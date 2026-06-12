رئيس الوزراء يستعرض حصاد قافلة طبية شاملة بكفر الشيخ

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً عن حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري في مركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ期間 من 7 إلى 11 يونيو 2026 حيث بلغ إجمالي المستفيدين 3182 مواطناً من خدمات الكشف والعلاج المجاني والفحوصات وصرف الأدوية والنظارات الطبية وتحويل الحالات للمستشفيات.

استعرض رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي تقريراً حول حصاد قافلة طبية شاملة نظمتها اللجنة الطبية العليا والاستغاثات ب مجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري في مركزي بيلا وقلين بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة من 7 حتى 11 يونيو 2026 وأشاد رئيس الوزراء بجهود اللجنة والمؤسسة في تقديم خدمات علاجية متكاملة مجانية للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وثمن الإقبال الكبير والنتائج الإيجابية التي حققتها القافلة لتخفيف العبء عن المرضى.

وضمن التقرير أوضحت الدكتورة نجلاء عبد المنعم رئيسة اللجنة أن القافلة شملت تخصصات طبية متنوعة كالباطنة والأطفال والعظام والجلدية والأنف والأذن والحنجرة والنساء والتوليد وتنظيم الأسرة بالإضافة إلى تخصص الرمد حيث تم تقديم خدمات الكشف والعلاج المجاني والفحوصات وصرف الأدوية والنظارات وتحويل الحالات التي تتطلب تدخلاً جراحياً أو رعاية متخصصة إلى المستشفيات الجامعية والحكومية لإكمال العلاج. وأشارت إلى أن القافلة نجحت في الكشف على 3182 مواطناً منها 1215 حالة في تخصص الرمع وصرف 512 نظارة طبية وتحديد 190 حالة لعمليات رمد مجانية والكشف على 1967 حالة في التخصصات الأخرى وتحويل 55 حالة للمستشفيات لاستكمال العلاج.

ولفتت إلى أن القافلة شهدت إقبالاً كبيراً على مدار أيامها وسط إشادة بجهود الدولة في توفير الخدمات الصحية المجانية خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً مؤكدة أن هذه القوافل تأتي في إطار التعاون المستمر مع مؤسسات المجتمع المدني والجهات التنفيذية بالمحافظات لتعزيز جهود الدولة في الارتقاء بالخدمات الصحية ووصولها للمواطنين في أماكن إقامتهم خاصة الفئات الأولى بالرعاية كما عبرت عن تطلعها لاستمرار التعاون المثمر مع مؤسسة بنك الشفاء المصري لتوسيع نطاق الخدمات المجانية وتنفيذ المزيد من القوافل المتخصصة بمحافظات مختلفة لتحقيق استجابة سريعة لاحتياجات المواطنين الصحية وقد ثنت على جهود الدكتور محمد مصطفى عضو اللجنة والمنسق العام للقوافل الطبية بمجلس الوزراء بالإشراف الميداني المباشر على أعمال القافلة.

من جانبه أعرب الدكتور محمد مصطفى عن تقديره لمستوى التنسيق والتعاون الذي أبدته القيادات التنفيذية والصحية بمحافظة كفر الشيخ وثمن الدعم اللوجستي الذي قدم طوال فترة عمل القافلة مؤكداً عزم اللجنة على استدامة هذه الجهود عبر إطلاق سلسلة من القوافل الطبية المتخصصة الإضافية في المحافظة خلال الفترة المقبلة. في سياق متصل تفقد محافظ كفر الشيخ المهندس إبراهيم مكي القافلة الطبية المجانية المقامة بقرية شباس عمير التابعة لمركز ومدينة قلين بحضور نائب المحافظ ووكيل وزارة الصحة ورئيس المركز وأعضاء البرلمان وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وقد أكد المحافظ أن إطلاق هذه القوافل الطبية المجانية المتعددة التخصصات يأتي ترجمة لتوجيهات القيادة السياسية وتجسيداً لحرص الدولة البالغ على بسط مظلة الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين لا سيما في القرى والمناطق الأكثر احتياجاً وثمن الدور المحوري للجنة الطبية العليا والاستغاثات بمجلس الوزراء بالتعاون مع مؤسسة بنك الشفاء المصري في دعم المنظومة الصحية وتخفيف العبء العلاجي عن المواطنين الأولى بالرعاية. وأكدت الدكتورة نجلاء عبد المنعم في ختام التقرير استمرار متابعة اللجنة للحالات التي تحتاج لعمليات جراحية أو استكمال علاج في المستشفيات الجامعية والحكومية من خلال التنسيق الكامل مع الجهات المعنية إلى جانب العمل على تنظيم المزيد من القوافل الطبية بمحافظة كفر الشيخ خلال الفترة المقبلة لتعزيز مظلة الحماية الصحية وتحسين جودة الخدمات المقدمة





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قافلة طبية كفر الشيخ اللجنة الطبية العليا مجلس الوزراء بنك الشفاء المصري

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