن العمل يجري وفق رؤية استراتيجية واضحة ومستدامة تهدف إلى مواصلة مسار التطور، والسعي الجاد لتحقيق الطموحات الكبيرة للنادي خلال المواسم الرياضية المقبلة، في ظل التطلعات الكبيرة للجمهور والإدارة.

تصريحات بخصوص الثنائي الجزار وحمدي

وفي تصريحات تلفزيونية صريحة، نفى أشرف نصار وجود أي مفاوضات جادة أو محادثات سرية من جانب الأندية الأخرى للتعاقد مع لاعبي البنك الأهلي الثنائي، وهما محمود الجزار وعلي حمدي. وشدد رئيس النادي على أن اللاعبين غير متاحين للبيع تحت أي ظرف من الظروف، مؤكداً أن النادي يتمسك باستمرارهما ضمن صفوف الفريق الأول، نظراً لأهميتهما الفنية الكبيرة والحاجة الماسة للجهاز الفني إلى جهودهما ومستواهما العالي.

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انتماء نصار وحيد للنادي الأهلي

تحدث رئيس النادي عن انتمائه الكروي الرسمي، مؤكداً أنه لا ينتمي إلى النادي الأهلي المصري ولا إلى نادي الزمالك، بل أن انتماءه الوحيد والحصري هو لنادي البنك الأهلي فقط. وأشار نصار إلى أن هذا الانتماء يأتي باعتباره المسؤول الرسمي عن قيادة منظومة النادي، والعمل الجاد على تحقيق مصالحه وتطوير فريق الكرة، بعيداً عن أي انتماءات أو تحيزات أخرى قد تؤثر على قراراته الإدارية أو الرياضية.

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الفترة المتبقية من رئاسة نصار

كشف أشرف نصار أن الفترة المتبقية من فترة رئاسته لنادي البنك الأهلي تقدر بثلاث سنوات، موضحاً أن استمراره في المنصب يرتبط بالإطار الانتخابي المعمول به في النادي، وذلك لحين إجراء الانتخابات المقبلة وفقاً للنظام الأساسي. وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب مواصلة العمل بجدية واستكمال المشروعات والخطط الموضوعة مسبقاً للنهوض بالنادي، وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.

أهمية الاستقرار لتحقيق النجاح

ختاماً، أكد رئيس البنك الأهلي على أهمية الحفاظ على الاستقرار الإداري والفني، معتبراً إياه أحد العناصر الأساسية لاستمرار النجاح وتحقيق التميز. أوضح نصار أن العمل يجب أن يركز على بناء فريق يمتلك القدرة الحقيقية على المنافسة، وتحقيق نتائج رياضية تليق باسم النادي وسمعته التاريخية، في إطار من الانضباط والتنظيم الإداري العالي.