رئيس جامعة بنها يهنئ الطلاب الفائزين بالمركز الرابع في مسابقة "ما تصدقش" ويتابع زيارات معهد الكوزن المصري الياباني لحقل بنبان للطاقة الشمسية لتعزيز التعليم التقني.

هنأ رئيس جامعة بنها الطلاب الفائزين بالمركز الرابع في مسابقة "ما تصدقش"، مؤكداً على أهمية دعم المواهب الطلابية وتشجيعهم على التميز في مختلف المجالات الأكاديمية والعملية. يأتي هذا التهنئة في إطار الاستراتيجية الشاملة للجامعة الرامية إلى رفع مستوى التحصيل العلمي للطلاب وتوظيف طاقاتهم في خدمات المجتمع.

زيارات ميدانية لتعزيز الربط بين التعليم والصناعة

ركزت الجهود التعليمية مؤخراً على زيارة ميدانية استهدفت الوقوف على أهم الاحتياجات الفنية والتكنولوجية لحقل بنبان للطاقة الشمسية، ضمن مبادرة لتعزيز التكامل بين المؤسسات التعليمية والقطاعات الإنتاجية. تهدف هذه الزيارة إلى بحث سبل توظيف التقنيات التكنولوجية المتقدمة، خاصة تطبيقات الروبوتات والذكاء الاصطناعي، في تطوير منظومة إنتاج الطاقة الشمسية. يسعى هذا التوجه إلى تعظيم القدرة الإنتاجية للحقل، ورفع كفاءة التشغيل وأعمال الصيانة، بما يسهم في إطالة العمر التشغيلي للمكونات وتحقيق الاستدامة في إدارة وتشغيل مشروعات الطاقة المتجددة.

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تركيبة الوفد والجهات المشاركة في المبادرة

ضم وفد صندوق تطوير التعليم د. رشا سعد شرف، الأمين العام للصندوق، ومن معهد الكوزن المصري الياباني د. أحمد البنداري، رئيس المعهد، ود. هاني سالم، مدير برنامج الطاقة الخضراء، بالإضافة إلى أربعة من طلاب المعهد وهم يوسف محمود بيومي، زياد أيمن عبد الرحمن، نور مصطفى فرج، وعبد الرحمن أحمد عبد المنعم. كما شارك من الجانب الياباني د. موري جونيتشي، رئيس المستشارين ومساعد رئيس المشروع، ود. نايتو هيرويوشي، خبير الإلكترونيات الدقيقة والفيزياء بكلية أوساكا كوزن باليابان، ود. فوكوي سيتوشي، خبير الطاقة الخضراء بكلية كوبي كوزن باليابان، ود. دوي توموهارو، خبير الروبوتات والميكاترونكس بكلية أوساكا كوزن باليابان. يجسد هذا التمثيل الموسع للشخصيات والهيئات الدولية والمحلية عمق الشراكة الاستراتيجية لتحقيق الأهداف التعليمية والتقنية.

رؤية صندوق تطوير التعليم لربط المهارات بسوق العمل

أكدت د. رشا سعد شرف، الأمين العام لصندوق تطوير التعليم، أن الزيارة تأتي في إطار رؤية الصندوق لربط منظومة التعليم والتدريب الفني والتكنولوجي باحتياجات القطاعات الاقتصادية والإنتاجية ذات الأولوية. يهدف هذا الارتباط إلى ضمان إعداد كوادر مصرية مؤهلة تمتلك المهارات والمعارف التي تتطلبها وظائف المستقبل، خاصة في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والتكنولوجيات المتقدمة. وأكدت أن التعاون مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة ووكالة الجايكا اليابانية يمثل نموذجًا للتكامل بين المؤسسات الحكومية والشركاء الدوليين والمؤسسات التعليمية، بهدف نقل الخبرات والتكنولوجيا الحديثة وتطبيقها عمليًا في المشروعات القومية.

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الآثار الواقعية والخطوات القادمة في قطاع الطاقة

أشارت د. رشا سعد شرف إلى أن إتاحة الفرصة أمام طلاب معهد الكوزن المصري الياباني للاحتكاك المباشر بالمنشآت والمشروعات الكبرى والتعرف على تحديات التشغيل الفعلية تسهم في صقل مهاراتهم وتعزيز قدراتهم الابتكارية. وتسهم هذه التجارب في تحويل ما يدرسونه من معارف علمية وتكنولوجية إلى حلول تطبيقية تخدم الاقتصاد الوطني. وأوضحت أن برنامج الطاقة الخضراء يستهدف إعداد جيل من الفنيين والتكنولوجيين القادرين على التعامل مع متطلبات التحول نحو الطاقة النظيفة، وتوظيف تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات في تحسين كفاءة منظومات الطاقة المتجددة، بما يدعم توجه الدولة نحو التنمية المستدامة وتعظيم الاستفادة من مواردها الطبيعية. وحصل البرنامج خلال الشهر الماضي على اعتماد لجنة قطاع الهندسة بالمجلس الأعلى للجامعات، بما يعكس توافق محتواه الأكاديمي والتطبيقي مع المعايير ومتطلبات سوق العمل.

تطبيقات الذكاء الاصطناعي في مشروعات بنبان المستقبلية

اختتمت الأمين العام للصندوق حديثها بالإشارة إلى أن التخصصات التي يقدمها البرنامج تتوافق مع احتياجات وظائف المستقبل في القارة الأفريقية، وفقًا لتقرير "مستقبل الوظائف 2030" الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. يبرز هذا التوافق أهمية إعداد كوادر مصرية مؤهلة للمنافسة في مجالات الطاقة المتجددة والتحول الأخضر، والاعتماد المتزايد على تطبيقات الذكاء الاصطناعي والروبوتات والتكنولوجيات المتقدمة. وأكد د. أحمد البنداري، رئيس معهد الكوزن المصري الياباني، أن الزيارة تمثل تجربة تعليمية وتطبيقية مهمة لطلاب المعهد، حيث تتيح لهم التعرف عن قرب على أحد أكبر مشروعات الطاقة الشمسية. وشدد على أن مشاركة الخبراء المصريين واليابانيين تتيح تبادل الخبرات وتحديد الاحتياجات الفعلية للحقل، تمهيدًا لدراسة وتطوير حلول تكنولوجية مبتكرة في مجالات الطاقة الخضراء والروبوتات والميكاترونكس.

تعقيد التعاون التقني بين الخبراء الدوليين والمحليين

من جانبه، أعرب د. موري جونيتشي، رئيس المستشارين ومساعد رئيس المشروع، عن أهمية هذه الزيارة في تعزيز التعاون المصري الياباني في مجالات التعليم التكنولوجي والطاقة الخضراء. مؤكدًا أن الجمع بين الخبرات الأكاديمية والتطبيقات العملية في مشروعات الطاقة المتجددة يمثل فرصة مهمة لتحديد الاحتياجات الفنية والتكنولوجية بصورة واقعية. وأشار إلى أن توظيف الروبوتات والذكاء الاصطناعي في منظومة الطاقة الشمسية يفتح آفاقًا واسعة لتطوير أساليب الفحص والمراقبة والصيانة، وتحسين كفاءة التشغيل وتقليل الأعطال. كما أكد د. حسام سلطان، الرئيس التنفيذي لجمعية مستثمري الطاقة الشمسية لتنمية المجتمع ببنبان، أهمية الزيارة في تعزيز التعاون بين مجتمع المستثمرين في قطاع الطاقة الشمسية والمؤسسات التعليمية والبحثية، بما يسهم في ربط البرامج الأكاديمية والتكنولوجية بالاحتياجات الفعلية للمشروعات القائمة على أرض الواقع.