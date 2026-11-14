رئيس الوزراء يتفقد مصنع ألتراكم ومدينة بدر: استثمار 15 مليون جنيه وماكينة حصرية في الشرق الأوسط

رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي يتفقد مصنع ألتراكم بالميت غمر ومشروعات مدينة بدر، مع إعلان استثمارات 15 مليون جنيه وخطوط مواصلات جديدة.

تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ، رئيس مجلس الوزراء، المصنع الخاص ب شركة ألتراكم للمنتجات المتخصصة في ميت غمر بمحافظة الدقهلية ، خلال جولة ركزت على دعم الصناعات المبتكرة. رافق رئيس الوزراء في الزيارة الدكتور محمد فريد ، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، حيث كان الهدف الرئيسي هو الاطلاع على آليات الإنتاج الحديثة والتأكد من تطبيق معايير الجودة العالمية.

تفقد مصنع ألتراكم وخطوط الإنتاج المتخصصة

أكد الدكتور مصطفى مدبولي خلال الجولة أن تطوير الصناعات المتخصصة والمنتجات المبتكرة يُعد خطوة أساسية لتنويع القاعدة الإنتاجية المصرية. شدد رئيس الوزراء على أن مواكبة التطورات التكنولوجية والالتزام بمعايير الاستدامة عوامل حاسمة لتعزيز قدرة الشركات الوطنية على المنافسة في الأسواق الخارجية.

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وتعرف رئيس الوزراء عن كثب على مراحل التصنيع المختلفة في المصنع، بما في ذلك خطوط الإنتاج المتكاملة وماكينات التعبئة والتغليف. تم فحص معرض المنتجات الموجه للسوق المحلية وللتصدير، مع التركيز على الحلول المبتكرة التي تخدم قطاعات الفنادق والمطاعم والمستشفيات.

ماكينة حصرية في الشرق الأوسط واستثمارات ضخمة

من أبرز الاكتشافات في الزيارة تفقد الدكتور مصطفى مدبولي ماكينة تصنيع الأقراص، وهي آلة أوضحت الشركة أنها الوحيدة من نوعها في منطقة الشرق الأوسط. أشار الدكتور حسام رمضان، رئيس مجلس إدارة شركة ألتراكم، إلى أن المصنع يقع على مساحة إجمالية تبلغ 432 مترا مربعا، باستثمارات تصل إلى 15 مليون جنيه مصري.

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أوضح الدكتور حسام رمضان أن الشركة بدأت الإنتاج فعلياً خلال الربع الأول من عام 2021، بعد تأسيسها في منتصف عام 2020. يبلغ الحجم الإنتاجي السنوي للمصنع نحو 250 ألف قطعة، مما يوفر حوالي 25 فرصة عمل مباشرة، وتدعم الشركة شبكة توزيع واسعة تغطي مختلف محافظات الجمهورية.

تحديث البنية التحتية في مدينة بدر

على صعيد آخر، شمل برنامج الزيارة الاطلاع على مشروعات البنية التحتية في مدينة بدر، حيث تم الإعلان عن تطوير طرق الأحياء الثالث والرابع بالمدينة. تأتي هذه التحسينات لتعزيز الحركة المرورية وخدمة السكان والمستثمرين في هذه المنطقة الصناعية والاستثمارية الحيوية.

كما تم الإعلان عن إنشاء رافع مياه جديد بطاقة إنتاجية تبلغ 12 ألف متر مكعب يومياً. هذا المشروع الهام يهدف إلى رفع كفاءة شبكات المياه وتلبية الطلب المتزايد على الموارد المائية في المدينة، مما يدعم الاستقرار الخدمي لسكان المنطقة.

تشغيل خطوط مواصلات جديدة لربط المدينة بالجامعة

لتسهيل حركة تنقل المواطنين وتسهيل الوصول إلى القطار الكهربائي السريع والجامعة المصرية اليابانية، تم الإعلان عن تشغيل ثلاثة خطوط مواصلات جديدة بمدينة بدر. هذه الخطوة تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين الربط الحضري وتقليل أوقات التنقل للسكان.

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خلال الحوار مع العاملين، استفسر رئيس الوزراء عن الظروف المعيشية والمهنية للموظفين، مشيداً بالجهود المبذولة لرفع الكفاءة الإنتاجية. كما أكد الدكتور محمد فريد على أهمية الابتكار الصناعي كوسيلة لرفع القيمة المضافة للمنتجات المصرية وتحقيق أهداف التوسع التصديري.