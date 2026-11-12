رئيس الزمالك يكشف تفاصيل بيع بيزيرا والحلول المالية

حسين لبيب يكشف تفاصيل رحيل بيزيرا مقابل 6 ملايين دولار وإنشاء شركة كرة قدم لحل الأزمة المالية، مع تأكيد المنافسة على الدوري وكأس أفريقيا.

كشف حسين لبيب ، رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك ، عن التفاصيل الكاملة لرحيل عدد من اللاعبين الأساسيين، مشيرًا إلى أن الإدارة نفذت استراتيجية مالية دقيقة لمعالجة أزمات النادي. وأوضح لبيب أن رحيل البرازيلي خوان بيزيرا والمدافع المصري هشام عبد المجيد جاء ضمن خطة متكاملة لتسييل أصول النادي وتخفيف الأعباء المالية المتراكمة.

تفاصيل صفقة بيزيرا المالية والحوافز

صرح رئيس الزمالك بأن النادي قدّّر قيمة رحيل اللاعب البرازيلي خوان بيزيرا بنحو خمسة ملايين دولار، وهو مبلغ يمثل عائدًا ماليًا جيدًا في ظل الظروف الراهنة. بالإضافة إلى المبلغ الأساسي، تضمن الاتفاق مليون دولار أخرى كحوافز إضافية، مما يرفع القيمة الإجمالية للصفقة إلى ستة ملايين دولار.

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أشار لبيب إلى أن العرض المالي المقدم لللاعب تضمن امتيازات كبيرة لم يكن النادي قادرًا على توفيرها له ماديًا، خاصة مع الأزمة المالية التي يعاني منها. وقد تمكن الطرفان من التوصل لاتفاق ينهي العلاقة التعاقدية، مع التأكيد على أن بيزيرا قدم موسمًا مميزًا وتألقًا واضحًا في صفوف الفريق خلال فترة تواجده.

كما أوضح رئيس النادي أن اللاعب ووكيله قدما تنازلاً ماليًا كبيرًا بقيمة تسعين ألف دولار كانت مستحقة على الزمالك، مما ساهم بشكل مباشر في تقليل الديون المتراكمة على الجهاز الإداري واللاعبين.

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رحيل هشام عبد المجيد واستراتيجية الناشئين

في سياق متصل بالصفقات الصيفية، أكد لبيب أن المدافع هشام عبد المجيد رحل عن النادي للانضمام إلى نادي لودوجوريتس البلغاري، مشيرًا إلى رغبة صريحة من اللاعب في خوض تجربة الاحتراف الخارجي. وأوضحت الإدارة أن هذا القرار كان نابعًا من طلب اللاعب ذاته وليس نتيجة ضغط إداري، مما يعكس مرونة في التعامل مع مستقبل اللاعبين.

وأبان رئيس الزمالك أن النادي يملك قاعدة واسعة من المواهب الشابة في قطاع الناشئين، والتي تمثل بديلاً فعالاً في ظل رحيل اللاعبين القدامى. وشدد على أن هذه الدفعة الشبابية زاخرة بالعناصر الموهوبة التي ستحصل على فرصتها، وهو ما يمنح الإدارة طمأنينة كبيرة بشأن مستقبل الفريق في القريب العاجل.

تأسيس شركة كرة القدم لحل الأزمة

كشف لبيب عن خطة استراتيجية لحلحلة الأزمة المالية التي يعاني منها النادي، مؤكدًا أن تأسيس شركة كرة القدم المستقلة يمثل الحل الجذري للمشكلة. وأشار إلى أن العوائد الناتجة عن بيع اللاعبين خلال الفترة الماضية ستُستخدم بشكل مباشر لسداد مستحقات اللاعبين المتأخرة ولحل بعض القضايا القانونية المرفوعة ضد النادي.

وأعرب رئيس الإدارة عن استياءه من الأرقام الضخمة التي كان الزمالك مدينًا بها، مشيرًا إلى أن الوضع الاقتصادي جاء في توقيت عصيب جدًا فرض تحديات كبيرة على الجهاز الإداري. ولكن بفضل التدابير المالية الحالية، يطمئن لبيب بأن الشركة الجديدة ستضمن استقرار الوضع المالي وتجنب النادي المزيد من المتاعب القانونية.

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مستقبل اللاعبين والأهداف المستقبلية

تحدث رئيس الزمالك عن مستقبل عدد من اللاعبين مثل أحمد فتوح وشيكو بانزا وعدي الدباغ، مؤكدًا انفتاح الإدارة على دراسة أي عروض قد تصل لهم خلال الفترة المقبلة. وأوضح أن النادي رفض التفريط في أحمد فتوح خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، رغم ورود عروض له بعد رحيل بيزيرا وعبد المجيد، مما يعكس ثبات الإدارة على بعض الركائز الأساسية.

وأشار لبيب إلى أن الإدارة تدرس فتح ملف تجديد عقود اللاعبين الذين تنتهي ارتباطاتهم بنهاية الموسم الحالي، ومن أبرزهم أحمد فتوح، رغم عدم عقد أي جلسات رسمية بهذا الشأن حتى الآن. كما شدد على أن هدف الفريق خلال المرحلة المقبلة يتمثل في المنافسة بقوة على لقب الدوري الممتاز وكأس دوري أبطال أفريقيا.

ختامًا، أشاد رئيس الزمالك بدور الجماهير في التتويج بلقب الدوري خلال الموسم الماضي، معتبرًا إياهم صاحبة الدور الأبرز في هذه الإنجاز. كما نوه بأداء مدافع الفريق الأول محمود حمدي الونش، مبرزًا أن الونش يُعد من أبرز اللاعبين على المستويين الأخلاقي والرياضي في مصر في الوقت الراهن.